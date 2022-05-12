Буча, Мариуполь и далее: Совет ООН по правам человека собрался на специальную сессию

Совет ООН по правам человека 12 мая провел специальную сессию. Это заседание «по вопросу ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии» было запрошено Киевом, при поддержке еще 54 стран. Инициаторы проведения сессии требуют расследования того, что произошло в Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях. Самые известные миру случаи — Буча и Мариуполь.

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«К сожалению, ситуация в Украине резко ухудшилась с тех пор, как 4 марта 2022 года Советом по правам человека была принята резолюция 49/1 после срочных дебатов в ответ на российскую агрессию.

Текущая ситуация требует неотложного внимания со стороны Совета в свете последних сообщений о военных преступлениях и широкомасштабных нарушениях, совершенных в городе Буча и других освобожденных районах страны, а также продолжающих поступать сообщений о массовых жертвах в городе Мариуполь»

, — говорится в письме, которое постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве направила 9 мая председателю Совета по правам человека ООН Федерико Вильегасу.

Сегодня — первая встреча Совета, посвященная ситуации с правами человека в Украине, проведенная после того, как в начале апреля Генассамблея ООН приостановила участие РФ в деятельности своего высшего правозащитного органа.

Поскольку Россия предвосхитила приостановление своего членства, первой отказавшись выйдя из Совета по правам человека, она могла бы участвовать в его работе в качестве наблюдателя. И сегодня у нее также была возможность воспользоваться своим правом ответить на обвинения, уточняет AFP. Но Москва решила не участвовать в сессии.

Представитель МИД РФ Захарова назвала заседание Совета «очередным ангажированным политическим шоу», которое Россия «не станет легитимизировать своим присутствием». Развязанную Путиным войну РФ против Украины госпожа Захарова ожидаемо назвала «специальной военной операцией», у которой, по ее слоам, даже есть свои «цели»: «К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации „на земле“ полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз».

А многочисленные сообщения о преступлениях, совершенных российскими военными в Украине, представительница МИД РФ назвала «растиражированными фейками».

Но пока российские власти говорят «о фейках», в Буче и других местах пребывания российской армии в Украине (и освобожденных украинской армией) продолжается работа следователей — и украинских, и Международного уголовного суда, и привлеченных для помощи в сборе доказательств экспертов-криминалистов из Франции…

Сегодняшнюю сессию открыла Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая ранее уже обвинила российскую армию в действиях, которые «могут быть приравнены к военным преступлениям».

В проекте рассмотренной сегодня резолюции осуждаются «тревожное количество жертв среди гражданского населения в результате агрессии против Украины» и нападения российской армии на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Проект также призывает Международную следственную комиссию ООН по Украине «провести специальное, всеобъемлющее и независимое расследование (…) событий в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, произошедших в конце февраля и марте 2022 года (…) с целью привлечения виновных к ответственности».

В тексте также содержится обращение к Мишель Бачелет о том, чтобы она представила на 50-й (очередной) сессии Совета (13 июня — 8 июля) доклад о гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в Мариуполе, который сейчас почти полностью находится под контролем российских войск.

Среди поддержавших украинскую инициативу в ООН 54 государств — Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Великобритания, США, Мексика, Финляндия, Черногория, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Канада, Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Португалия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Турция, Республика Корея, Япония, Австралия…

«Вместе мы можем послать Путину и его клике военных преступников еще один мощный сигнал: вы изолированы, как никогда раньше,

— заявила Евгения Филипенко, анонсируя проведение сессии. — Мы хотим видеть со стороны ООН практические шаги в связи с нарушением Россией прав человека в Украине и военными преступлениями, которые она ежедневно совершает против нашего народа».

Напомним, после внеочередного заседания, проведенного по запросу Киева в начале марта, Совет по правам человека ООН подавляющим большинством голосов принял резолюцию о срочном создании Независимой международной комиссии по расследованию на Украине.

Комиссия продолжает свою работу, и уже, в частности, задокументировала убийство десятков мирных жителей в небольшом киевском пригороде Буче, ставшем символом зверств, в которых обвиняют Россию.

Согласно последним данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКП), уже задокументированы имена 7 256 пострадавших среди гражданского населения в результате войны в Украине: 3 496 убитых и 3 760 раненых.

«К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, к примеру, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где, предположительно, пострадало множество мирных жителей», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном 11 мая.

«Украина: За цифрами стоят жизни людей», — заголовок материала, в котором сами сотрудники Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) рассказывают о том, как собирают информацию о погибших и раненых и «о предполагаемых нарушениях прав человека и международного гуманитарного права в ходе военного нападения Российской Федерации на Украину».

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