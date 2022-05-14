В Иерусалиме на фоне волнений прошли похороны журналистки «Аль-Джазира»

В пятницу, 13 мая, на фоне волнений в Иерусалиме состоялись похороны известной журналистки катарской телекомпании «Аль-Джазира» Ширин Абу Акиле. Журналистка погибла в среду во время перестрелки израильских военных с боевиками «Хамас» в Дженине на Западном берегу Иордана. Палестинская автономия обвиняет в убийстве журналистки ЦАХАЛ. Израиль предлагает провести совместное расследование.

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Согласно заключению врачей палестинской больницы «Ибн-Сина», куда было перенесено тело 51-летней журналистки, Ширин Абу Акиле умерла от огнестрельного ранения в голову.

«Аль-Джазира» обвинила в смерти своего репортера ЦАХАЛ. В заявлении канала утверждается, что журналистка была намеренно убита израильскими военными. Террористическая группровка «Хамас» также выдвинула обвинение в преднамеренном убийстве.

Палестинские источники и арабоязычное агентство Maan утверждают, что журналистка погибла от рук израильских солдат, которые вели «беспорядочную стрельбу». Во время рейда был также ранен палестинский журналист Али Самуди. Его жизни не угрожает опасность. Все журналисты были одеты в бронежилеты с надписью «Пресса» и каски.

Пресс-служба израильской армии опровергает обвинения в беспорядочной стрельбе. «По израильским военным был открыт огонь, в их сторону начали бросать взрывные устройства. ЦАХАЛ открыл ответный огонь», — говорится в коммюнике Армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ на протяжении последних недель ведет антитеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан с целью пресечь участившиеся теракты. С марта 2022 года в результате терактов погибли 20 израильтян.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет опубликовал в среду, 11 мая, в своем твиттере видео, на котором с палестинской стороны раздаются крики «Попали в солдата!». «По нашим данным на настоящий момент, велика вероятность, что вооруженные палестинцы, которые открыли беспорядочный огонь, стали теми, кто привел к трагической гибели журналиста»,— написал глава правительства.

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על פי הנתונים שבידינו כרגע, יש סיכוי לא מבוטל שפלסטינים חמושים, שירו באופן פרוע, הם שהביאו למותה המצער של העיתונאית.



הפלסטינים אף תועדו אומרים "פגענו בחייל, הוא שכוב על האדמה". אף חייל לא נפגע, מה שמעלה את האפשרות כי הם ירו ופגעו >> pic.twitter.com/tSicP5Ezvl — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 11, 2022

В тот же день министр обороны Израиля Бени Ганц на брифинге для иностранных журналистов заявил, что у Израиля « недостаточно данных для окончательных выводов» и что Израиль запросил у палестинской стороны пулю из тела погибшей для баллистической экспертизы. Он пояснил, что без пули будет очень сложно выяснить, что именно произошло. Министр также заявил, что армия продолжит операции там, где они необходимы для безопасности Израиля.

Глава МИД Израиля Яир Лапид предложил палестинской стороне провести совместное расследование. 12 мая председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас во время церемонии прощания с журналисткой отказался от проведения совместного расследования с Израилем.

ООН осудила убийство журналистки. «Генеральный секретарь ООН потрясен убийством Ширин Абу Аклех, палестинско-американской журналистки телеканала «Аль-Джазира», — говорится в заявлении международной организации.

Антониу Гутерриш призвал «провести независимое и прозрачное расследование» и привлечь виновных к ответственности. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле также призвала к расследованию и подчеркнула, что на журналистке был бронежилет с надписью «Пресса».

«Убийство идентифицированного представителя прессы в зоне конфликта является нарушением международного права», — заявила она.

Смерть журналистки также осудили США, Европейский союз, Турция и Лига арабских государств. Все они потребовали расследования.

51-летняя журналистка «Аль-Джазиры» христианского вероисповедания Ширин Абу Акиле была широко известна как в арабском мире, так и в Израиле.

После отпевания в греко-католической церкви Старого города в пятницу, 13 мая, она была похоронена на христианском кладбище на горе Сион, где находится могила ее родителей.

Похороны сопровождались волнениями, во время переноса гроба произошли столкновения между участниками шествия и силами ЦАХАЛ. В субботу ожидается всеобщая забастовка в арабском секторе города, магазины останутся закрытыми. В Иерусалиме сосредоточены дополнительные силы полиции и армии.

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