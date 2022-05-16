Как в ночь с 15 на 16 мая в небе Франции повисла «кровавая луна»

Затмение Луны

Во время затмения Луна всегда окрашивается в красный цвет

В ночь с 15 на 16 мая 2022 года в небе юго-запада Европы висела «кровавая луна». Редкое астрономическое явление, полное лунное затмение, на территории континентальной Франции можно было наблюдать с 3:32 утра. Прежде, чем Луна полностью попала в тень Земли, она окрасилась, как это происходит и с облаками на закате, в разные нюансы красного. Новое полное затмение луны будет видно во Франции только в 2029 г.

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Ученые знают: «кровавая луна» бывает только в момент полного лунного затмения и только в полнолуние. Когда Земля встаёт на прямую линию чётко между Солнцем и Луной, она закрывает солнечный свет и естественный спутник нашей планеты попадает в круг её тени. Такое лунное затмение можно наблюдать невооруженным глазом.

Прежде, чем покраснеть, Луна приобретает красивый медный оттенок. Потому, что солнечный свет, закрытый диском Земли, рассеивается в нашей атмосфере. Отфильтрованные атмосферой, лучи красного спектра отражаются, на радость наблюдающим, от поверхности Луны.

Счастье увидеть затмение луны минувшей ночью пришлось на долю встающих рано. Оно длилось около 5 часов, начиная с 3:32 и закончилось в 8:50. На атлантическом побережье и по всей Франции, если небо было безоблачным, затмение было видно полностью между 5:29 и 6:09, то есть до восхода солнца. Лунное затмение можно было наблюдать в Европе, Соединенных Штатах, Южной Америке и на африканском континенте.

НАСА: полное затмение луны в мае 2022

Следующее полностью видимое лунное затмение на материковой части Франции произойдет не ранее 20 декабря 2029 года. Для тех, кто пропустил редкое явление этой ночи или находился вне зоны наблюдения, Американское космическое агентство NASA предлагает профессиональную видеосъёмку с комментариями на английском.

В течение 2022 года в ночь с 7 на 8 ноября произойдет еще одно полное лунное затмение, но в Европе его увидеть будет невозможно. Природа готовит редкое зрелище для населения Азии, Океании и Америки.

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