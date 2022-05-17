«Финляндизации» Украины нет, не будет и «украинизации» Финляндии: НАТО расширяется, а Кремлю остается только принять реальность

Встретившись в Берлине в субботу 14-го и воскресенье 15 мая, министры иностранных дел стран НАТО объявили, что «исторический момент» уже практически настал — заявления Финляндии и Швеции о вступлении в Североатлантический альянс будут поданы, а затем обязательно одобрены. Таким образом Швеция порвет с нейтральным статусом, которого неуклонно придерживалась еще с наполеоновских войн, а Финляндия — со времен Второй мировой. Вы — уже «члены (НАТО), которые просто еще не имеют своих карт», — отметила министр иностранных дел Германии Анналена Баербок. Руководство Альянса надеется принять обе страны «по ускоренной процедуре», а на заявления из Москвы уже никто не обращает серьезного внимания.

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США и другие партнеры обещают «гарантировать защиту» Финляндии и Швеции до момента, пока эти страны не пройдут процедуру присоединения к НАТО, и не получат официальной защиты со стороны этого военного союза.

Эрдоган преткновения

Единственное пока препятствие на пути присоединения –власти Турции, недовольные тем, что Хельсинки и Стокгольм «поддерживают Рабочую партию Курдистана», но и эта проблема должна разрешиться.

А пока Анкара торгуется. Турецкие власти понимают, что это тот самый момент, когда можно что-то выторговать — ведь прием новых членов возможен лишь при одобрении со стороны всех 30 стран альянса — для этого их парламенты должны ратифицировать протокол о вступлении.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам в Берлине 15 мая, что Финляндия и Швеция не только поддерживают Рабочую партию Курдистана, но и ввели (в связи с турецким участием в войне в Сирии) ограничения на оборонные продажи Турции, которые он назвал «неприемлемыми».

«Это не потому, что мы против расширения НАТО, а потому, что мы считаем, что страны, которые поддерживают террор и проводят такую политику против нас, не должны быть союзниками НАТО», — сказал Чавушоглу.

Турецкий министр в то же время не стал скрывать, что Анкара готова договариваться (цитата по агентству AP): «Мы провели трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел Финляндии и Швеции. (…) И мы четко изложили вопросы, которые нас не устраивают. (…) Мы выразили нашу неудовлетворенность в этих вопросах и наши ожидания».

16 мая президент Эрдоган заверил, что Турция не будет «уступать» в вопросе членства Швеции и Финляндии в НАТО. Говоря о предстоящем визите шведской дипломатической делегации в Турцию, чтобы, по словам министра обороны Швеции, «посмотреть, как можно решить вопрос», Эрдоган предупредил: «Они приедут, чтобы убедить нас? Пусть они не утруждают себя!»

Но в среду, 18 мая, министр иностранных дел Турции Чавушоглу встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном — вопрос турецкой сговорчивости будет на повестке. Чавушоглу отметил, анонсируя визит: «Если Соединенные Штаты будут искренними [в ходе переговоров], то и мы сделаем необходимые шаги». А Блинкен после переговоров с Чавушоглу 15 мая в Берлине сказал: «Я уверен, что мы достигнем консенсуса по этому вопросу».

В том же ключе в тот же день высказался и Столтенберг: «Уверен, что мы сможем ответить на опасения Турции так, чтобы это не замедлило процесса вступления» Швеции и Финляндии.

Энтони Блинкен и Мевлют Чавушоглу. Берлин. 15.05.2022 AP - Kevin Lamarque

В 2023-м Швеция и Финляндия должны оказаться в НАТО

Процедура присоединения к Альянсу должна занять около года, сказала глава МИД Швеции Анн Линде (для сравнения, Северной Македонии, последней стране, вступившей в Альянс (2020 г.) понадобилось на прохождение всей процедуры 13 месяцев).

Две скандинавские страны хорошо знакомы с будущими союзниками по Альянсу, с которыми они неоднократно принимали участие в совместных учениях. Они участвовали и в миссиях в Афганистане, Ираке, на Балканах и в Мали. Финляндия и Швеция также обеспечивали «интероперабельность» своего военного оборудования, то есть совместимость со стандартами НАТО, что облегчит их интеграцию, подчеркивает Le Monde.

«Ощущение большого, серьезного события. Это шаг, который мы считаем наилучшим для Швеции», — сказала Линде.

Швеция подаст заявку в НАТО вместе с Финляндией. Финский парламент 17 мая тоже высказался за вступление в Альянс подавляющим большинством голосов.

Ожидается, что совместная заявка может быть подана 18 мая.

Президент Финляндии Саули Ниинистё 17–18 мая находится в Швеции с официальным визитом по приглашению короля Швеции Карла XVI. Стокгольм. 17.05.2022 AP - Henrik Montgomery

Вечером 17 мая информацию подтвердила глава шведского правительства Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.

«Единственная страна, которая угрожает европейской безопасности»

Финский парламент перед голосованием провел широкие дебаты, которые открыла 16 мая премьер-министр Санна Марин. Она отметила: «Наша среда безопасности фундаментально изменилась». И на всякий случай пояснила, из-за кого это произошло: «Единственная страна, которая угрожает европейской безопасности и открыто ведет агрессивную войну, — это Россия».

«Швецию лучше всего защищать в рамках НАТО», — сказала премьер-министр Швеции Мандалена Андерссон после дебатов в Риксдаге (парламенте): «К сожалению, у нас нет оснований полагать, что тенденция (действий России) изменится в обозримом будущем».

Общественное мнение как в Швеции, так и в Финляндии — где большинство наседения еще несколько месяцев назад было категорически против вступления в НАТО — изменилось почти в одночасье после начала российского вторжения в Украину.

Руководство Швеции и Финляндии после начала войны в Украине решило отказаться от нейтрального статуса своих стран. Решение поддерживает большинство граждан. На фото: премьер Швеции Магдалена Андерссон (слева) и премьер Финляндии Санна Марин. Стокгольм. 13.04.2022 AFP - PAUL WENNERHOLM

Генсек НАТО Столтенберг тоже напомнил, что происходящее — прямое следствие военной агрессии РФ. И пообещал, что в переходный период (между подачей заявки и принятием) НАТО готово будет усилить «гарантии безопасности» Финляндии и Швеции, в частности, за счет увеличения присутствия своих военных в этих странах.

Ведь несмотря на то, что Путин бросил большую часть российской армии на войну против Украины, шведы и финны все-таки должны предотвратить всякий риск «ответных действий» со стороны Москвы, так как пока не могут воспользоваться защитой, предусмотренной статьей 5 Североатлантического договора (солидарность всех членов в случае агрессии против любого из них).

Соседние страны Северной Европы — Норвегия, Дания и Исландия (все три — уже члены НАТО) также пообещали 16 мая оказать помощь Швеции и Финляндии «всеми необходимыми средствами» в случае агрессии.

«Мы соседи, мы друзья. Мы с нетерпением ждем возможности стать союзниками по НАТО», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Реакция России: отключим свет?

14 мая финский президент звонил Путину, чтобы официально сообщить ему о заявке Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе. То есть, о том, что де-факто, протяженность границы НАТО с РФ увеличится на 1271,8 км.

Таким образом Путин, развязавший войну против Украины под предлогом устранения угрозы расширения НАТО, уже почти добился первой масштабной «победы».

В ответ на сообщение президента Финляндии хозяин Кремля (цитата по кремлевскому пресс-релизу) «подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует». И добавил, что «такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях».

Звучит не настолько агрессивно, как путинские заявления в адрес Украины. Более того, 16 мая на саммите ОДКБ Путин сказал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст непосредственной угрозы для России, так как у РФ «нет проблем с этими государствами».

В любом случае, у Кремля наверняка есть проблемы с возможностями хоть как-то всерьез ответить на это вступление (если не считать угрозу применения ядерного оружия, конечно): российской армии не хватает сил и навыков даже для того, чтобы добиться сколько-нибудь значимых «успехов» в Украине.

Путин, конечно, пригрозил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Швеции и Финляндии «вызовет ответную реакцию». Одновременно появились сообщения в соцсетях о том, что к границе с Финляндией были посланы «Искандеры». Пока армия РФ опровергает эти сообщения.

Еще одну «ответную реакцию» можно усмотреть в решении приостановить с 14 мая подачу электричества из России в Финляндию. Впрочем, даже если «приостановка» превратится в «прекращение», финны не так уж и пострадают: страна импортировала из РФ менее 10% процентов необходимой ей электроэнергии.

В Хельсинки заявляют, что «находятся в состоянии готовности к ответным действиям России», сообщает AFP, подчеркивая при этом, что власти Финляндии не верят в военную операцию РФ против их страны.

«Финны могут спать спокойно», — уверяет министр обороны Антти Кайкконен.

Швеция даже не граничит с РФ.

Финские и шведские военнослужащие неоднократно участвовали в совместных учениях с НАТО. На фото: бойцы Сил обороны Финляндии. AP - Heikki Saukkomaa

P.S. Днем 17 мая стало известно, что в четверг, 19-го, президент США примет в Вашингтоне премьеров Финляндии и Швеции. Байден, Андерссон и Марин обсудят и вопрос вхождения в НАТО, и вопросы укрепления европейской безопасности и вопросы поддержки Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома.

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