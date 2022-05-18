ВМО: климат Земли меняется на глазах

В 2021 году четыре ключевых показателя изменения климата — концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, рост температуры океана и его закисление — поднялись до новых рекордных отметок. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) утверждает в отчете, опубликованном 18 мая в Женеве, что это «еще один явный признак того, что деятельность человека вызывает изменения планетарного масштаба».

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Эксперты ВМО подчеркивают, что изменения наблюдаются сегодня «на суше, на океане и на состоянии атмосферы» и будут иметь «долговременные последствия для устойчивого развития и экосистем». Уже сегодня экстремальные погодные явления — характерная черта изменения климата — привели к экономическим потерям в сотни миллиардов долларов, нанесли тяжелый материальный урон, унесли человеческие жизни, вызвали проблемы в области продовольственной, водной безопасности и усилили миграционные процессы. «Все эти явления в 2022 году акцентировались», — говорят метеорологи.

Последние семь лет были самыми теплыми

В отчете ВМО о состоянии глобального климата в 2021 году подтверждается, что последние семь лет были самыми теплыми за всю историю научных наблюдений. 2021 год был одним из этих семи самых теплых лет. Явление Ла-Нинья, наблюдающееся в Латинской Америке в начале и конце года, температура Тихого океана в экваториальной зоне получила временное охлаждение. Что, тем не менее, не остановило общую тенденцию к повышению температуры. Ученые констатируют: «Средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13)°C выше доиндустриального уровня».

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас предупреждает: «Наш климат меняется на глазах. Тепло, захваченное антропогенными парниковыми газами, будет согревать планету в течение многих поколений. Повышение уровня моря, затяжной зной и закисление океана (под воздействием углекислого газа атмосферы) будут продолжаться сотни лет, если не будут изобретены средства удаления углерода из атмосферы. Некоторые ледники достигли точки невозврата, и это будет иметь долгосрочные последствия в мире, где более 2 миллиардов человек уже страдают от нехватки воды».

Замкнутый порочный круг

В интервью RFI начальник Отдела обслуживания в областях мониторинга климата и политики ВМО Омар Баддур напомнил, что наблюдается ускорение таяния снегов Гренландии: «В августе прошлого года на самой высокогорной станции Гренландии были зафиксированы, впервые в истории, жидкие осадки. Никогда раньше метеорологи не наблюдали дождей на такой высоте. Что указывает на тенденцию к „тропикализации“ климата».

В отчете ВМО говорится, что «это явление вписывается в общую тенденцию к ускорению потери массы ледников в масштабах нескольких десятилетий». По данным метеорологов, с 1950 года эталонные ледники в мире истончились приблизительно на 33,5 метра (в эквиваленте льда), причем 76% таяния произошло с 1980 года,

Представитель ВМО Омар Баддур обращает также внимание на формирование, так сказать, замкнутого порочного круга. НА это указывает «затяжная жара и засуха в Канаде, США и средиземноморском регионе» с беспрецедентными температурами и последующими пожарами.

Экстремальные температуры

Летом 2021 года в канадском Литтоне температура прошлым летом поднялась до 49,6°C. Это на 4,6 достигла 49,6°C выше предыдущего температурного рекорда. 9 июля в Долине Смерти в Калифорнии температура достигла 54,4°C, что соответствует аналогичному значению 2020 года как самому высокому зарегистрированному в мире с 1930-х годов. В Сиракузах на Сицилии ртутный столбик поднимался до 48,8°C. Возникшие в таких условиях разрушительные лесные пожары, только в Калифорнии, уничтожили 390 000 гектаров леса. Эксперт ВМО подчеркивает: «Кроме удара по экономике и населению, эта схема нарушает климатическую систему в целом. Так как лесные пожары приводят к выбросу в атмосферу большого количества углекислого газа. Выбросы усиливают парниковый эффект и разогрев атмосферы, что вызывает засуху и пожары. Так образуется порочный замкнутый круг».

Беспрецедентные наводнения

Опасность представляет не только засуха. Многие регионы были затронуты в минувшем году невиданными по силе наводнениями. Значительный экономический ущерб, почти 18 миллиардов долларов, наводнение нанесло провинции Хэнань в Китае. Беспрецедентным было наводнение в июле прошлого года в Германии. Стихийное бедствие стоило экономике страны 20 миллиардов долларов. Были также многочисленные человеческие жертвы.

Потеря зоны обитания, миграция

Эксперты предупреждают, что в опасных гидрометеорологических условиях неизбежно возрастут миграционные процессы. Уже сегодня странами с наибольшим числом перемещенных лиц, зарегистрированным по состоянию на октябрь 2021 года, стали Китай (более 1,4 миллиона человек), Филиппины (более 386 000 человек) и Вьетнам (более 664 000 человек).

Разрушение экосистем

Говорят эксперты и о разрушении существующего разнообразия экосистем. Некоторые из них деградируют с беспрецедентной скоростью. Например, потеря горных ледников, нарушает сложную работу горных экосистем, которые сравнивают с «водонапорными башнями мира».

Таяние снегов и разогрев мирового океана увеличивает риск подъема уровня моря и повлечет за собой необратимую утрату морских и прибрежных экосистем.

Углекислый газ атмосферы и рост температур могут привести к полной гибели коралловых рифов. По прогнозам, при потеплении на 1,5°C, они могут потерять до 90% своей площади. А увеличение температуры на 2°C приведет к потере 99% кораллов, незаменимой составляющей экосистемы морей.

Сегодня, кроме мер по сдерживанию потепления, ученые ставят вопрос об организации заблаговременного оповещения властей для защиты населения в условиях природных бедствий.

Отчет ВМО о состоянии глобального климата дополняет Шестой оценочный отчет МГЭИК, который включает данные до 2019 года. В новом отчете ВМО содержится информация и практические примеры для лиц, определяющих политику, о том, как, с учетом критериев МГЭИК, изменялись характеристики климата в последние годы во всем мире и какие экстремальные явления наблюдались в 2021 году.

ВМО – это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН), Членами которого являются 193 государство и территория. Организация служит авторитетным источником информации системы ООН по вопросам состояния и поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с сушей и океанами, погоды и климата, которые она создает, и конечного распределения водных ресурсов.

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