Цены на нефть: станет ли Саудовская Аравия союзницей Запада в деле экономической изоляции России?

ОПЕК+ договорилась быстрее наращивать добычу нефти этим летом. На этот шаг альянс пошел на фоне скачка цен на нефть и дефицита, усилившегося из-за санкций против России. По сообщениям прессы, президент США, стремящийся одновременно снизить цены на топливо и изолировать Россию, планирует визит в Саудовскую Аравию — государство, которое Байден ранее обещал сделать «изгоем» в ответ на убийство публициста Джамаля Хашогджи. Поможет ли Саудовская Аравия экономически изолировать РФ?

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Коалиция ОПЕК+ объединяет 13 стран-членов ОПЕК и 10 стран-производителей нефти, не входящих в организацию (включая Россию). 23 страны, на которые приходится около половины мировой добычи нефти, с 2016 года совместно регулируют свои объемы выработки и цены на баррель нефти.

Накануне, 2 июня, ОПЕК+ договорилась повысить потолок квоты на нефтедобычу в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки относительно июня. При этом прежний график предусматривал, что ежемесячный рост в этот период будет составлять 432 тысяч баррелей в сутки. То есть страны ОПЕК+ решили наращивать добычу нефти более быстрыми темпами.

Вчерашнее решение называют поворотным моментом для альянса ОПЕК+, который с весны 2021 года ограничивался скромным увеличением квот, чтобы постепенно вернуться к допандемийным уровням нефтедобычи. Reuters пишет, что этот шаг рассматривают как знак готовности Саудовской Аравии и других входящих в ОПЕК стран Персидского залива значительно увеличить добычу с целью покрыть глобальный дефицит энергоресурсов, усугубленный войной РФ против Украины и наложенными на Россию международными санкциями. Сделку приветствовали в Вашингтоне.

При этом ряд аналитиков считают, что реальный рост добычи будет незначительным, потому что большинство членов ОПЕК, за исключением Саудовской Аравии и ОАЭ, уже работают на пределе своих возможностей.

Аналитик брокерской компании Oanda Джеффри Хэлли в комментарии France-Presse отмечает, что повышение добычи, согласованное в четверг, значительно не облегчит ситуацию на рынке с учетом эмбарго на российскую нефть и трудностей многих стран с увеличением нефтедобычи по квотам. «Цены останутся высокими, а Россия уходит (со встречи) довольная», — резюмирует он.

Цена на баррель нефти марки Brent сейчас составляет 117 долларов. Ранее в этому году цены приближались к пиковым показателям периода мирового финансового кризиса 2008 года. В 2021 цены на баррель нефти держались на уровне 55–85 долларов.

Исключат ли Россию из механизма квот?

Перед встречей ОПЕК+ The Wall Street Journal писала, что некоторые члены ОПЕК продвигают идею о том, чтобы приостановить участие России в механизме регулирования добычи и цен на нефть, поскольку западные санкции и частичное европейское эмбарго начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти.

Согласно ряду отраслевых оценок, которые приводит Reuters, санкции могут сократить добычу в России на целых два-три млн баррелей в сутки.

Освобождение России от обязательств по квотам потенциально дало бы возможность Саудовской Аравии и ОАЭ значительно нарастить нефтедобычу, чего желают США и Евросоюз. Однако вариант с приостановкой российского участия на этот раз не был реализован в рамках ОПЕК+. Увеличение производства, как и обычно, распределяется пропорционально между участниками «картеля» с одинаковыми целями для Эр-Рияда и Москвы — двух «столпов» ОПЕК+.

Как указывает Bloomberg, сегодня только Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют достаточно резервных мощностей, чтобы компенсировать значительную часть дефицита, вызванного санкциями против России. Многие мощности останутся незадействованными и после увеличения добычи в июле и августе. Решающей будет встреча ОПЕК+ через два месяца. Она прояснит, смогли ли США и Европа убедить своих союзников в Персидском заливе «отойти» от Москвы.

СМИ: Байден планирует встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии

Как пишет американская пресса, Джо Байден в конце июня отправится в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, с которым он до сих пор отказывался иметь дело. Будучи кандидатом в президенты США, Байден обещал сделать Эр-Рияд «изгоем» в ответ на убийство и расчленение критика саудовских властей Джамаля Хашогджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Американская разведка пришла к выводу, что принц Мухаммед лично санкционировал убийство публициста.

Давление на Белый дом с тем, чтобы восстановить отношения с Саудовской Аравией, усилилось из-за рекордных цен на топливо, ставящих под угрозу политические перспективы демократов на промежуточных выборах в США в ноябре.

New York Times сообщает, что Байден добавил визит в Саудовскую Аравию в уже запланированное турне в Европу и Израиль, хотя об этом визите официально пока не сообщалось. Президент США решил посетить Эр-Рияд, чтобы «восстановить отношения с богатым нефтью королевством в то время, когда он пытается снизить цены на топливо в собственной стране и изолировать Россию на международной арене», отмечает газета. Джо Байден также должен встретиться с лидерами арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и ОАЭ.

Reuters со ссылкой на источник пишет, что целью визита станут не только переговоры о нефтедобыче, но также вопросы прав человека и региональной безопасности.

Администрация Джо Байдена наращивала сотрудничество с Саудовской Аравией по целому ряду вопросов еще до того, как полномасштабное российское вторжение в Украину изменило ситуацию на мировых рынках энергоносителей. Особенно это касалось стремления положить конец войне в Йемене, длящейся c 2014 года. Эр-Рияд во главе коалиции арабских государств поддерживает правительственные войска Йемена, сражающиеся с шиитскими повстанцами-хуситами, которых в свою очередь поддерживает Иран. В четверг перемирие в Йемене было продлено еще на два месяца, в связи с чем Джо Байден приветствовал позицию Саудовской Аравии.

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