Мадридский саммит НАТО: Россия больше не стратегический партнер

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Мадриде по случаю 40-летия вступления Испании в НАТО, 30 мая 2022 г.

Лидеры 30 стран НАТО и их ключевые партнеры соберутся в Мадриде 29-30 июня. На этой встрече должны одобрить новую стратегическую концепцию НАТО на ближайшее десятилетие. Альянс должен пересмотреть позицию по России, которая в нынешней концепции значится стратегическим партнером НАТО. Ожидается, что в мадридском саммите будет участвовать Украина. Впрочем, в Киеве прорывов от него не ждут.

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Новая стратегия НАТО: Россия больше не партнер

Испания примет саммит НАТО в год 40-летия своего вступления в Североатлантический альянс. На мадридском саммите, в условиях полномасштабной российско-украинской войны, должна быть одобрена новая стратегическая концепция НАТО — документ, определяющий основные линии союза на ближайшие годы. Со времен окончания «холодной войны» стратегические концепции НАТО обновлялись примерно каждые десять лет.

Действующую стратегию НАТО приняли в Лиссабоне в 2010 году. В союзе подчеркивают, что пришло время обновить документ. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг отметил, что новая стратегия «будет отражать новую реальность» в сфере глобальной безопасности.

«К примеру, в нынешней стратегической концепции Россия именуется стратегическим партнером и там вовсе не упоминается Китай. Теперь, безусловно, мы обсудим агрессивные действия России, а также влияние усиления Китая на нашу безопасность. Мадридский саммит станет одним из наших самых важных саммитов», — отметил Столтенберг в интервью испанской газете ABC, опубликованном 31 мая.

В том же интервью Столтенберг отметил, что невозможно предсказать, как долго продлится российско-украинская война, отметив, что «нужно быть готовыми к долгой войне». Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны поддержать право Украины на самооборону.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Испании Педро Санчес в Мадриде 30 мая 2022 г. AFP - OSCAR DEL POZO

Он также выразил благодарность испанскому правительству за военную и гуманитарную поддержку Украины и приветствовал растущее присутствие Испании в Балтийском регионе. Испания планирует направить в Латвию батарею ракет противовоздушной обороны.

Ожидается участие Украины, в Киеве не ждут прорывов

В НАТО указывают, что в саммите помимо лидеров 30 стран НАТО примут участие и ключевые партнеры альянса. Испанское агентство Europa Press сообщает, что ожидается участие от 40 до 50 международных делегаций на уровне глав государств и правительств, в том числе четыре приглашенных страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре страны ЕС, не являющиеся членами НАТО, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.

Как пишет Europa Press, Украине также будет направлено официальное приглашение, хотя о возможном присутствии президента Владимира Зеленского не будет известно до последней минуты, потому что это будет зависеть от развития войны и его возможностей покинуть страну.

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что президент Украины примет участие в саммите НАТО «так или иначе», передает Politico.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Киев работает с Мадридом относительно формата участия в саммите НАТО. При этом министр отметил, что у него нет больших ожиданий от мадридского саммита. «Пока я не вижу каких-либо мощных решений, которые готовит НАТО в отношении Украины для принятия на саммите или даже относительно черноморской безопасности», — цитирует Кулебу «Укринформ».

Швеция и Финляндия: удастся ли преодолеть сопротивление Турции?

На мадридском саммите будут присутствовать Швеция и Финляндия. 18 мая две скандинавские страны подали заявки на вступление в НАТО из-за нападения РФ на Украину. Однако оба государства столкнулись с сопротивлением со стороны Турции.

Турция на сегодняшний день — единственная страна НАТО, открыто блокирующая процесс вступления Финляндии и Швеции. Анкара оправдывает свою позицию предполагаемой поддержкой этими странами курдских вооруженных формирований.

В начале июня генеральный секретарь НАТО заявил, что в ближайшие дни созовет встречу с высокопоставленными представителями Швеции, Финляндии и Турции, чтобы добиться «прогресса по кандидатурам» до старта саммита в Мадриде.

Руководство Швеции и Финляндии после начала войны в Украине решило отказаться от нейтрального статуса своих стран. Решение поддерживает большинство граждан. На фото: премьер Швеции Магдалена Андерссон (слева) и премьер Финляндии Санна Марин. Стокгольм. 13.04.2022 AFP - PAUL WENNERHOLM

При этом в Анкаре заявляют, что Турция не чувствует на себе давление временных рамок и не стремится поставить точку в этом вопросе до саммита, передает турецкое агентство «Анадолу».

4 июня пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Хельсинки и Стокгольм не предприняли шагов в ответ на ожидания и обеспокоенность Анкары относительно, как утверждают власти Турции, пребывания в Швеции и Финляндии членов курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и движения последователей проповедника Фетхуллы Гюлена. Анкара считает обе организации «террористическими».

В Турции называют курдские YPG сирийским ответвлением «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Последняя признана террористической Турцией, США и ЕС. В 2018 году Анкара уже обвиняла США в пособничестве терроризму в связи с тем, что США поддерживали сирийских курдов в борьбе с группировкой «ИГ».

В связи с обвинениями Анкары глава МИД Швеции Анн Линде напомнила, что Швеция еще в 1984 году стала первой в мире страной после Турции, признавшей «Рабочую партию Курдистана» террористической организацией. Она также напомнила, что РПК была признана террористической на уровне ЕС в 2002 году, и эта позиция не менялась.

При этом президент Турции Реджеп Эрдоган сетует на то, что сирийские YPG в Евросоюзе не признают террористической организацией. Эрдоган утверждает, что Германия, Швеция и Финляндия оказывают поддержку курдским «террористам» и отказываются выдавать их Турции.

Тем временем в Балтийском море несколько десятков российских боевых кораблей на днях начали военные учения. В Балтийском море одновременно идут ежегодные учения Североатлантического альянса Baltops, к которым присоединились Финляндия и Швеция. В них принимает участие в том числе гигантский десантный корабль американских ВМС «Кирсардж».

Американский десантный корабль USS Kearsarge в Стокгольме, 3 июня 2022 г. © Henrik Montgomery/AP

Самый высокопоставленный офицер ВС США, глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в начале июня побывал в Хельсинки и Стокгольме в знак их кандидатур на вступление в НАТО.

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