SIPRI: Миру грозит новая ядерная гонка. Риск применения атомного оружия выше, чем когда-либо со времен холодной войны

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) 13 июня выпустил доклад, где говорится о смене эпох в мировой политике и угрозе новой ядерной гонки. По данным экспертов, риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-либо за последние десятилетия.

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Ядерные арсеналы могут увеличиться в ближайшее десятилетие. Все девять государств, обладающих ядерным оружием (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР), продолжают его модернизировать. Об этом говорится в новом исследовании (.pdf) независимого аналитического центра SIPRI, специализирующегося на вопросах конфликтов, контроля над вооружениями и разоружения.

В докладе отмечается, что на начало 2022 года в мире было в общей сложности 12 705 ядерных боеголовок. Это на 375 меньше, чем годом ранее. Из них 9 440 — потенциально готовые к использованию в военных целях. Примерно две тысячи (почти все из которых принадлежат России и США) находились в состоянии повышенной боеготовности.

At the start of 2022, the 9 nuclear-armed states possessed an estimated 12 705 nuclear weapons:



USA🇺🇸 5 428

Russia🇷🇺 5 977

UK🇬🇧 225

France🇫🇷 290

China🇨🇳 350

India🇮🇳 160

Pakistan🇵🇰 165

Israel🇮🇱 90

North Korea🇰🇵 20



Read more in #SIPRIYearbook 2022 ➡️ https://t.co/9CNPQ5uHnT pic.twitter.com/XHFkK4SPB6 — SIPRI (@SIPRIorg) June 13, 2022

В 2021 году американские и российские ядерные арсеналы уменьшились не за счет разоружения, а за счет снятия устаревших систем. Число активных боеголовок за год практически не изменилось и может начать расти.

В SIPRI говорят о смене эпох. «Есть четкие признаки того, что сокращение мировых ядерных арсеналов, имевшее место после окончания холодной войны, подходит к концу», — отмечает эксперт по ядерному оружию SIPRI и Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.

«Все государства, обладающие ядерным оружием, увеличивают или модернизируют свои арсеналы. Большинство из них усиливают ядерную риторику и роль, отведенную этому оружию в их военной стратегии. Это очень тревожная тенденция», — отметил директор программы SIPRI по изучению оружия массового уничтожения Уилфред Ван.

Наращивание и модернизация ядерных арсеналов

Россия и Соединенные Штаты обладают более чем 90% ядерного оружия в мире. Обе ядерные державы осуществляют масштабные и дорогостоящие программы по замене и модернизации своих боеголовок, ракетных и авиационных средств доставки, а также объектов по производству ядерного оружия.

В процессе интенсивного расширения ядерного арсенала находится Китай. Согласно спутниковым снимкам, там сооружают около 300 новых пусковых шахт для ракет. Предполагается, что за минувший год оперативные силы КНР получили еще несколько боеголовок после поставки новых пусковых установок и субмарины.

О повышении потолка своего ядерного арсенала в 2021 году объявила Великобритания, положив конец десятилетиям политики постепенного разоружения. В начале 2021 года Франция официально запустила программу разработки атомной субмарины с баллистическими ракетами третьего поколения (SNLE 3G).

Индия и Пакистан, судя по всему, наращивают свои ядерные арсеналы. Обе страны внедрили и продолжали разрабатывать новые типы систем доставки в 2021 году. Израиль, официально не признающий наличие у него ядерного оружия, предположительно, обновляет свой ядерный аресенал.

Северная Корея продолжает ставить военную ядерную программу в центр своей стратегии нацбезопасности. По данным SIPRI, в настоящее время КНДР имеет в своем распоряжении до 20 ядерных боеголовок и обладает достаточным количеством делящегося материала для производства еще 25–35 боеголовок.

Риск применения ядерного оружия повысился

Эксперты SIPRI отмечают, что 2021 год был ознаменован несколькими вехами в сфере ядерного ограничения. В январе 2021 года вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) после того, как его ратифицировали 50 государств. На пять лет был продлен СНВ-3 (New START), последний оставшийся двусторонний договор о сокращении ядерных вооружений между РФ и США. Начались переговоры с Ираном, направленные на восстановление договора относительно иранской ядерной программы.

В 2021 году пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих ядерным оружием (США, Россия, Франция, Британия, Китай) выработали общую декларацию опредотвращении ядерной войны и недопущении гонки ядерных воорйжений. Там они в частности заявили, что сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года.

Одновременно с пять ядерных держв выразили свое несогласие с Договором о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), а переговоры с Ираном пока не дали результата. Ядерные державы продолжают обновлять свои арсеналы и усиливают роль атомного оружия в своих военных стратегиях. В докладе SIPRI отдельно отмечается, что «Россия даже открыто угрожала возможным использованием ядерного оружия» в контексте российско-украинской войны.

«Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты некоторые значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны», — заключил директор SIPRI Дэн Смит.

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