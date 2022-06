SIPRI: Миру грозит новая ядерная гонка. Риск применения атомного оружия выше, чем когда-либо со времен холодной войны

At the start of 2022, the 9 nuclear-armed states possessed an estimated 12 705 nuclear weapons:



USA🇺🇸 5 428

Russia🇷🇺 5 977

UK🇬🇧 225

France🇫🇷 290

China🇨🇳 350

India🇮🇳 160

Pakistan🇵🇰 165

Israel🇮🇱 90

North Korea🇰🇵 20



