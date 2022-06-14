ОЭСР: к 2060 году ежегодное производство пластмасс возрастет втрое

Загрязнение пластиком

Сегодня в мире перерабатывается только 9% пластика — констатировала в февральском докладе Организация экономического сотрудничества и развития. В июне ОЭСР публикует анализ эффективности двух стратегий, направленных на борьбу с загрязнением планеты пластиком на период до 2060 года. По расчетам экспертов, скоординированная международная политика станет гораздо эффективней, чем разрозненные усилия на региональном уровне.

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Пластиковые отходы в море и на суше приводят ежегодно к гибели миллиона птиц и 100 000 морских млекопитающих. «При нынешних темпах загрязнения мирового океана, к 2050 году в морях будет больше пластика, чем рыб», — пишут эксперты на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) во Франции. — «Объемы выбросов пластика достигнут 750 миллионов тонн».

В опубликованном 3 июня 2022 года отчете эксперты ОЭСР констатируют, что ставка на скоординированные действия будет успешной только при условии, если промышленно развитые страны окажут финансовую поддержку программам на территории развивающихся стран. Специалисты предупреждают: если существующая сегодня практика загрязнения продолжится, «ежегодное производство пластиковых отходов почти утроится, а выбросы в окружающую среду удвоятся».

Эксперты ОЭСР показали, что для ограничения выбросов пластика наиболее эффективны международные проекты. © OCDE

Проведение глобальной оценки потребления пластика, образования отходов и выбросов в окружающую среду было предусмотрено февральской версией отчета ОЭСР «Global Plastics Outlook». При этом Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде приняла резолюцию, одобряющую создание межправительственного комитета по ведению переговоров, ответственного за разработку к 2024 году обязательного международного документа, чтобы положить конец загрязнению пластиком.

Снизить спрос на пластик и объемы непереработанных отходов

ОЭСР сделала количественную оценку преимуществ «глобального» и регионального подходов. Оба сценария предполагают ряд «международных действий, направленных как на прекращение роста использования пластика, так и на значительное сокращение количества отходов».

Главное внимание ОЭСР отводит мерам, направленным на снижение потребления пластика за счет экодизайна, в частности за счет продления срока службы изделий. Предлагается также ввести налоговые выплаты на содержание пластика в упаковке. Цель такой налоговой политики не столько в запрете, сколько в создании условий для вытеснения из производства наиболее опасных видов пластика и для более широкого использования переработанных пластмасс.

Загрязнение пластиком пляжей на островах Австралии © Université de Tasmanie / AFP / Silke Struckenbrock

В том, что касается переработки пластика, эксперты рекомендуют две стратегии. Во-первых, следует вести поиск нового применения переработанного материала. Во-вторых, надо переосмыслить цикл пользования товаром, планируя с самого начала методы сбора и повторного использования материалов. Такая стратегия должна применяться, прежде всего, в отношении четырех типов продукции: упаковок, электроники, автомобилей и одежды. Такой подход позволит положить конец потоку пластиковых выбросов без утилизации.

Действовать вместе или порознь?

«Глобальный» подход предусматривает соблюдение четкой программы действий, призванных сократить глобальные выбросы пластика почти до нуля к 2060 году. Он возможен при условии заключения обязательного для выполнения международного соглашения.

Региональные же действия ограничивают важнейшую экологическую инициативу периметром стран ОЭСР, оставляя развивающиеся страны за его рамками. В таких условиях каждая страна или группа стран должна действовать с учетом своих возможностей. В этом случае развивающиеся страны будут действовать менее энергично, чем страны ОЭСР.

По расчетам экспертов, реализация региональных проектов снизит прогнозируемый спрос на пластик в 2060 году на 17% до 1 018 млн тонн по сравнению со сценарием без каких-либо изменений. На переработанный пластик придется 29% этого спроса (по сравнению с 12% в сценарии без изменений). Что касается производства пластиковых отходов, то оно также сократится на 17%. Большая часть сокращения отходов тут достигается благодаря правильному обращению с отходами (уровень переработки составит 35%). Неуправляемые отходы составят около 59 млн тонн (-62% по сравнению с нынешними темпами), а выбросы в окружающую среду около 20 млн тонн.

«Глобальная» же стратегия позволяет ограничить спрос на пластик 827 миллионами тонн, что на треть меньше (!), чем в сценарии «без изменений». Производство отходов здесь составит 679 миллионов тонн (-33%), неуправляемые отходы составят 6 миллионов тонн, а выбросы в окружающую среду — минус 5 миллионов тонн (-85% по сравнению с обычным положением). В этом сценарии перерабатывается 60% пластиковых отходов, а переработанные смолы составляют 41% спроса.

Увеличить помощь развивающимся странам

При очевидной эффективности «глобального» подхода, его реализация ограничена способностью развивающихся стран выделить средства на экологию. «Самые высокие расходы [ожидаются] в странах Африки к югу от Сахары (…), где ВВП сократится на 2,8% по сравнению с исходным уровнем», — предупреждает ОЭСР. Для сравнения, развитые страны ОЭСР понесут расходы менее 0,5% ВВП. Поэтому Организации экономического сотрудничества и развития выступает за увеличение официальной помощи развивающимся странам для совместной борьбы с пластиковым загрязнением планеты.

Во французском Бресте в течение двух дней (30 июня и 1 июля 2022) пройдут консультации ученых, промышленников и неправительственных организаций в поиске стратегии для эффективного сокращения пластиковых отходов.

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