Снова на Луну: Франция присоединилась к «Соглашениям Артемиды» НАСА

Франция подписала «Соглашения Артемиды " и стала, с 7 июня 2022 года, 20-й страной, присоединившейся к программе исследования Луны. Программа была инициирована Соединенными Штатами. Бюджет в размере 25 миллиардов долларов для закрепления лидерства США в деле освоения спутника земли и Марса НАСА получила в 2020–21 году.

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Франция стала 20-й страной, подключившейся к «Соглашениям Артемиды», названным в честь программы НАСА «Artemis». Проект возвращения астронавтов на Луну находился в работе с 2006 года. Был поддержан президентом Обамой в 2010 году, а затем получил значительное финансирование при Дональде Трампе. Как сообщает специализированный журнал «Sciences et Avenir», «именно в рамках этого путешествия женщина-астронавт впервые сможет ступить на Луну». Во время церемонии в посольстве Франции в Вашингтоне документ был подписан генеральным директором французского Национального центра космических исследований (Cnes) Филиппом Батистом в присутствии администратора НАСА и бывшего астронавта Билла Нельсона.

Исследовать или использовать?

Специалисты отмечают, что «соглашения Артемиды» подтверждают важность международного Договора по космосу 1967 года, посвященного, в частности, возможному использованию космического пространства, и конкретно Луны». Многолетние исследования показали, что спутник Земли богат редчайшими ресурсами. Землян интересуют, в частности, изотоп гелия (гелий-3) и вода. Их использование на месте позволило бы основать на Луне околоземную базу для подготовки миссий на Марс.

Лунный гелий-3 может стать альтернативным источником энергии для космической базы на Луне, но также и для Земли. В теории, 1 тонна гелия-3 должна при сгорании дать энергетический эквивалент 15 миллионов тонн нефти. Однако процесс высвобождения энергии этого изотопа в ходе термоядерной реакции пока не освоен. Гелий-3, производная солнечной активности, на Земле — редкость. Атмосфера эффективно защищает её поверхность. На поверхности же Луны, не защищенной атмосферой, этот изотоп гелия находится в изобилии и в твердом состоянии. Его объемы могу превысить миллион тонн.

Второй по важности элемент для исследователей космоса — это вода. По данным ученых, она присутствует в значительных количествах, в виде льда, на Южном полюсе Луны. Это наиболее тёмная часть планеты, где температуры могут опускаться до — 230° С.

Нельзя монополизировать

Подписав «Соглашения Артемиды», государства подтверждают тот факт, что космические (и лунные) ресурсы можно эксплуатировать для бизнеса, но ни одна страна не может их монополизировать. Аспект коммерческой разработки Луны был закреплен в законе Дональдом Трампом в 2020 году.

В эфире радиостанции FranceInfo Оливье Санги, эксперт тематического парка " Космический городок " в Тулузе, объяснил, что в рамках «Соглашений Артемиды» Америка считает возможным доверить исследования и первичную разработку ресурсов Луны частным кампаниям. Потому, что поиск ресурсов и подготовка к созданию лунной базы «будут служить интересам всего человечества». Но Оливье Санги напомнил, что ряд стран, в частности Россия м Китай, поднимают вопрос о законности такого подхода. Агентство ТАСС формулирует вопрос приблизительно так: если теперь разрешается создавать на Луне заводы для производства кислорода и водорода, используя общее достояние — лунный лёд, то по какому праву фирма-производитель будет продавать кислород и водород, полученный из общего льда?

Напомним, Россия и Китай в марте 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции. Как и Artemis, проект открыт для более широкого международного сотрудничества. После исследовательских этапов, строительство должно начаться к 2035 году.

Проект «Артемида» предусматривает два запуска космического корабля к Луне без посадки, с возвращением на землю прежде, чем в 2024 году будет совершена посадка непосредственно на Луну с экипажем в составе астронавтов мужчины и женщины. В ожидании реального освоения поверхности Луны и планируемых на 2030 год обитаемых полетов на Марс, Франция и её инженеры готовятся участвовать в создании окололунной космической станции и рассчитывают на право размешать на ее борту до трех своих астронавтов.

Напомним, на сегодня, наряду с Францией, в «Соглашения Артемиды» входят Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Украина, Южная Корея, Новая Зеландия, Бразилия, Польша, Мексика, Израиль, Румыния, Бахрейн, Сингапур, и Колумбия.

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