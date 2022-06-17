На саммит НАТО приедут лидеры Японии и Южной Кореи

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, которого пригласили на саммит НАТО в Мадриде, подтвердил свое участие. Саммит состоится в Мадриде с 28 по 30 июня. Глава японского правительства принимает участие в работе Альянса впервые. Япония не является членом НАТО, сближение вызвано нападением России на Украину. В Мадрид также приедет президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

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Япония является единственной азиатской страной в «Большой семерке», — заявил Фумио Кисида, напомнив, что геополитические амбиции Китая, союзника России, вызывают у Токио особую озабоченность.

Слова японского премьер-министра о том, что «Украина может стать Восточной Азией завтрашнего дня», также стало напоминанием о заявлении министра обороны Китая У Цянь, сделанном во время встречи по вопросам безопасности в Сингапуре: «Если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, китайская армия начнет войну.

Япония соседствует с тремя государствами, которые могут представлять для нее потенциальную опасность: Россией, с которой ее разделяют территориальные споры, Китай и Северная Корея. Во время визита Джо Байдена в Токио в мае, в ходе которого американский президент выразил готовность применить силу для защиты Тайваня от возможного нападения Китая, российский и китайский самолеты совершили вылеты над Японским и Восточно-Китайским морями, длившиеся более 12 часов .

Япония участвует в международных санкциях против России, поставляет в Украину ненаступательную технику и принимает украинских беженцев.

После нападения России на Украину Япония увеличила свои расходы на оборону и намерена усилить свою роль в обеспечении безопасности региона. Одной из принятых ею мер является выделение двух миллиардов долларов на флот стран Индо-Тихоокеанского региона.

На саммите в Мадриде Фумио Кисида намерен укрепить связи с НАТО и подчеркнуть, что Европу и Азию объединяют общие опасения.

Япония уже заключила оборонные соглашения с несколькими странами-членами НАТО, в частности, провела совместные военные учения с французскими и американскими солдатами. С Францией и Великобританией Япония сотрудничает в области производства оборонной техники.

Фумио Кисида также стремится изменить пацифистскую конституцию страны, которая запрещает стране прибегать к военным действиям для разрешения конфликтов. Пересмотр Конституции позволил бы Японии участвовать в системе коллективной обороны и получить возможность превентивного нападения.

В работе саммита также примет участие лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль также примет участие в саммите НАТО в Мадриде.

В канцелярии президента отметили, что это будет первый зарубежный визит президента Юна, что позволит Южной Корее укрепить сотрудничество со странами-членами НАТО, а также со странами-партнерами «для поддержания международного порядка, основанного на ценностях и законности».

Поездка в Испанию также предоставит возможность южнокорейскому лидеру встретиться с президентом США Джо Байденом и обсудить возможность двустороннего саммита. Существует и возможность встречи на высшем уровне с премьер-министром Фумио Кисида и наладить двусторонние отношения, которые ухудшились в 2019 году.

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