Беженцы

20 июня — Всемирный день беженцев. Международный день был учрежден Организацией Объединенных Наций в декабре 2000 года для привлечения внимания к проблеме беженцев во всем мире. В четверг, 16 июня, Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) опубликовало свой ежегодный отчет, в котором отражена динамика вынужденных перемещений.

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Война, насилие и нарушения прав человека ежегодно вынуждают миллионы людей по всему миру покидать свои дома и спасаться бегством. УВКБ ООН 16 июня опубликовало свой ежегодный доклад по этому вопросу. В нем зафиксированы тенденции на конец 2021 года, то есть не отражен кризис, спровоцированный войной в Украине. О беженцах с украинских территорий в ООН говорят отдельно.

Тенденции по итогам 2021 года

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отмечает, что в течение последнего десятилетия количество вынужденных перемещений в мире постоянно растет из-за преследований, конфликтов, насилия, нарушения прав человека или событий, серьезно нарушающих общественный порядок.

По данным на конец 2021 года, до начала войны в Украине, УВКБ ООН было зафиксировано 89,3 миллиона вынужденных перемещений, что на 8% больше, чем в предыдущем году, и более чем в два раза больше, чем 10 лет назад. 69% являются беженцами всего из пяти стран: Сирии (6,8 млн), Венесуэлы (4,6 млн), Афганистана (2,7 млн), Южного Судана (2,4 млн) и Мьянмы (1,2 млн).

Из каких стран к концу 2021 года бежало больше всего человек. График из доклада УВКБ ООН. График не учитывает поток беженцев из Украины с февраля 2022 года. © UNHCR

83% беженцев, как говорится в отчете, нашли пристанище в странах с низким и среднем уровнем жизни. Больше всего беженцев, по подсчетам УВКБ, приняла Турция: там находятся около 3,8 млн беженцев. На втором месте — Колумбия, где остаются 1,8 млн беженцев, затем идут Уганда (1,5 млн), Пакистан (1,5 млн) и Германия (1,3 млн).

По итогам года было подано еще 1,4 млн индивидуальных запросов на получение статуса беженца. Больше всего заявок было принято в обработку в США — чуть менее 189 тысяч. Затем идут Германия, Мексика, Коста-Рика и Франция.

5,7 млн перемещенных лиц — 5,3 млн внутренне перемещенных и 429 300 беженцев — вернулись в свои районы или страны происхождения, две трети из них вернулись в Южный Судан.

В 2021-м на 3% по сравнению с прошлым годом выросло количество людей, нашедших убежище в Европе. Главными принимающими странами яволяются Германия, Франция и Италия.

Украинский кризис беженцев — «один из крупнейших кризисов вынужденного перемещения со времен Второй мировой войны»

«Хотя данный отчет посвящен насильственному перемещению в 2021 году, невозможно игнорировать более недавние события начала 2022 года. Война в Украине привлекла внимание всего мира: на момент написания доклада более 7 миллионов украинцев были перемещены внутри своей страны, было зафиксировано более 6 миллионов беженцев из Украины. Это один из крупнейших кризисов вынужденного перемещения со времен Второй мировой войны и безусловно самый быстрый», — говорится в докладее ООН.

Meet the refugee designer who created this year’s #WorldRefugeeDay Emoji. pic.twitter.com/pCr7cceTbI — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 18, 2022

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 19 июня, с начала войны Украину покинули более 7,7 млн человек, 5,1 млн украинских беженцев отправились в Европу. Внутри страны оставить свои дома были вынуждены 7,1 млн человек,15,7 млн человек необходима гуманитарная помощь.

«Следует помнить, что беженцев, покидающих Украину, принимают преимущественно европейские страны с высоким уровнем дохода. Им также был предложен статус временной защиты от государств-членов Европейского союза. Более 2,8 млн человек воспользовались этим предложением», — сообщает УВКБ.

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