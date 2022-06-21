Не менее 132 человек погибли при нападении боевиков в Мали

Во вторник, 21 июня, в Мали начался трехдневный траур. Соответствующий указ издал глава переходного руководства страны Ассими Гоита после нападения боевиков на деревни в центральном регионе Мопти 18 и 19 июня. В результате этой атаки погибли не менее 132 человек.

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Террористическая атака была совершена в нескольких деревнях коммуны Диаллассагу. По информации, полученной французской редакции RFI из источников в органах безопасности и местных СМИ, в один из дней погибло более сотни мирных жителей.

В субботу, 18 июня, были совершены нападения на населенные пункты Диаллассагу, Дианвели и Дессагу. По различным свидетельствам, вооруженные злоумышленники приехали на мотоциклах около 16 часов и не уезжали до середины ночи. Французская служба RFI сообщает, что джихадисты похищали мужчин и казнили их в разных местах недалеко от деревень.

19 июня было совершено нападение на деревню Сеге. Традиционные охотники дозо, находившиеся в Сеге, смогли отбить нападавших, в ходе столкновений один человек был убит. Джихадисты угнали скот и сожгли рынок, магазины, дома и автомобили. Некоторым жителям деревни удалось бежать в расположенный в 40 км город Банкасс.

В понедельник, 20 июня произошло еще одно нападение в районе Бандиагара. На этот раз целью джихадистов стал пост дозо в Джигуибомбо. Сообщалось о двух погибших.

La MINUSMA est préoccupée par les informations faisant état d’attaques contre des civils dans la région de #Bandiagara perpétrées par des groupes extrémistes. Celles-ci auraient fait des victimes et provoqué des déplacements de populations. — MINUSMA (@UN_MINUSMA) June 19, 2022

В феврале прошлого года в Диаллассагу было заключено мирное межобщинное соглашение, которое позволило временно прекратить нападения и дало жителям возможность свободно передвигаться по региону.

Местные власти считают, что за случившимся 18—20 июня стоят джихадисты из группировки «Катиба Мацина», а нападение стало ответом на операции подразделений армии Мали (FAMa). Группировка обвиняет местное население в нарушении межобщинного соглашения и в том, что они помогли FAMa в проведении недавних операции в этой зоне. В «Катиба Мацина» полагают, что местные жители были информаторами и проводниками малийских военных.

Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) выпустила заявление, в котором обратилась к малийским властям с просьбой направить миссию поддержки для защиты гражданского населения в этом районе.

♦ 11 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан был вызван для дачи показаний в рамках расследования дела о «покушении на государственную собственность и других правонарушениях» в Бамако.

В феврале Франция заявила о решении вывести войска, размещенные в Мали почти десять лет назад. Занимавший тогда пост министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что условия для продолжения французской миссии в Мали больше не выполняются. Он в частности подчеркнул, что прибытие «тысячи» российских наемников из ЧВК «Вагнера» для Парижа стали критическим фактором. При этом он отметил, что Франция не уходит, а реорганизует свое присутствие в регионе Западной Африки, где возрастает угроза джихадизма.

На присутствие в Мали «вагнеровцев» Франция и ее партнеры по антитеррористической коалиции указывали с начала 2021 года года. Военная хунта, которая удерживает власть в Бамако c 2020 года, официально отрицает присутствие в Мали российских наемников, утверждая, что в стране находятся лишь инструкторы из РФ, работающие по линии межгосударственного военного сотрудничества.

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