Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек

Власти эвакуируют раненых, точное число которых не известно, и простят международное сообщество о помощи.

Не менее тысячи человек стали жертвами землетрясения в труднодоступной провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. Об этом в среду, 22 июня, сообщает агентство AFP со ссылкой на местные спасательные службы. Власти эвакуируют раненых, точное число которых не известно, и простят международное сообщество о помощи.

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«В результате землетрясения число погибших достигло уже тысячи, и эта цифра продолжает увеличиваться. Люди роют могилу за могилой», — цитирует AFP заявление главы департамента культуры и информации провинции Пактика Мохамада Амина Гузаифа. Больше всего погибших оказалось именно в этой провинции на границе с Пакистаном.

В зоне землетрясения продолжаются поисково-спасательные работы, из Кабула отправлены вертолеты. «Некоторые деревни находятся в удаленных горных районах, так что на выяснение подробностей потребуется время», — объяснил журналистам представитель министерства внутренних дел страны Салахуддин Аюби.

Власти Афганистана выразили надежду на помощь со стороны международных организаций. ЕС и ООН заявили о готовности оказать помощь. «Европейский союз следит за ситуацией […] и готов к координации и отправке срочной помощи», — написал в твиттере спецпредставитель по Афганистану Томас Никлассон. ООН также объявила об отправке миссии для установления масштабов бедствия. Со словами поддержки к пострадавшим от стихии обратился папа римский Франциск.

Эпицентр находился в 44 километрах от города Хост, административного центра одноименной провинции. Больше всего погибших в соседней провинции Пактика. © Studio graphique FMM

По данным Геологической службы США, землетрясение силой 5,9 балла произошло около часа ночи 22 июня. Эпицентр находился в 44 километрах от города Хост, административного центра одноименной провинции. Подземные толчки произошли на глубине 10 км ощущались на расстоянии до 500 км от эпицентра, их почувствовали и в других провинциях Афганистана, а также в Пакистане и Индии.

Страна расположена в сейсмически активном регионе, насчитывающем сразу несколько разломов. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за последние 10 лет землетрясения в стране унесли жизни более семи тысяч человек. Предыдущее разрушительное землетрясение произошло на северо-востоке Афганистана в 2015 году, тогда погибли более 200 человек.

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