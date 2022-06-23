В Китае начал работу саммит БРИКС

В четверг, 23 июня, стартовал саммит лидеров Китая, России, Индии, Бразилии и ЮАР (БРИКС). Встреча проходит в формате видеоконференции. Открывая саммит, глава КНР Си Цзиньпин, предостерег лидеров государств от «расширения» военных связей. Только одна страна БРИКС, Бразилия, критикует вторжение России в Украину, в то время как Китай и Индия увеличили закупки нефти у Москвы.

Реклама Читать далее

Саммит БРИКС проходит на фоне углубляющегося экономического кризиса и вторжения России в Украину. Его девиз — ««Углубление делового партнерства стран БРИКС в целях создания лучшего будущего для глобального развития»».

По данным Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT), ожидается, что около 1000 участников примут участие онлайн или очно в пяти семинарах, запланированных в ходе саммита. На повестке дня реформа многосторонней системы, восстановление экономики, обмен технологиями, борьба с эпидемиями, устойчивое развитие на фоне выхода из кризиса.

Перед началом работы Си Цзиньпин заявил, что «украинский кризис — это тревожный сигнал», и предостерег от «расширения военных союзов и стремления к собственной безопасности за счет безопасности других стран». На прошлой неделе он заверил Владимира Путина, что Китай будет поддерживать основные интересы Москвы в «суверенитете и безопасности». Китай и Индия увеличили импорт сырой нефти из России, помогая Москве компенсировать потери от санкций. Согласно данным исследовательской компании Rystad Energy, Индия закупила в шесть раз больше российской нефти в период с марта по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт Китая за тот же период утроился.

2 марта Китай, Индия и ЮАР воздержались при голосовании по резолюции ООН, осуждающей вторжение России в Украину. Из пяти членов БРИКС только Бразилия поддержала резолюцию.

В своем выступлении в среду китайский лидер также выступил с резкой критикой санкций США и Европейского союза в отношении России, заявив, что «санкции — это обоюдоострый меч и бумеранг».

Владимир Путин, выступая на видеоконференции, обвинил Запад в «пренебрежении базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенностью частной собственности», и усилении давления на конкурентов. Он также пригласил партнеров по БРИКС на Восточный экономический форум, который должен пройти во Владивостоке в начале сентября.

Как сообщает Bloomberg, с трибуны БРИКС могут прозвучать и другие негативные высказывания в адрес Запада и, в первую очередь, США. В сообщении подчеркивается, что индийское руководство будет сопротивляться попыткам Пекина и Москвы превратить площадку БРИКС в пропагандистскую платформу.

В работе совещания по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также глава и председатель Африканского союзеа Маки Салл и главы Таиланда и Индонезии, соответственно председательствующие в АТЭС и в G20. Министр иностранных дел Китая Ван И недавно предложил расширить БРИКС засчет таких стран, как Аргентина или Пакистан. Китай пригласил Казахстан, Саудовскую Аравию, Аргентину, Египет, Индонезию, Нигерию, Сенегал, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд присоединиться к диалогу БРИКС», — сообщил в своем твиттере постоянный представитель Китая при ООН.

В настоящее время население стран БРИКС составляет 40 процентов населения мира. В 2021 году совокупный ВВП стран БРИКС составил 23,5 трлн долларов, что больше, чем ВВП США (20,9 трлн долларов) и ЕС (17,9 трлн долларов).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться