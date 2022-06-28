Россия не должна победить: президент Макрон о поддержке Украины по итогам самита G7

Во вторник, 28 июня, на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран «Большой семерки» президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что значительная часть дискуссий на саммите в немецком Эльмау была посвящена войне России против Украины. Главный вывод, который можно сделать из этих дискуссий, по мнению Макрона, звучит так: в этом кризисе «не Запад противостоит всему остальному миру, а лагерь мира противостоит лагерю войны».

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Россия не может и не должна победить. Поэтому наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько это будет необходимо. И с необходимой интенсивностью в течение ближайших недель и месяцев, — заявил президент Франции.

Макрон вновь осудил нанесенный накануне по торговому центру в Кременчуге российский удар, назвав его «новым военным преступлением» и очередным доказательством того, что российская армия сделала «запугивание», внушение ужаса гражданскому населению методом ведения военного конфликта.

Отвечая на вопросы, Макрон прокомментировал обращение президента Владимира Зеленского к саммиту G7 и его призыв сделать все возможное, чтобы война прекратилась «до конца года».

Прежде всего, нужно приветствовать мужество украинского президента, всего руководства страны, украинского народа и его армии. Когда он [Зеленский] говорит об этой цели — до конца года… Вы видите, что война продолжается четыре месяца. До конца года еще далеко, и мы понимаем, что значит такой срок. Никто не рассчитывает на окончание войны в ближайшие недели. Или месяцы. Я очень сильно надеюсь, что выход будет найден до конца года. Но при уверенности и решимости, что Россия не сможет и не должна победить.

О подлинных целях войны Путина

Сказанные ранее во вторник путинским пресс-секретарем Дмитрием Песковым слова о том, что положить конец войне Украина может немедленно, просто «сложив оружие», Макрон счел запоздалым признанием Кремля в настоящих целях его войны.

Это проясняет то, о чем я не раз говорил, снимает двусмысленность, которую [Путин] долгое время поддерживал в начале конфликта (…), делая вид, что он хочет переговоров. Теперь все ясно: вторжение России на украинскую землю имеет только одну цель — капитуляцию Украины. Это не называется переговорами. Поэтому мы продолжим санкции против России, продолжим поддержку Украины и ее народа, чтобы добиться либо полной победы Украины, либо возможности для украинцев начать переговоры на их условиях и в выбранный ими момент. Их собственные переговоры. Это единственное, что поддерживает G7 и Франция. А в этом [требовании капитуляции] я вижу лишь новую попытку словесного запугивания. Ничего больше.

Говоря о финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине, президент Макрон отметил ускорение поставок вооружений Киеву. Он напомнил, что еще до войны Франция занимала первое место среди стран-поставщиков вооружений и военного оснащения Украине.

В вопросе санкций против РФ Макрон подчеркнул «очень сильное единство» стран ведущих демократических держав.

РФ как спонсор терроризма?

Эмманюэль Макрон прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского признать Россию «государством-спонсором терроризма», призыв, прозвучавший после удара по ТЦ в Кременчуге, где погибли более 20 мирных жителей. Французский лидер указал, что «квалификация» преступных деяний — это прерогатива суда, не политической власти. Франция, как и ее союзники, «осуждают военные преступления», совершенные в Украине, и помогают в их расследовании. Макрон напомнил о работающих в Украине криминалистах французской жандармерии, которые помогают украинским коллегам собирать доказательства военных преступлений.

Ценовой потолок для нефти и газа от Путина

Отвечая на вопрос о росте мировых цен на нефть и возможности установления ценового «потолка», президент Франции сообщил, что страны G7 обсудили инициативу США по созданию механизма ограничения нефтяных цен. Саму ситуацию необузданного повышения цен на энергоносители Макрон назвал «нетерпимой».

Предложение США о введение «потолка» цен, по словам французского лидера, в первую очередь касается российской нефти. Макрон признал «абсурдность» ситуации, в которой рост нефтяных котировок помогает Путину финансировать «машину войны». Он напомнил о частичном эмбарго, которое ввел Европейский союз на российскую нефть и которое вступит в силу к концу года (под запрет попадет 80% нефтяного импорта из РФ). Но до того, как эта мера начнет действовать, ценовые ограничения могли бы сократить доходы российского режима, указал Макрон.

«Идея установить потолок [цен] — это очень хорошая идея», — указал французский лидер, заявив, что «поддерживает» ее.

Правда, подобного ограничительного «механизма не существует», «дискуссия только началась», на ее пути — «технические трудности». Как заметил Макрон, чтобы ценовые ограничения на путинскую нефть были эффективны, необходимо, чтобы их поддержал как можно более широкий альянс крупнейших покупателей нефти.

Подобное ценовое ограничение, как указал Макрон, гораздо проще ввести на импортируемый Европой российский газ, который поступает по трубопроводам и который РФ не может перенаправлять на другие рынки. Французский президент заявил, что полностью поддерживает эту меру, как и ряд его коллег в Евросоюзе (премьер-министр Италии Марио Драги и др.). В ближайшее время ЕС «продвинется» в обсуждении этого вопроса, — пообещал Эмманюэль Макрон.

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