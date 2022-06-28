Саммит НАТО в Мадриде: чего добивается и опасается Турция

ИНТЕРВЬЮ

Политику Турции в отношении НАТО и России широко комментируют накануне открытия в Мадриде 28 июня саммита НАТО. Директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле Байрам Балджи* объяснил RFI, что позиция Анкары, которую на Западе нередко воспринимают как амбивалентную, продиктована императивами безопасности этой страны.

Реклама Читать далее

Несмотря на кризис в Украине, Турция выступила против членства в НАТО двух нейтральных стран — Финляндии и Швеции, обеспокоенных военным вмешательством России на территории соседней суверенной страны. При этом, как член НАТО, Турция продолжает поставлять Украине военные беспилотники. Эти противоречия в политике Турции не новы. В ноябре 2015 года, на фоне кризиса в Сирии, Турция сбила российский истребитель Су-24 на турецко-сирийской границе. Что не помешало ей, вопреки протестам Вашингтона, закупить для турецкой армии в 2019 году российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

RFI: Каковы объективные интересы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и чего он может добиться от партнеров на саммите НАТО в Мадриде?

Байрам Балджи: Чтобы понять, чего ждет Турция от этого саммита НАТО, нужно вспомнить особенности отношений между Турцией и НАТО. Турция входит в состав НАТО с 1952 года, практически с момента создания этой организации (основана в 1949 г.). И с самого начала у Турции было, мягко говоря, вполне четкое ощущение, что, даже если она всегда была лояльным и надежным членом Атлантического альянса, ее соседи по НАТО недостаточно учитывают озабоченность Анкары вопросами безопасности страны. Мы видели это в 1964 году (Вашингтон отказался от интернационализации кипрского кризиса и предпочел силам Альянса Организацию Объединённых Наций — прим.ред).

Мы видели это совсем недавно, во время сирийского кризиса. Когда Турция сбила российский самолет и едва не вступила в прямой конфликт с Россией и режимом Башара Асада, Анкара почувствовала, что НАТО недостаточно поддерживает Турцию и не разделяет ее обеспокоенности.

Турция считает, что и сегодня ничто не изменилось. НАТО продолжает просить Турцию прилагать значительные усилия для обеспечения безопасности стран НАТО. Но когда в этом нуждается сама Турция, их поддержка не очевидна. Вот почему накануне саммита в Мадриде Турция находится, если можно так выразиться, «в позиции силы».

На что она будет опираться, действуя с «позиции силы»?

Мы видели, как в рамках украинского кризиса страны НАТО организуются, желая объединиться против Владимира Путина. Турция ведь третья страна в НАТО. А Турция нужна Альянсу по нескольким причинам. Во-первых, потому что Турция охраняет проливы Босфор и Дарданеллы. Тогда Турция является соседом России. Он может играть основную роль. Поддерживая Украину, она уже действует против России. Наконец, в последнее время встал вопрос о расширении НАТО, вступлении двух новых стран. Турции предлагается дать согласие на присоединение Швеции и Финляндии. Вы знаете, что прием новых членов требует единодушия среди членов НАТО. Поэтому Турция, которая считает, что НАТО в очередной раз не принимает во внимание ее опасения в вопросах безопасности, намерена выдвигать свои условия.

О чем идет речь?

В последние годы Турция дистанцировалась от своих партнеров по НАТО, сблизилась с Россией, закупила российские С-400. Разногласия Запада с Турцией обострились также из-за довольно значительного ухудшения в Турции положения с правами человека. Есть и другие расхождения позиций между Турцией и ее традиционными партнерами, странами Запада.

После покупки российских С-400 Турция была решением США исключена из программы F-35 (американский боевой самолет 5-го поколения). И это несмотря на то, что она была партнером в программе и уже вложила в производство этого самолета значительные средства. Думаю, Турция попросит ее восстановить. Это может положить конец санкциям против Турции.

Турция требует также от стран НАТО принять во внимания ее озабоченность влиянием на ее безопасность ситуации в Сирии. Тот факт, что курдские ополченцы получили поддержку Запада во время боевых действий против ИГИЛ, представляет для Турции проблему. Сложность в том, что воюющие с ИГИЛ курдские ополченцы находятся под контролем борющейся за права курдов в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция считает, что военная поддержка, оказанная курдским ополченцам во имя борьбы с ИГИЛ, косвенно или прямо укрепляет позиции РПК в войне против Турции. Это, по мнению Анкары, указывает на то, что западные партнеры не принимают во внимание вопрос безопасности Турции.

Есть и другие темы, касающиеся турецкой военной промышленности. Турция в последнее время пострадала от того, что некоторые западные страны прекратили с ней сотрудничество. В частности, в области производства моторов для дронов. Турция требует, чтобы партнеры по НАТО учли императивы ее безопасности. Тогда, в свою очередь, Турция сможет ответить положительно на запрос о членстве в НАТО Швеции и Финляндии и принять во внимание требования безопасности других западных партнеров.

Если в отношениях с НАТО Турция стремится занять место полноценного партнера и отстаивать свои интересы в области безопасности и военного сотрудничества в Альянсе, это только усилит двойственность ее позиции по отношению к России?

Да, ее позиция в отношении России двойственна. Суть ее в следующем. Война в Сирии показала Анкаре, что в отличии от западных стран, Россия учитывает приоритеты безопасности Турции. Конкретный пример: несмотря на то, что политика Турции и России в Сирии диаметрально противоположны, Россия оружия курдским ополченцам не поставила, и это оружие против Турции не применялось. Поэтому Турция считает, что да, есть принцип лояльности к Западу. Но в то же время, когда встает вопрос о безопасности Турции, страна имеет право принимать необходимые меры, проводить политику, направленную на обеспечение своей безопасности. И из-за этого на Западе думают, что Турция ведет двойную игру, что она недостаточно лояльна, что она недостаточно надежна. Но Турция может обвинить в том же своих партнеров по НАТО. Ведь они поддерживают курдов, которые воюют с ИГИЛ в Сирии, и одновременно представляют реальную угрозу безопасности Турции.

Можно ли предположить, что в условиях продолжающегося конфликта на Украине Турция заинтересована в том, чтобы способствовать возобновлению переговоров и деэскалации отношений между Россией и Украиной? Об этом пишут многие СМИ Франции (например, Le Monde от 7 июня 2022 г.)

Турция стремилась к этому и, даже преуспела. Потому что с тех пор, как началась война, между украинцами и русскими произошли две важные встречи. Хоть они и не закончились прекращением войны, обе важные встречи прошли в Турции: в Анталии и Стамбуле. Это первое.

Второе — Турция видит сегодня, что пока она одна может разговаривать с обеими сторонами — и с украинцами, и с русскими. Запад, по сути, прервал общение с Россией. И Турция верит в возможность диалога с целью добиться мирного и дипломатического решения войны. Поэтому Анкара берет на себя роль арбитра и посредника. А вот будет ли она успешной, я не знаю.

Но все же, на данный момент, могу сказать, что игра Эрдогана, его стратегия мне кажется достаточно сбалансированной, весьма искусной. В том смысле, что, продолжая интенсивное экономическое сотрудничество с Россией, на военном уровне он продолжает поддерживать Украину. Я бы даже сказал, что Турция идет на большие риски в отношениях с Россией. Турция знает, что она уязвима. Мы вполне можем себе представить, что завтра Россия, чтобы наказать Турцию за поставку беспилотников в Украину, может создать Турции проблемы в Сирии. В Идлибе, например. Сирия находится под контролем России. Пока этого нет. Но очевидно, что как член НАТО Турция сильно рискует. И я думаю, иногда на Западе не осознают, в каком непростом положении находится Турция в этом конфликте между Украиной и Россией.

Испания принимает саммит НАТО в Мадриде 28, 29 и 30 июня 2022 года. «Именно на Мадридском саммите будут определены стратегические ориентиры НАТО на следующее десятилетие и далее», — указано на официальном сайте Организации Североатлантического договора.

* Байрам Балджи - директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле, научный сотрудник CNRS и CERI — Science Po, специалист по турецким исламистским движениям и их миссионерской деятельности в постсоветской Центральной Азии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться