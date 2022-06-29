Президент Индонезии исключил возможность личного присутствия Путина на G20

Президент Индонезии Джоко Видодо в Ирпене в ходе визита в Украину 29 июня 2022.

В среду, 29 июня, президент Индонезии Джоко Видодо приехал в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. После Киева индонезийский лидер направится в Москву. 15 и 16 ноября в Индонезии пройдет встреча G20. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги, ссылаясь на главу Индонезии, заявил, что личное присутствие президента РФ на саммите «Большой двадцатки» исключено.На встречу лидеров пригласили Владимира Зеленского.

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Президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении супруги Ибу Ирианы прибыл 29 июня в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила администрация президента.

В начале визита президент Индонезии посетил разрушенный жилой комплекс «Липки» в Ирпене, затем он поедет в Украинский центр эндокринной науки и хирургии в Киеве. Во второй половине дня Джоко Видодо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским». Встреча состоится на фоне подготовки к саммиту G20.

30 июня Видодо отправится в Москву, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Индонезия осудила вторжение России в Украину, однако в апреле Видодо отклонил украинский запрос на оружие.

15 и 16 ноября в Индонезии пройдет встреча G20.

22 марта Польша предложила исключить Россию из Большой двадцатки. Эту инициативу поддержал президент США Джо Байден, против высказался Китай.

27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин согласился принять приглашение на саммит двадцатки. Однако 30 апреля в Белом доме заявили, что глава США поедет на саммит G20, только если там не будет Путина.

На пресс-конференции по завершении саммита «Большой семерки» премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что личное присутствие президента РФ на саммите «Большой двадцатки» в Бали исключено. Драги сослался на слова президента Индонезии Джоко Видодо. При этом глава итальянского правительства допустил выступление российского лидера по видеосвязи.

«Что касается президента Путина на "двадцатке", президент Индонезии исключил это категорически, он не приедет», — сказал Драги.

На саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский, который дал свое согласие.

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