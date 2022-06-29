Саммит НАТО: Турция сняла вето на вступление Финляндии и Швеции

Война в Украине — в центре внимания саммита НАТО, который открылся в Мадриде в среду, 29 июня. Кроме этого, на встрече лидеры государств-членов обсудят будущее Североатлантического альянса, к которому собираются присоединиться Финляндия и Швеция после снятия турецкого вето. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подписали трехсторонний меморандум.

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Конец турецкого вето

Саммит НАТО в Мадриде даст возможность начать процесс вступления в Альянс Финляндии и Швеции. До сих пор это вступление блокировалось Турцией (член НАТО с 1952 года), которая обвиняет Стокгольм и Хельсинки в укрывательстве боевиков курдской организации РПК (Рабочая партия Курдистана), которую Анкара считает «террористической».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, но Турция до последнего блокировала рассмотрение их заявлений. Власти Турции выдвинули ряд условий, на которых они согласятся одобрить вступление Финляндии и Швеции. Среди них – сотрудничество в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК), а также курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) и организацией исламского религиозного и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена FETO. Анкара обвиняет скандинавские страны в укрывательстве активистов этих организаций.

Кроме этого, как сообщал в мае Bloomberg со ссылкой на свои источники, Турция потребовала вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400 взамен на одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Как отмечает France-Presse, после длительных переговоров во вторник вечером Турция поддержала заявки на вступление в НАТО двух скандинавских стран, причем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что добился «полного сотрудничества» Финляндии и Швеции в своей борьбе против РПК.

28 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон провели встречу при участии Столтенберга. Как пишет турецкое агентство «Анадолу», переговоры шли в закрытом для прессы режиме и продолжались два часа.

Лидеры стран согласовали трехсторонний меморандум, который, как сказано в заявлении военного альянса, решает «законные проблемы безопасности Турции». Итоговый меморандум подписали министры иностранных дел трех стран.

Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, Финляндия и Швеция согласились «предотвращать деятельность» Рабочей партии Курдистана и других структур, которые Турция считает террористическими. Швеция и Финляндия также пообещали не поддерживать «Отрядов народной самообороны» (YPG), связанные с Рабочей партией Курдистана, а также движение проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

«Финляндия и Швеция самым решительным образом отвергают и осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях», — говорится в меморандуме. Президент Турции также сообщил, что обе страны согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, которое ввели в ответ на военные операции Анкары в Сирии в 2019 году.

Как заявил 28 июня генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, «я рад объявить, что у нас есть соглашение, которое устраняет препятствия для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, который учитывает озабоченность Турции, в том числе по поводу экспорта оружия и борьбы с терроризмом». По итогам саммита, по его словам, Финляндия и Швеция получат статус стран, приглашенных в НАТО.

Соглашение о вступлении двух скандинавских стран, подписанное на саммите перед телекамерами, позволит странам-членам НАТО в очередной раз продемонстрировать свое единство. Даже если формально это вступление еще должно быть ратифицировано парламентами 30 государств-членов Альянса, что является длительным процессом, который займет несколько месяцев.

Первая просьба об экстрадиции

Как сообщает агентство France-Presse, 29 июня Турция должна обратиться к Финляндии и Швеции с просьбой об экстрадиции 33 человек, принадлежащих к движениям РПК и FETO. Об этом заявил в среду турецкий министр юстиции Бекир Боздаг.

«В соответствии с новым соглашением мы будем просить Финляндию об экстрадиции шести членов РПК и шести членов FETO, а Швецию — десяти членов FETO и одиннадцати членов РПК», — сказал министр.

Украина и новая «дорожная карта»

НАТО переживает «самый серьезный кризис в области безопасности со времен Второй мировой войны», — заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг перед началом встречи. В ходе этого саммита, призванного, в частности, впервые с 2010 года пересмотреть Стратегическую концепцию, «дорожную карту» Североатлантического союза, «мы четко обозначим, что Россия представляет прямую угрозу нашей безопасности», добавил он.

Страны НАТО должны одобрить усиление своего военного присутствия на восточном фланге, а также увеличить численность сил реагирования с 40 до 300 тысяч к следующему году. «Это самая значительная перестройка нашей коллективной обороны со времен холодной войны», — сказал Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский дважды выступит на саммите в формате видеоконференции, поскольку Киев продолжает требовать от своих партнеров дополнительных поставок оружия.

Страны НАТО, которые уже предоставили военную помощь Киеву на несколько миллиардов долларов, должны согласовать в Мадриде «всеобъемлющую программу помощи Украине, чтобы помочь ей реализовать свое право на законную оборону», пообещал накануне открытия саммита Йенс Столтенберг.

«НАТО поддерживало Украину с самого начала “конфликта” и будет продолжать это делать», — заявил в среду премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, считая, что «войну» можно выиграть только «на поле боя».

Норвегия объявила в среду об отправке в Украину трех батарей дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Во вторник министры обороны Германии и Нидерландов объявили о поставке шести дополнительных самоходных гаубиц.

На саммите НАТО впервые с 2010 года будет обсуждаться новая Стратегическая концепция блока, а также политика в отношении Китая, чьи интересы противоречат «ценностям» и «интересам» Североатлантического союза. «Китай не является противником, но мы должны учитывать последствия для нашей безопасности, когда мы видим, что Китай вкладывает значительные средства в новую военную технику» и пытается «контролировать» «критическую инфраструктуру, такую ​​как сети 5G», — заявил Йенс Столтенберг.

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