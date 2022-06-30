Зачищенный и лояльный: Си Цзиньпин впервые после протестов посетил Гонконг

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за последние пять лет прибыл в Гонконг – его визит приурочен к 25-летию возвращения города под контроль Китая. В перекрытом мегаполисе, переживающем очередную волну коронавируса, его встретили толпа школьников с красными флагами и лояльные чиновники: политика КНР в последние годы и закон о национальной безопасности позволил властям задушить оппозиционные движения и избежать протестов. Специальный административный район живет по принципу «одна страна, две системы», который должен был обеспечить соблюдение гражданских свобод. Но через четверть века после прихода Китая Си Цзиньпин действительно может чувствовать себя в Гонконге как дома.

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«В последние годы Гонконг переживал одно суровое испытание за другим. Но после шторма Гонконг восстает из пепла, демонстрируя энергию, силу», — заявил с трибуны Си Цзиньпин. Бывшая британская колония, которой в конце XX века обещали «значительную независимость» от КНР по меньшей мере на 50 лет, находится на полпути к вероятному концу автономии – однако Китай, как говорят критики, уже смог обрести контроль над общественной и политической жизнью Гонконга.

Ровно 25 лет назад – 1 июля 1997 года – состоялась передача Гонконга КНР. Тогда Британский Гонконг прекратил свое существование, а на территории крупнейшего финансового центра и одного из наиболее процветающих мегаполисов Азии начал действовать принцип «одна страна – две системы». На полвека Китай пообещал местной администрации большую самостоятельность в вопросах экономики, законов, судебной системы, иммиграционной и налоговой политики. За правительством в Пекине закрепили дипломатические отношения и оборону региона. Дальнейшую судьбу Гонконга решили определить ближе к 2047 году – а жители региона и независимые СМИ надеялись, что такой же режим останется и во второй половине XXI века.

Поездка Си Цзиньпина, которая стала первым его выездом за пределы материкового Китая с начала эпидемии коронавируса – повод еще раз показать, что расцвет демократии в Гонконге КНР терпеть больше не готов, и самостоятельность «специального административного района» подошла к концу.

Как пишет CNN, визит председателя КНР прошел при повышенных мерах безопасности прежде всего из-за вспышки коронавируса – Си Цзиньпин отказался даже от рукопожатий, а свою речь произнес со значительной дистанции. Сейчас в сутки здесь фиксируют более двух тысяч новых случаев заражения. По данным агентства France-Presse, для того, чтобы встретиться с Си Цзиньпином, представители властей Гонконга должны были ограничить свои социальные контакты, ежедневно сдавать тесты на коронавирус и поселиться в отель за несколько дней до приезда китайского лидера.

В город Си Цзиньпин приехал на скоростном поезде в новый терминал, открывшийся в центре города в 2018 году. Его строительство вызвало скандал в гражданском обществе, ведь часть площади вокзала де-факто контролируется Пекином, а не Гонконгом вопреки соглашениям. По мнению активистов, так Китай планировал усилить свое давление не автономию.

В планах Си Цзинпина, как пишут СМИ – встреча с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм, которая должна покинуть свой пост в июле, переговоры с политиками и бизнесменами и посещение местного военного гарнизона. Следить за турне Си Цзинпина смогут не все медиа – как минимум семь иностранных СМИ, включая CNN и агентство France-Presse, получили отказ в аккредитации. Официально это произошло по причинам, связанным с «безопасностью».

Еще несколько лет назад подобная поездка Си Цзинпина или других высокопоставленных политиков Китая, бесспорно, вызвала бы протесты. Но в 2020 году в Пекине был принят так называемый закон «О национальной безопасности». Он дал властям Китая возможность наказывать активистов за поддержку суверенитета Гонконга. По мнению правозащитников, его главная цель – подавление протестов. За два года этот документ неоднократно применяли против гражданских активистов и сотрудников СМИ, а всего под арест, как пишет «Коммерсант», попали более 190 человек. За несколько дней до визита Си Цзинпина в КНР под арест попали по меньшей мере девять человек, предположительно связанных с оппозицией.

AFP утверждает, что в оппозиционной Демократической партии отказались от протестов 1 июля после предупреждения со стороны полиции.

По мнению сторонников Си Цзинпина в правительстве Гонконга, специальный административный регион входит в новую эру «стабильности и развития». Более тесные связи с материковым Китаем в рамках планов «14-й пятилетки» дадут бизнесменом новые возможности и улучшат репутацию Гонконга, уверены они. Среди ближайших планов, на которые теперь едва ли смогут повлиять протесты «зонтиков» - создание экономической зоны с 70-миллионнным населением, включающим Гонконг и ближайшие города материкового Китая, в том числе мегаполис Шэньчжэнь.

«Си Цзиньпин в четверг заявил, что лишь непоколебимое следование курсу "одно государство - два строя", несомненно, дарует Сянгану (Гонконгу – RFI) более светлое будущее», - говорится в сообщении государственного агентства Синьхуа

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