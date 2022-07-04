Каракалпакстан сохранит суверенитет и право на отделение от Узбекистана

Законодательная палата парламента Узбекистана проголосовала за сохранение в конституции положения о суверенитете Каракалпакстана. С 1 июля в республике проходят массовые протесты из-за предполагавшейся отмены суверенного статуса.

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В результате массовых протестов в Каракалпакстане, повлекших человеческие жертвы, власти Узбекистана приняли решение сохранить в конституции страны положение о суверенитете региона и праве на отделение от Узбекистана.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с депутатами Жокаргы Кенеса и представителями общественности Каракалпакстана отметил необходимость учесть все предложения. То есть обозначено, что статьи 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции Республики Узбекистан будут оставлены без изменений, а действующие нормы сохранены», — говорится в сообщении парламента от 4 июля.

1 июля в столице Каракалпакстана Нукусе начались массовые демонстрации и было введено чрезвычайное положение.

Против чего выступили жители региона?

Республика Каракалпакстан — крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Численность населения чуть больше 5% от всего населения Узбекистана. В республике проживают, кроме каракалпаков, узбеки и казахи, при этом этнических узбеков меньше, чем каракалпаков и казахов вместе взятых.

В качестве автономного образования в составе советского Казахстана регион был создан в 1925 году. С 1930 по 1936 год при формальной автономии он управлялся напрямую из Москвы, а затем был передан Узбекской ССР. В 1993 году Верховный совет Каракалпакской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете, но вскоре был подписан межгосударственный договор о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана. Было оговорено, что республика останется в составе страны как минимум 20 лет, а затем сможет воспользоваться правом провести референдум о выходе из состава Узбекистана.

Именно об этой части договора новая конституция Узбекистана собиралась «забыть».

Массовые волнения

После публикации проекта конституционных поправок, 1 июля тысячи жителей Каракалпакстана вышли на улицы столицы республики Нукуса . Они выступили против двух поправок, отменявших суверенный статус республики и лишавших ее права на выход из состава Узбекистана. Начались столкновения между протестующими и силами правопорядка.

Правительство в своем заявлении от 2 июля обвинило демонстрантов в попытке захватить здания государственных служб и в организации беспорядков. Начались задержания, а сами протесты власти объяснили «неправильным толкованием конституционных реформ».

2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение. На следующий день глава Узбекистана прибыл в республику, где встретился с депутатами и жителями. Во время встречи он заявил, что в результате столкновений пострадали мирные граждане и сотрудники правоохранительных органов. Однако число пострадавших и погибших Миризеев не назвал.

В понедельник 4 июля стало известно, что во время массовых беспорядков в Нукусе пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. 18 человек погибли. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Узбекистана Даврона Джуманазарова.

С инициативой внести 170 изменений в конституцию Узбекистана выступил президент Мирзиеев в декабре 2021 года. В частности, предполагается увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

🇺🇿 #ShavkatMirziyoyev is trying to turn #Karakalpakstan into the 13th province of #Uzbekistan, depriving it of the right to remain the Autonomous Republic of Karakalpakstan. The reaction of the #Karakalpakpeople turned out to be lightning fast⚡️ pic.twitter.com/o7HwF07M3g — Nadejda Atayeva (@AtayevaNadejda) July 1, 2022

«Центральную Азию ждет продовольственный кризис»

Правозащитница Толекан Исмаилова, президент НКО «Бир Дуйно Кыргызстан», рассказала русской службе RFI, что одной из основных причин кризиса в Каракалпакстане является отсутствие доступа граждан к принятию решений. «В странах Центральной Азии накопились структурные проблемы, — говорит правозащитница, — вертикальная власть не знает, что делается в регионах. В Каракалпакстане уже 30 лет говорят о независимости. Президент Мирзиеев недаром, когда приехал в Каракалпакстан, стал говорить местным депутатам: "Что же вы раньше молчали, что же не говорили, что люди не хотят таких изменений". Это неустойчивая система».

Каракалпакский кризис нужно рассматривать в общем контексте Центральной Азии, — утверждает правозащитница, — ощутимых вызовов из Афганистана, безработицы, безысходности, бесправия женщин, роста фундаментального религиозного радикализма, который начинает влиять на принятие решений. Западные санкции усугубляют положение — трудовые мигранты, вернувшиеся из России, пополнили армию безработных.

По мнению главы «Бир Дуйно», война, развязанная Россией в Украине, «это война для всего постсоветского пространства», «аппетит к украинским территориям губит и другие страны. Путин недавно ездил в Таджикистан. В Украине у него не очень получается, он посматривает на Центральную Азию».

«А осенью мы столкнемся с продовольственным кризисом, — продолжает Толекан Исмаилова. — В Афганистане из 36 провинций 24 уже испытывают голод, наша волонтерская сеть мониторит ситуацию, и сигналы поступают очень тревожные. Ситуация не может не сказаться на соседних странах. Пока власти республик сконцентрированы на ресурсах, не решаются ни проблемы засухи, в частности, Арала, ни кризисы на границах. В апреле-мае распри вокруг транзита между Таджикистаном и Кыргызстаном довели дело до стрельбы из минометов, а ведь простым людям там нечего делить. Транзит контролируется олиграхическими и мафиозными структурами из разных стран, от России до Афганистана».

Демонстрации и задержания также прошли в казахстанском Атырау, где с протестами против конституционных поправок выступили трудовые мигранты из Каракалпакстана и дргиух центральноазиатских стран и регионов.

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