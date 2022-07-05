Медалью Филдса награждены математики из Франции, Украины, Великобритании и Южной Кореи

Международный математический союз объявил лауреатов своей самой престижной награды — Филдсовской премии. На конгрессе в Хельсинки 5 июля награду, которую называют «Нобелевской премией по математике», вручили французу Юго Дюминиль-Копену, украинке Марине Вязовской, британцу Джеймсу Мейнарду и работающему в США корейцу Джуну Ха.

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Церемония объявления лауреатов прошла во вторник в Хельсинки в рамках Международного конгресса математиков (ICM2022). Первоначально главный мировой математический форум, проходящий раз в четыре года, должен был состояться в Санкт-Петербурге, но из-за войны на Украине был перенесена в столицу Финляндии. Медали и премии, названные в честь канадского математика Джона Филдса, вручают с 1936 года за «выдающиеся открытия» ученым в возрасте до 40 лет.

В 2022 году награду, которая по значимости и авторитету соответствует Нобелевской премии, где в числе номинаций нет математики, вручили украинке Марине Вязовской (Maryna Viazovska), французу Юго Дюминиль-Копену (Hugo Duminil-Copin), британцу Джеймсу Мейнарду (James Maynard) и выпускнику университета Сеула Джуну Ха (June Huh), работающему в США.

36-летний Юго Дюминиль-Копен работает в области статистической физики. Ставший профессором в возрасте 29 лет, французский математик, специалист по теории вероятности, является сотрудником парижского Института высших научных исследований (Institut des Hautes Etudes Scientifiques) и Женевского университета. Он был удостоен премии Филдса за решение нескольких «давних проблем в вероятностной теории фазовых переходов», что, по мнению жюри, открыло «несколько новых направлений исследований».

Юго Дюминиль-Копен — тринадцатый по счету математик из Франции, получивший медаль Филдса. Предыдущий французский лауреат премии Седрик Виллани обратился к более молодому коллеге со словами:

Поздравляю! Эта награда свидетельствует о жизненной силе и исключительном качестве нашей французской математической школы.

Французский математик Юго Дюминиль-Копен - лауреат премии Филдса. Хельсинки 05/07/2022. via REUTERS - LEHTIKUVA

Вторая женщина, получившая медаль Филдса за всю ее 80-летнюю историю, 37-летняя Марина Вязовская — выпускница Киевского университета. С 2017 года она является профессором Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии.

► МАРИНА ВЯЗОВСКАЯ: «Просто интересная задача»

Как отмечает агентство France-Presse, математик получила высшую награду за решение многовековой геометрической задачи, продемонстрировав самую плотную укладку одинаковых сфер за пределами трехмерного пространства — в восьмимерном пространстве, где симметрия является оптимальной. «Проблема компактной укладки» шаров, более известная как «проблема торговца апельсинами», ведет свою историю с 16 века, когда возник вопрос о максимально плотной укладке пушечных ядер, указывает в своем сообщении AFP.

Марина Вязовская - лауреат премии Филдса. Хельсинки 05/07/2022. via REUTERS - LEHTIKUVA

В 2014 году иранка Мариям Мирзахани, умершая от рака три года спустя, стала первой женщиной, получившей медаль Филдса.

35-летний британец Джеймс Мейнард — профессор Оксфордского университета в Великобритании. Он получил медаль «за вклад в аналитическую теорию чисел, который привел к значительным достижениям в понимании структуры простых чисел и в диофантовой аппроксимации».

Британский математик британцу Джеймс Мейнард - лауреат премии Филдса. Хельсинки 05/07/2022. via REUTERS - LEHTIKUVA

Выпускник Сеульского университета Джун Ха, 39-летний профессор Принстонского университета в США, награжден за «преобразование» области комбинаторной геометрии «с использование методов теории Ходжа, тропической геометрии и теории сингулярностей».

Выпускник Сеульского университета Джун Ха, 39-летний профессор Принстонского университета, - лауреат премии Филдса. Хельсинки 05/07/2022. via REUTERS - LEHTIKUVA

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