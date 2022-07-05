60 лет независимости Алжира: как футбольная сборная стала одним из символов борьбы за свободу

5 июля исполнилось ровно 60 лет со дня провозглашения независимости Алжира. Война в этой стране, бывшей французской колонии, началась в ноябре 1954 года и продлилась восемь лет. В апреле 1958 года девять алжирских футболистов, выступавших за престижнейшие клубы французского чемпионата, тайно покинули Францию, чтобы сформировать самую первую алжирскую национальную футбольную команду.

Реклама Читать далее

В ночь с 13 на 14 апреля 1958 года игроки «Монако» Мустафа Зитуни, Абдельазиз Бен Тифур, Каддур Бехлуфи, Абдеррахман Бубекер, восходящая звезда «Сент-Этьена» Рашид Мехлуфи, полузащитник «Анже» Амар Руаи, Абдельхамид Кермали из «Олимпик Лион» и нападающие «Тулузы» Саид Брахими и Абдельхамид Бушук тайно покинули Францию и отправились в Тунис, где тогда находилась штаб-квартира временного правительства Алжирской Республики, чтобы сформировать самую первую алжирскую национальную футбольную команду и таким образом присоединиться к борьбе за независимость. Задача формирования национальной сборной была возложена на директора алжирского регионального подразделения Федерации футбола Франции (FFF) Мохамеда Бумезрага.

► В самом начале войны для французского общества отделение Алжира было немыслимым. Алжир во Франции вообще не считали колонией.

Надо сказать, что дата «побега» была выбрана не случайно. Задача Фронта национального освобождения Алжира состояла в том, чтобы привлечь внимание французской общественности и СМИ к войне, и 14 апреля 1958 года было подходящим моментом — накануне товарищеского матча между сборными Франции и Швейцарии и всего за два месяца до начала чемпионата мира по футболу в Швеции.

Некоторые из сбежаших футболистов были предварительно отобраны дня вызова в сборную Франции. Мустафа Зитуни и Абдельазиз Бен Тифур — наиболее активный политический сторонник Фронта национального освобождения — играли на чемпионате мира 1954 года, Рашид Мехлуфи в 1957 году привел «Сент-Этьен» к первому титулу чемпиона Франции... Мехлуфи в то время еще и проходил военную службу, так что его отъезд в Тунис стал фактически актом дезертирства, за который футболисту во Франции грозил военный трибунал. Обстоятельства его побега были поистине причудливыми: во время матча «Сент-Этьен» — «Безье» Мехлуфи получил травмы головы, его доставили больницу. Членам Фронта национального освобождения, отвечавшим за его эксфильтрацию, пришлось переодеться сотрудниками больницы, чтобы попасть в палату Мехлуфи и вывести его оттуда, а затем отправиться за его паспортом, который остался в штаб-квартире клуба.

Первая полоса спортивной газеты Équipe после «бегства» алжирских футболистов. © Équipe

Во Французской федерации футбола (FFF) осудили решение алжирских игроков, назвав его непрофессиональным. Контракты с ними расторгли. FIFA запретила командам из стран, входящих в международную федерацию, играть со сборной Фронта национального освобождения Алжира. Некоторым национальным федерациям пришлось поплатиться за решение все же играть с командой, не признанной международным органом, — заявки федераций Туниса и Марокко на вступление в FIFA были отклонены.

Однако нашлись и те, кто поддержал алжирских футболистов: известно, что игроки французской сборной Жюст Фонтен, Раймон Копа и Роже Пьянтони, будучи на чемпионате мира в Швеции, отправили Мустафе Зитуни послание со словами поддержки.

Футбольную команду Фронта национального освобождения Алжира называли «одиннадцатью независимости» (le onze de l’indépendance). Ей придавалось колоссальное символическое значение.

«Разумеется, мы придаем важнейшее значение поведеню этой команды, так как она своими выступлениями за рубежом будет представлять народ, сражающийся за свою независимость», — говорил в 1958 году глава первого Алжирского национального собрания Ферхат Аббас.

Сборную принимали президент Египта Насер, король Иордании Хусейн, Тито в Югославии и Мао Цзэдун в Китае. В феврале 1959 года в Багдаде алжирский флаг впервые был поднят перед началом футбольного матча, несмотря на активную критику со стороны французского посольства и угрозы FIFA.

Четыре года — и 83 матча — спустя, после подписания 5 июля 1962 года Эвианских соглашений, положивших конец войне и утвердивших независимость Алжира, команда смогла вернуться на родину. Через несколько часов после подписания соглашения FIFA признала национальную сборную Алжира. После этих событий некоторые из «одиннадцати независимости» сумели вернуться во Францию и даже продолжить спортивную карьеру во французских клубах: Рашид Мехлуфи трижды завоевывал титул чемпиона Франции в составе «Сент-Этьена» — в 1964, 1967 и 1968-ом.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться