«Агрессоры, оккупанты, захватчики»: для главы МИД России саммит G20 закончился провалом

В Индонезии, на острове Бали завершился саммит министров иностранных дел «Большой двадцатки». Лидеры ведущих стран мира призывали главу МИД РФ Лаврова, чтобы Россия прекратила войну против Украины, но не получили никаких обнадеживающих сигналов в ответ. Знаковым событием саммита стал отказ других министров фотографироваться с российским «коллегой». Лавров покинул саммит досрочно.

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Еще до начала саммита официальный представитель госдепартамента США сообщил, что Блинкен не намерен встречаться с главой МИД России. В ответ Лавров заявил, что «не будет бегать» за Вашингтоном для переговоров, отмечает Reuters.

Энтони Блинкен. 08.07.2022 AP - Stefani Reynolds

Накануне, 7 июля, министры стран «Большой семерки» (в нее входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) отказались от совместного ужина с Лавровым в знак протеста «против российской агрессии в Украине», сообщало японское агентство Kyodo.

8 июля, в момент,

когда Лавров жал руку министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, в зале раздавались крики журналистов: «Когда вы прекратите войну?», «Почему вы не остановите войну?!». Лавров ничего не ответил и быстро ушел.

По поводу отказа министров ведущих стран мира фотографироваться, встречаться и ужинать с ним Лавров позднее сказал: «Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия».

Выступая на саммите, Лавров заявил, что Россия якобы «готова к переговорам» по вопросу вывоза украинского зерна с представителями Украины и Турции. При этом заявил, что для того, чтобы зерно можно было вывезти из украинских портов, их «должны» разблокировать и разминировать сами украинцы (Напомним, что украинские власти, а также власти США обвиняют Москву в краже зерна с оккупированных территорий на сотни миллионов долларов).

Российский министр покинул зал заседаний саммита сразу после своего выступления. Он не стал дожидаться речь главы МИД Германии Бербок.

Как отмечает DW, Бербок, чья страна по ротации сейчас председательствует в «Большой семерке», еще в преддверии конференции заявляла, что будет добиваться изоляции Лаврова, и найдет «очень ясные слова для того, чтобы заявить, что мы не согласимся с этим нарушением норм международного права» (войной РФ против Украины. — Прим. Ред.).

По словам Бербок, в рамках форума ни она, и никто другой из министров «группы семи» не собирались проводить традиционные двусторонние встречи с главой МИД РФ.

«Тот, кто бомбит наш международный мирный порядок, не может ожидать, что мы будем говорить (с ним) о двусторонних торговых отношениях», — заявила министр иностранных дел Германии.

Взаимодействие с западными коллегами оказалось ожидаемо непродуктивным, «только оголтелая русофобия», — комментрировал Лавров итоги провального для себя саммита. Российское госагентство ТАСС, тем не менее, заявило, что Лавров «провел ряд плодотворных двусторонних встреч — с коллегами из Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, Турции, Южной Кореи…».

Сам глава МИД РФ рассказал, что попросил «западных партнеров» «определиться, чего они все-таки хотят», иначе «говорить не о чем». При том, что представители западных стран четко объяснили ему, что именно требуется от России: немедленное прекращение войны.

«Агрессоры, оккупанты, захватчики — много чего мы сегодня услышали. Ну и все призывали нас прекратить эту „операцию“, достичь мирного урегулирования», — «удивлялся» Лавров.

Утверждая, что прекращению войны якобы «мешает» Запад.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сказал журналистам: «То, что мы уже слышали сегодня, — это большой хор со всего мира, а не только из Соединенных Штатов, призывающих [...] остановить (российскую) агрессию».

Даже Индонезия, стремившаяся сохранять нейтралитет в качестве принимающей страны G20, призвала к прекращению конфликта, подчеркивая его серьезные последствия для всего мира.

«Наша обязанность — как можно скорее положить конец войне и урегулировать наши разногласия за столом переговоров, а не на поле боя», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в присутствии Лаврова. Она подчеркнула, что последствия войны «ощущаются во всем мире в плане продовольствия, энергии и бюджета», «и, как всегда, больше всего пострадали бедные и развивающиеся страны».

Лавров также отсутствовал на заседании, на котором министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил онлайн, а госсекретарь США Энтони Блинкен осудил Россию, сообщили агентству Reuters несколько дипломатов.

Дмитрий Кулеба выразил недоумение в связи с тем, что государство-агрессор в итоге приглашено на саммит «Большой двадцатки». (AFP отмечает: Соединенные Штаты при поддержке некоторых своих западных союзников призывали исключить Россию из международных форумов, но Индонезия, обеспокоенная своим нейтралитетом, нашла «соломоново» решение: подтвердила приглашение министру иностранных дел России, а также пригласила главу МИД Украины).

«У нас сегодня за этим столом есть такая страна — Россия. Честно говоря, я считаю, что после всего, что Россия сделала за последние полгода, ей не место ни на каких международных форумах.

Стране, которая ведет захватническую войну против своего соседа и совершает массовые жестокие преступления против гражданского населения, следует предложить только одно место: место в суде международного правосудия

», — подчеркнул министр иностранных дел Украины, которого цитирует издание «Европейская правда».

«В ходе своей неспровоцированной захватнической войны Россия уже убила 344 украинских ребенка. (согласно последним данным Генпрокуратуры Украины, погибло уже 347 детей — Прим. RFI). Еще 640 детей получили ранения. У многих из вас, присутствующих здесь, есть свои дети.

Представляете, какая огромная боль — потерять ребенка на войне? Однако министр страны, ответственной за их смерть, сегодня предстает перед вами, чтобы поделиться своим мнением о том, как Россия смотрит на сотрудничество в нашем глобализированном мире.

Пожалуйста, просто помните о 344 украинских семьях, потерявших детей, пока слушаете российскую ложь», — негодовал Дмитрий Кулеба.

Украинский дипломат призвал коллег к решительному глобальному ответу на российскую агрессию, которая, помимо прочего, угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами.

«Российский империализм и агрессия подрывают всю архитектуру глобальной безопасности, экономической стабильности и торговли; они вызывают один из самых серьезных продовольственных и энергетических кризисов в новейшей истории», — сказал глава МИД Украины.

Он призвал отвергнуть «российскую ложь» и попытки переложить вину за продовольственный кризис на Украину, а также сослаться на то, что причиной кризиса также являются международные санкции (введенные против РФ за войну).

«Я призываю вас предпринять срочные и необходимые шаги, чтобы заставить Россию соблюдать международное право и уважать основные глобальные принципы и нормы. Мы не имеем права разрешить России продолжать шантажировать мир высокими ценами на энергоносители, голодом и угрозами безопасности», — заявил украинский министр, закончивший свое выступление такими словами: «Россия должна прекратить войну, прекратить незаконную блокаду украинских портов и вывести свои войска с территории Украины».

Addressed the G20 ministerial today upon invitation by @Menlu_RI and called for a resolute global response to Russian aggression which threatens the world with food and energy crises. Putting Russia in its place is the global challenge number one and the meeting today proved it. pic.twitter.com/SBzlQFtBTA — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 8, 2022

Госсекретарь США Энтони Блинкен, чьи слова передало агентству Reuters со ссылкой на одного из участников американской делегации, заявил: «Нашим российским коллегам: Украина — не ваша страна. Ее зерно — не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить зерно».

Глава МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, обвинила Сергея Лаврова в том, что он уклоняется от диалога, после того, как тот покинул зал заседаний, не дожидаясь выступлений других участников форума, а также их комментариев по поводу его собственной речи, отмечает DW.

«Тот факт, что министр иностранных дел России провел большую часть заседания не в зале, а за его пределами, подчеркивает, что в настоящее время российское правительство ни на миллиметр не продвинулось к готовности вести диалог», — заявила глава МИД ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (справа). 08.07.2022 AP - Dita Alangkara

Эта встреча G20 является прелюдией к саммиту глав государств, который должен состояться на индонезийском острове в середине ноябре, и который должен был быть посвящен средствам обеспечения глобального восстановления после пандемии коронавируса. Но вторжение РФ в Украину изменило приоритеты. Они теперь такие: остановка войны, борьба с ростом цен на продукты питания и энергоносители.

Собственно, главным средством борьбы с этими масштабными проблемами может стать только остановка полная остановка боевых действий и уход российских оккупантов с территории Украины. Но, как показал визит Лаврова, власти РФ пока не собираются останавливать развязанную ими войну.

P. S. По итогам сегодняшней встречи должно было быть принято коммюнике, но министрам ожидаемо не удалось его согласовать, в том числе, из-за позиции Китая, отмечает Associated Press. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин выступает против любых действий, направленных на обострение противостояния между блоками и на «новую холодную войну». Лавров встречался с Ван И в четверг, 7 июля, хвалил Пекин и критиковал «откровенно агрессивный» Запад.

Саммит также был омрачен сообщением о гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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