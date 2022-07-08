Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице через несколько часов после того, как на него было совершено покушение на предвыборном митинге, передают японские СМИ.

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Японский телеканал NHK и информационное агентство Kyodo передают, что выстрелы раздались утром 8 июля на митинге в преддверии воскресных выборов в сенат, где выступал бывший премьер-министр.

Свидетельница сообщила, что мужчина подошел к Синдзо Абе со спины во время выступления экс-премьера. По ее словам, прозвучало два выстрела, Абэ упал после второго выстрела, после чего люди его окружили, и ему начали делать массаж сердца.

В полиции заявили, что Синздо Абэ получил ранения в области груди и шеи.

В спасательной службе сообщали, что бывшего Синдзо Абэ доставили на вертолете в региональную больницу «без признаков жизни». Медиа сначала сообщали об «остановке сердца», а затем о смерти Синдзо Абэ в больнице.

Телеканал NHK со ссылкой на источники в полиции передает, что по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, у которого изъяли оружие. Местные СМИ пишут, что это 41-летний местный житель по имени Ямагами Тецуя, который ранее работал в морских силах самообороны Японии.

Former Prime Minister Shinzo Abe shot during a stump speech in Nara; suspected gunman arrested



See video on our website:https://t.co/HMWRygYhG7 pic.twitter.com/Y3vwVpv74j — Asahi Shimbun AJW (@AJWasahi) July 8, 2022

Следственные источники сообщили, что изъятое у него огнестрельное оружие, вероятно, было самодельным.

В полиции сказали, что задержанный сознался в намерении убить Синдзо Абэ, объяснив это своим негативным отношением к политику, передает NHK.

Синдзо Абэ выступал на митинге в поддержку своей Либерально-демократической партии. Он возглавлял японское правительство в 2006—2007 гг., а затем с 2012 по 2020 годы.

В Японии строго регулируется оборот огнестрельного оружия, подобные покушения — большая редкость.

Покушение на Синдзо Абэ стало потрясением для Японии и вызвало шоковые реакции в международном сообществе.

Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал это «непростительным варварским актом, совершенным в ходе избирательной кампании, являющейся основой демократии».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «глубоко шокирован этим гнусным нападением». «Франция стоит рядом с японским народом», написал он, адресовав свои «мысли семье и близким» бывшего премьер-министра Японии.

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