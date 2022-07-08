Исполнилось 15 месяцев со дня похищения в Мали французского журналиста

Французский журналист Оливье Дюбуа, похищенный 8 апреля 2021 года в Гао на севере Мали, находится в заключении уже 15 месяцев. С тех пор он появился в двух видеороликах, где подтверждает, что является заложником террористической группировки JNIM, связанной с «Аль-Каидой».

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4 мая Оливье Дюбуа заявил в 20-секундном видеоролике, что был захвачен на севере Мали боевиками группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» («Объединение за победу ислама и мусульман», RVIM/JNIM).

Оливье Дюбуа — французский журналист-фрилансер. Он живет со своей семьей в Мали с 2015 года и сотрудничает с французскими изданиями Libération и Le Point. В начале апреля он отправился на север Мали, чтобы записать интервью с одним из лидеров JNIM. Командировка была тщательно подготовлена, в том числе при помощи местных посредников.

В Libération рассказывали, что Дюбуа в конце марта предложил редакции интервью с одним из лидеров JNIM Абдаллой Аг-Альбакайе, но газета отказалась из-за рисков, связанных с безопасностью. Тем не менее, Дюбуа отправился из Бамако в Гао. В последний раз его видели выходящим из отеля.

Малийские и французские власти делают все возможное для освобождения заложника. Каждый месяц 8 ​​числа RFI предоставляет слово близким Оливье Дюбуа, рассчитывая, что в пустыне на севере Мали он сможет услышать слова поддержки.

«Я хочу сказать, что неустанно думаю о тебе. Надежда — единственное благо, и жизнь всегда дает нам второй шанс, который называется завтра. Время на твоей стороне», — сказала на волнах RFI мать Оливье Дюбуа.

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