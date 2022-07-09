В Шри-Ланке толпа протестующих захватила президентский дворец

В столице Шри-Ланки Коломбо толпа протестующих прорвалась в президентскую резиденцию. В стране, охваченной экономическим кризисом, протесты не стихают с марта этого года.

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Судя по кадрам с места событий, резиденцию президента в субботу окружили десятки тысячи человек. Сообщается, что протестуюющие съехались в Коломбо со всей страны. Местные чиновники сообщили AFP, что некоторые доехали до столицы на «захваченных» поездах.

Сообщается, что в субботу протестующие заполнили район, где расположены правительственные здания и прорвались через несколько полицейских кордонов, чтобы добраться к президентскому дворцу. Несмотря на попытки полиции разогнать толпу, часть протестующих прорвалась внутрь.

Hay imágenes que resultan escalofriantes. Asalto a la residencia oficial del presidente de Sri Lanka pic.twitter.com/wEzKJRfMhd — Montserrat Del Pozo (@montsedelpozo) July 9, 2022

В больнице Коломбо сообщили о трех пострадавших с огнестрельными ранениями и 36 доставленных с респираторными проблемами из-за вдыхания слезоточивого газа.

Тем временем в соцсетях появились видеозаписи с протестующими в доме президента и в его бассейне.

Президент Готабая Раджапакса покинул свой дворец в Коломбо за несколько минут до того, как туда ворвалась толпа, пишет AFP. Источник в министерстве обороны сообщил агентству, что президент эвакуирован в «безопасное место» и находится под охраной «военного подразделения».

Тем временем премьер-министр страны Ранил Викремесингхе заявил, что готов уйти в отставку и передать власть правительству национального согласия, сообщает AFP. Ранее в субботу он созвал экстренное правительственное совещание и указал созвать парламент.

Власти пытались предотвратить субботние протесты, объявив в пятницу комендантский час. Но его пришлось снять из-за протеста оппозиции и правозащитников.

Островная Шри-Ланка с 22-миллионным населением охвачена тяжелейшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году. В Шри-Ланке рекордная инфляция, не хватает топлива, электроэнергии и продовольствия. Протесты не утихают с марта этого года.

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