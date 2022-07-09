На Бали прошли американо-китайские переговоры, стороны заявили о «консенсусе» и «конструктиве»

На Бали состоялись американо-китайские переговоры на уровне глав дипломатий, 9 июля 2022 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со своим китайским коллегой Ван И в субботу, 9 июля, после саммита глав МИД стран «большой двадцатки»(G20) на Бали. Это первая их личная встреча с октября 2021 года. Стороны высказали удовлетворение исходом переговоров.

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Американо-китайские дискуссии на Бали продлились необычно долго — пять часов. По их итогам стороны заявили о «конструктивности» и «консенсусе».

«Несмотря на сложность наших отношений, я могу сказать с определенной уверенностью, что наши делегации сочли сегодняшние дискуссии полезными, прямыми и конструктивными», — цитирует агентство France-Presse заявление Энтони Блинкена по итогам переговоров с Ван И.

Глава американской дипломатии тем не менее выразил «глубокую обеспокоенность» относительно риторики и «все более провокационных действий» КНР в отношении Тайваня. Он подчеркнул «жизненную важность» сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Удовлетворение исходом переговоров высказала китайская сторона. «Обе стороны на основе взаимности и взаимной выгоды достигли консенсуса для обеспечения того, чтобы китайско-американская совместная рабочая группа достигла большего количества результатов», — говорится в заявлении МИД КНР.

Перед встречей Ван И сказал журналистам, что двум державами, Китаю и США, «необходимо сохранять нормальный обмен».

Отмечается, что Энтони Блинкен также призвал Китай дистанцироваться от Москвы и недвусмысленно осудить российскую агрессию против Украины, чего власти Китая до сих пор не сделали.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров досрочно покинул саммит в Индонезии после шквала критики со стороны министров иностранных дел G20 относительно нападения РФ на Украину.

Энтони Блинкен сказал, что на сммите «Россия осталась в изоляции, как это уже случалось много раз с начала этой войны».

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