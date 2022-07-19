Через два года после смерти Азимжана Аскарова внесудебные казни в тюрьмах Кыргызстана продолжаются

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Азимжан Аскаров. 2017 г.
Азимжан Аскаров. 2017 г. Abdymomun Mamaraimov /Voice of Freedom
Гелия Певзнер
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25 июля 2020 года в колонии №47 погиб кыргызстанский правозащитник Азимжан Аскаров. Он был осужден  на пожизненное заключение после событий на юге Кыргызстана в 2010 году, приведших к смерти милиционера. По утверждению правозащитников, дело было сфабриковано сотрудниками правоохранительных органов, чьи действия, нарушающие права человека, расследовал Аскаров. Сегодня внесудебные казни и пытки в закрытых учреждениях Кыргызстана не прекращаются.

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Как напомнила глава правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан»  Толекан Исмаилова, Аскаров скончался, не дождавшись справедливого рассмотрения своего дела независимым и беспристрастным судом.  

За 12 лет заключения Аскарова прошло 49 судебных процессов по его  делу.  «Бир Дуйно Кыргызстан» постоянно указывает на отсутствие доступа к медицинской помощи и плохие условия содержания, которые в итоге привели к ухудшению состояния и смерти правозащитника.  [2].

Толекан Исмаилова призвала власти Кыргызстана выполнить в рамках международных обязательств соображения Комитета ООН по правам человека, реабилитировать имя  узника совести и выплатить  компенсацию его семье. Правозащитники напоминают, что новая власть Кыргызстана  должна начать борьбу с безнаказанностью, провести беспристрастное расследование трагических событий 2010 года и  привлечь к ответственности истинных виновных.

Вдова узника Хадича  Аскарова  также заявила, что ее семья  следит за выступлениями президента Садырова Жапарова по июньским событиям и надеется, что комиссия по расследованию Ошских событий даст справедливую оценку и посодействует освобождению несправедливо осужденных заключенных. Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана, который проводит расследование, игнорирует ходатайства адвокатов.

Сегодня внесудебные казни в закрытых учреждениях не прекращаются. Только за последние три года в заключении погиб 151 человек.

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