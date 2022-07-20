В Иране кинорежиссера Джафара Панахи отправили в тюрьму на шесть лет

Джафар Панахи у себя в доме в Тегеране

Один из самых известных на Западе иранских кинорежиссеров Джафар Панахи, которого на прошлой неделе задержали в Тегеране, должен отбыть шестилетний тюремный срок по приговору, вынесенному в 2010 году. Об этом 19 июля объявил представитель cудебной власти Ирана. О подробностях этого решения сообщает AFP.

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«В 2010 году Панахи приговорили к шести годам лишения свободы, поэтому его поместили в центр заключения Эвин для отбытия наказания», — заявил 19 июля журналистам представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши.

62-летний Джафар Панахи был задержан 11 июля, когда он пришел в прокуратуру Тегерана, чтобы узнать о судьбе своего друга, известного иранского режиссера Мохаммада Расулофа. Расулоф был задержан вместе со своим ассистентом Мостафой Алеахмадом за открытое письмо против ареста деятелей культуры и в поддержку уличных протестов после обрушения здания гостиницы в Абадане. Вслед за Расулофом и Алеахмадом Панахи отправили в тюрьму Эвин в пригороде Тегерана, где содержатся политзаключенные страны.

В 2010 году Джафар Панахи был приговорен к шести годам заключения и к 20 годам запрета на написание сценариев и съемки фильмов, а также запрету на путешествия и интервью в СМИ. После двух месяцев заключения режиссера освободили условно, однако это решение могли в любой момент отменить. Несмотря на запрет профессии он продолжал жить и работать в Иране. Панахи обвинили в «пропаганде против системы» после того, как в 2009 году режиссер поддержал протесты против переизбрания Махмуда Ахмадинеджада на пост президента страны.

Джафар Панахи — один из самых известных представителей «новой волны» иранского кинематографа и обладатель множества международных наград. В 2000 году он получил «Золотого льва» в Венеции за свой фильм «Круг». В 2018 году фильм Панахи «Три лица» получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.

В октябре 2012 года Панахи стал лауреатом премии имени Сахарова, которую ежегодно вручают в Европарламенте людям, внесшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли и права человека».

Мохаммад Расулоф — также известный на Западе иранский режиссер. В 2020 году он получил главный приз Берлинского кинофестиваля за фильм «Зла не существует», который рассказывает четыре истории смертной казни в Иране.

США и Франция вновь призвали Иран освободить политзаключенных

Как напоминает AFP, в последние дни по Ирану прокатилась новая волна арестов. 8 июля в стране был арестован и тоже отправлен в тюрьму Эвин бывший вице-министр внутренних дел и влиятельный реформист Мустафа Тажзадех. 65-летний Тажзадех, который выступает за структурные изменения в стране, уже пробыл в заключении семь лет — с 2009 по 2016 год.

США и Франция призвали к немедленному освобождению политических заключенных в Иране и осудили арест деятелей искусства в стране. «Мы призываем иранские власти незамедлительно освободить всех представителей СМИ, активистов и мирных участников протестов, которые незаконно находятся под стражей», — заявили в Госдепартаменте США.

Франция обратилась к правительству Ирана с призывом «немедленно освободить иранских режиссеров и других общественных деятелей, которые борются за свободу слова в своей стране».

Аресты Панахи, Расулофа и Алеахмада, а также «волну репрессий» а отношении деятелей искусства Ирана также «решительно осудил» Каннский кинофестиваль.

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