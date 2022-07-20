Парламент Шри-Ланки избрал Ранила Викрамасингхе главой государства

Депутаты парламента Шри-Ланки избрали нового президента страны. Им стал 73-летний Ранил Викрамасингхе. С мая Викрамасингхе занимал пост премьер-министра Шри-Ланки, а в июле был назначен временным исполняющим обязанностей главы государства.

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Кандидатуру Викрамасингхе поддержали 134 человека, 82 депутата отдали свои голоса экс-министру по делам СМИ Дулле Аллахаперуме.

Ранил Викрамасингхе — племянник первого президента Шри-Ланки Джуниуса Джаявардене. В разные годы он занимал должности заместителя министра иностранных дел, министра по делам молодежи и занятости, министра образования, спикера парламента, а в 1993 году впервые был избран премьер-министром. Всего Викрамасингхе занимал пост премьер-министра шесть раз, а в 1999 и 2005 годах выдвигал свою кандидатуру на должность президента.

Президентские полномочия Викрамасингхе истекут в ноябре 2024 года, когда должен был подойти к концу мандат Готабая Раджапаксы, на прошлой неделе сложившего полномочия на фоне экономического кризиса и протестов.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с момента получения независимости от Великобритании в 1948 году. В стране рекордная инфляция, не хватает топлива, электроэнергии и продовольствия. Протесты не утихают с марта этого года. В день, когда толпа протестующих захватила президентский дворец, в домв Врикемесингхе произошел пожар, уничтоживший 2500 книг из его библиотеки — его «величайшего сокровища».

Отмечается, что протестующие разочарованы избранием Викрамасингхе. Многие из демонстрантов говорят, что намерены продолжать митинги перед офисом президента и требовать ухода нового лидера, которого считают союзником клана Раджапакса.

«Ранил не сможет разрешить этот кризис. Он был телохранителем Раджапаксов, последние месяцы он постоянно их защищал, будучи премьер-министром. И все эти годы он сотрудничал с их режимом. Поэтому мы думаем, что он будет защищать Раджапаксов, а не интересы народа Шри-Ланки. И мы будем продолжать стоять здесь, требуя его отставки», — приводит французская редакция RFI слова одного из протестующих в Коломбо.

В понедельник, 18 июля, в стране было объявлено чрезвычайное положение, и полиция уже задержала нескольких протестующих. В судебном порядке были запрещены митинги в бухте Галле Фейс, где протестующие стоят лагерем уже три месяца.

Ранил Викрамасингхе пользуется репутацией прозападного политика и сторонника свободной торговли. Вероятно это могло бы облегчить переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и иностранными кредиторами о возможных мерах по предотвращению кризиса в стране. Однако еще в начале июля теперь уже президент Викрамасингхе предупреждал, что «худшее впереди» и быстрого решения проблемы экономического спада, нехватки продовольствия, топлива и медикаментов в стране ожидать не следует.

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