В Бирме впервые за десятилетия казнили политзаключенных

Захватившая власть в Бирме (Мьянме) военная хунта казнила двух известных демократических активистов и еще двух противникв режима, обвиненных в причастности к «террористическим актам». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление прявящих в стране военных от 25 июля.

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Четырех мужчин в январе и апреле приговорили к смертной казни на закрытых процессах. Апелляции были отклонены в июне.

Их обвинили в помощи движению сопротивления в борьбе с армией, захватившей власть в результате переворота в прошлом году и развязавшей репрессии, передает Reuters.

Среди казненных — ветеран демократического движения Бирмы, 53-летний Чжо Мин Ю, более известный как Ко Джимми, и 41-летний Фио Зейя Тоу — пионер хип-хопа в Бирме, а также бывший законодатель и соратник свергнутой Аун Сан Су Чжи. Они проиграли свои апелляции на смертные приговоры в июне.

Двое других казненных, Хла Мио Аун и Аун Тура Зоу, были обвинены в убийстве женщины, которая была предполагаемым информатором хунты. По некоторым данным, они были участниками протестов и движения сопротивления после переворота 2021 года.

Четырех приговоренных к смерти содержали в тюрьме Инсейн. Источник Reuters сказал, что их семьи посетили тюрьму в прошлую пятницу. По словам источника, только одному родственнику разрешили поговорить с заключенным через онлайн-платформу.

Государственные СМИ Бирмы сообщили о казнях в понедельник, представитель хунты Зау Мин Тун позже подтвердил казни агентству Voice Of Myanmar. Нигде не сообщается о том, когда казни были приведены в исполнение, ни — каким способом. Предыдущие казни в Бирмы проходили через повешение.

В Ассоциации помощи политическим заключенным отметили, что в последний раз в Бирме приводили в исполнение смертные приговоры по политическим мотивам в конце 1980-х. По данным правозащитников, после переворота февраля 2021 года хунта приговорила к смерти 117 человек. Правозащитная группа также сообщает, что более 2100 человек были убиты силовиками в ходе репрессий. Хунта отвергает эту оценку.

Казни политзаключенных вызвали международное осуждение

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Бирме Том Эдрюс заявил, что «опустошен» известием о казни демократических активистов. Он подчеркнул, что процессы над ними в военном трибунале прошли в нарушение норм международного права. «Эти безнравственные действия должны стать поворотной точкой для международного сообщества. Что еще должна сделать хунта до того, как международное сообщество будет готово принять решительные меры?», — говорится в его заявлении.

Исполняющая обязанности директора правозащитной организации Human Rights Watch по Азии Элейн Пирсон назвала казни «актом крайней жестокости», который «последовал за крайне несправедливыми и политически мотивированными процессами в военном трибунале». «Эта ужасная новость усугубляется тем, что хунта не уведомила семьи мужчин, которые узнали о казнях через заявления хунты в СМИ», — сказала Пирсон. Ее цитирует CNN.

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