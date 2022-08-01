В порту Бейрута обрушилась часть уцелевших после взрыва зернохранилищ

В Бейруте обрушились несколько силосных зернохранилищ. Обрушение произошло в результате пожара, который продолжался несколько недель. В силосах горели остатки зерна. У зернохранилищ имелись повреждения, вызванные взрывом селитры в августе 2020 года.

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Часть зерновых хранилищ в порту Бейрута рухнула в воскресенье днем, за несколько дней до второй годовщины мощного взрыва, произошедшего в августе 2020 года, в результате коророго погибли более 200 человек.

31 июля обрушилась северная часть элеватора, после того, как в порту прозвучал звук, похожий на взрыв. О постарадавших не сообщается. Взрыв поднял облако пыли над столицей Ливана, напомнив жителям о трагическом событии двухлетней давности. В Министерстве транспорта Ливана позже заявили, что возможно обрушение новых частей элеватора.

Обрушение произошло в результате пожара, который продолжался несколько недель. Пожар был вызван процессом брожения зерновых в жару, которые затем воспламенились. Пожарные и солдаты армии Ливана не смогли потушить огонь, который продолжал тлеть в течение нескольких недель, распространяя неприятный запах. На прошлой неделе ливанские власти предупредили, что часть бункеров может рухнуть, поскольку северная часть объектов начала наклоняться.

Министерства окружающей среды и здравоохранения Ливана на прошлой неделе выпустили инструкции для жителей, проживающих вблизи порта. В них советовалось оставаться в хорошо проветриваемых помещениях.

Силосные башни высотой 48 м выдержали силу взрыва, произошедшего в августе 2020 года, защитив от него западную часть Бейрута. Тогда в результате взрыва погибли более 200 человек, около 6 тыс. получили ранения, примерно 300 тыс. остались без крова.

Взрыв 2020 года был вызван аммиачной селитрой, которая хранилась в порту с 2013 года. Авария, которую многие ливанцы считают символом коррупции и плохого управления правящей элитой, ускорила экономический коллапс страны.

Затянувшееся следствие

В Бейруте обрушились несколько силосных зернохранилищ. AP

В апреле правительство приняло решение уничтожить бункеры, вызвав возмущение семей жертв, которые хотели оставить их на месте, чтобы сохранить память о взрыве. Однако на прошлой неделе парламент не смог принять закон, запрещающий их снос.

Надежды граждан на то, что виновные во взрыве в 2020 году будут привлечены к ответственности, значительно ослабли, поскольку ведущий дело следователь столкнулся с политическим сопротивлением на самом высоком уровне, в том числе с жалобами высокопоставленных государственных чиновников, которых он хотел допросить.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что отвергает любое вмешательство в расследование и хочет, чтобы оно шло своим чередом.

Многие люди считают, что нынешний пожар был устроен преднамеренно, или что он вовремя не был взят под контроль.

Ранее в этом месяце министр экономики говорил о трудностях с тушением пожара, в том числе о риске опрокидывания бункеров или распространения огня из-за растущего атмосферного давления.

В августе 2020 года Франция оказала гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва ливанцам. Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Бейрут, где заявил, что намерен потребовать от ливанских властей «приступить к реформам, изменить систему, положить конец разделению Ливана и бороться с коррупцией».

В декабре 2020 года в Париже прошла конференция представителей ряда стран и международных организаций, посвященная ливанскому политическому кризису. Ее участники выразили готовность оказать Ливану помощь при условии, что в стране будут проведены политические и экономические реформы.

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