Президент США подтвердил убийство лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

Президент США Джо Байден подтвердил убийство лидера запрещенной в России группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири. Как сообщили в Белом доме, глава организации погиб в результате высокоточного удара по дому в Кабуле с беспилотника в прошедшие выходные.

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По зданию, где аз-Захавири, по данным американской разведки, находился в последние месяцы, были выпущены две ракеты Hellfire. В США заявили, что в результате удара не пострадали мирные жители, а также родственники аз-Завахири, находившиеся в доме.

Как пишут американские СМИ, аз-Захавири мог быть убит одним с помощью засекреченной и особенно эффективной модификации Hellfire — R9X. Она не содержит в себе взрывчатого вещества и не приводит к детонации. При достижении цели ракета весом 45 килограммов выпускает шесть лезвий из металла. Лишних жертв при этом удается избежать.

Джо Байден лично одобрил проведение атаки после того, как высокопоставленные офицеры объяснили все детали и риски удара. «Правосудие свершилось», — сказал он в видеообращении. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты доберутся до любого, кто представляет угрозу для американского народа. По словам президента США, проведенная операция доказывает: решение о выводе контингента из Афганистана прошлой осенью было верным, а антитеррористическая деятельность на территории страны по-прежнему возможна.

За Айманом аз-Завахири США охотились несколько десятилетий. Он считается одним из организаторов терактов 11 сентября 2001 года наряду с Усамой бен Ладеном, убитым в 2011 году. Пентагон назначал награду в размере 25 миллионов долларов за любую информацию о местонахождении аз-Завахири.

Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что дом, где находился Айман аз-Завахири, принадлежал Сираджуддину Хаккани — одному из наиболее влиятельных командиров движения «Талибан», находящегося у власти в Афганистане. В «Талибане» удар по Кабулу назвали нарушением «международных принципов».

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