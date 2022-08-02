Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань вопреки протестам Пекина

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Ее самолет без происшествий приземлился в аэропорту Суншань вечером во вторник, 2 августа. В Пекине выразили протест и уже объявили, что проведут учения с «пробными стрельбами» у острова.

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За приземлением самолета с Пелоси в прямом эфире на сайте Flightradar следили около 300 тысяч человек, хотя официально о том, что спикер Палаты представителей находится на борту, власти США не сообщали. Незадолго до приземления самолета китайский государственный телеканал CGTN объявил, что истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив. В Министерстве обороны Тайваня эту информацию опровергли.

Пелоси после приземления отправилась в отель Grand Hyatt. Там для членов американской делегации забронировали целый этаж. В законодательном совете Тайваня расстелили красную дорожку.

Нэнси Пелоси — первый за 25 лет высокопоставленный американский политик, посетивший Тайвань. Она планировала прилететь в Тайбэй еще в апреле 2022 года, но отменила поездку, сославшись на заражение коронавирусом.

Согласно официальным заявлениям Белого дома, визит Пелоси — одного из ведущих политиков в Демократической партии США — не является нарушением суверенитета Китая. В Пекине объявили о «неминуемых» последствиях и учениях у берегов Тайваня в ближайшие дни.

Китай считает Тайвань своей провинцией. Независимость острова признает лишь чуть более десяти стран-членов ООН. США в их число не входит.

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