Во вторую годовщину взрыва в порту Бейрута произошел новый обвал зернохранилищ.

Обрушение произошло во время марша протестующих к порту.

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По сообщениям корреспондента AFP, часть зернохранилищ, поврежденных взрывом два года назад, обрушилась в четверг, 3 августа, когда протестующие прошли маршем к порту. Местные СМИ сообщили, что четыре элеваторные башни рухнули после того, как они оторвались от конструкции, уже поврежденной взрывом 4 августа 2020 года. Это вторая авария такого рода за четыре дня после обрушения части элеваторов в воскресенье.

Сегодня во второй половине дня в Бейруте были организованы три отдельных марша с требованием возобновить расследование ответственности за взрыв, застопорившееся на несколько месяцев из-за политических препятствий. Во вторую годовщину взрыва глава ООН Антониу Гутерриш призвал к «беспристрастному, тщательному и прозрачному расследованию взрыва».

Силосные башни высотой 48 м выдержали силу взрыва, произошедшего в августе 2020 года, защитив от него западную часть Бейрута. Тогда в результате взрыва погибли более 200 человек, около 6 тыс. получили ранения, примерно 300 тыс. остались без крова.

Взрыв 2020 года был вызван аммиачной селитрой, которая хранилась в порту с 2013 года. Авария, которую многие ливанцы считают символом коррупции и плохого управления правящей элитой, ускорила экономический коллапс страны.

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