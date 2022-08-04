Сенат США ратифицировал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (слева), министр иностранных дел Швеции Анн Линде (справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после подписания протоколов о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 5 июля 2022 года.

«Это голосование показывает, что Альянс сильнее, чем когда-либо», — заявил после голосования сенатор-демократ Чак Шумер. В Соединенных Штатах только Сенат уполномочен ратифицировать международные соглашения.

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В среду, 3 августа, США ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Сенат США одобрил эту резолюцию подавляющим большинством голосов избранных должностных лиц от обеих партий (95 голосов за, 1 против). Для одобрения текста требовалось большинство в две трети голосов. В Соединенных Штатах только Сенат уполномочен ратифицировать международные соглашения.

«Это историческое голосование является важным признаком неизменной и межпартийной приверженности Соединенных Штатов НАТО, а также стремления обеспечить готовность нашего альянса к решению задач сегодняшнего и завтрашнего дня», — приветствовал ратификацию президент США Джо Байден.

«Путин пытался использовать войну в Украине, чтобы разделить Запад. Вместо этого сегодняшнее голосование показывает, что Альянс сильнее, чем когда-либо», — заявил сенатор-демократ Чак Шумер.

Двадцать три страны уже одобрили текст

Это голосование прошло на следующий день после ратификации протоколов о присоединении Францией и Италией. Включая Соединенные Штаты, уже двадцать три страны ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу. Эти две страны отказались от своего нейтралитета из-за российского вторжения в Украину.

Членство Швеции и Финляндии в НАТО пока не определено, Турция угрожает «заморозить» процесс и обвиняет две скандинавские страны в благожелательности по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

Все страны-члены Североатлантического альянса должны ратифицировать протоколы о присоединении, чтобы они могли вступить в силу, и, как следствие, Финляндия и Швеция могут воспользоваться статьей 5, которая запускает совместный ответ в случае нападения на один из членов.

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