Зачем спикер Палаты представителей США посетила Тайвань? Что возмутило Пекин?

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Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси вечером 2 августа посетила Тайвань. Поездка третьего в системе американской власти лица на остров, который КНР считает своей территорией, вызвала негодование китайской стороны и была воспринята как попытка США обострить отношения с КНР. Что именно возмутило Пекин? Зачем спикер приезжала? Почему Пелоси не согласовывает визиты с президентом США? RFI отвечает на вопросы.

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Кому исторически принадлежал Тайвань?

Тайвань долгое время был заселен племенами, предположительно из современного южного Китая. Затем благодаря португальским морякам он стал известен западному миру под названием Формоза. В XVII веке его колонизировали голландцы, превратив остров в торговый пункт. В конце того же века династия Цин, правившая Китаем, установила контроль над Тайванем, пока японцы не вытеснили их оттуда в 1895 году. Активная японская колонизация продолжалась до 1945 года.

После гражданской войны Китайской Республики со сторонниками Коммунистической партии под руководством Мао Цзэдуна глава национального правительства партии Гоминьдан Чан Кайши бежал в 1949 году на Тайвань, где организовал правительство в изгнании. Он утверждал, что оно представляет весь Китай, и до 1971 года Тайвань даже входил в Совет безопасности ООН. Затем Тайвань был исключен, а Пекин вошел в Совбез. По мере того, как открывалась экономическая система Китая, все больше западных стран стремились установить выгодные контакты.

А сейчас Тайвань — независимый? Или остров принадлежит Китаю?

КНР считает Тайвань своей территорией. Тайвань отвергает претензии Китая и регулярно обвиняет Пекин в различных провокациях. По оценкам американских военных, на которые ссылается Le Monde, китайцы могут к 2027 году иметь достаточный военный потенциал, чтобы присоединить Тайвань военным путем. Однако это не означает, что Пекин на этой пойдет.

Пекин предлагал Тайваню организовать отношения по принципу «одна страна — две системы»: остров должен был согласиться на воссоединение, а материковый Китай гарантировла бы ему автономию. На такие условия в свое время согласился Гонконг, но Тайвань отказался.

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В 2005 году Пекин принял «закон против отделения», наделяющий Китай ворзможностью предпринять «немирные» действия, если Тайвань попытается окончательно отделиться. В 2018 Пекин потребовал, чтобы международные компании на своих сайтах и страницах в соцсетях указывали Тайвань как часть КНР, в противном случае им угрожали запретить ведение бизнеса в Китае. А в 2020 году Китай принял закон о национальной безопасности в Гонконге, что наверняка стало тревожным знаком и для Тайваня.

Тайвань обладает характеристиками независимого государства: на острове действует собственная конституция, политическая система не зависит от КНР, имеется армия, проводятся выборы.

США не признают Тайвань независимым государством, однако поддерживают «неофициальные отношения» с островом. Визиты официальных лиц США на Тайвань Китай рассматривает как поддержку независимости острова от материкового Китая.

Что такое политика «одного Китая»?

Это внешнеполитический принцип, действующий в отнощении КНР и Китайской республики (Тайваня). Он предполагает, что другие страны должны признавать существование лишь одного государства, претендующего на название «Китай». В случае, если какая-либо страна устанавливает дипломатические отношения с одной из этих республик, она разрывает отношения с другой. США в 1979 году установили дипломатические отношения с КНР, а независимость Тайваня не признали.

На уровне ООН резолюция ГА 2758 от 1971 года предусматривает, что КНР является единственным законным представителем Китая в организации, а также членом Совбеза.

Кто такая Нэнси Пелоси?

Нэнси Пелоси — спикер Палаты представителей законодательного органа США — Конгресса. Фактически спикер является третьим по рангу должностным лицом в стране: в конституции США зафиксировано, что именно он руководит страной в случае, если президент и вице-президент по каким-то причинам не могут исполнять свои обязанности.

Разделение полномочий между ветвями американской власти (Конгресс — законодательная, президент исполнительная, федеральные суды — судебная власть) дает возможность спикеру Палаты представителей Конгресса самостоятельно организовывать визиты и не согласовывать их с президентской администрацией.

Пелоси — самый высокопоставленный американский политик, посетивший Тайвань с 1997 года: тогда на острове побывал спикер Палаты представителей Конгресса, республиканец Ньют Гингрич.

28 years ago, we traveled to Tiananmen Square to honor the courage & sacrifice of the students, workers & ordinary citizens who stood for the dignity & human rights that all people deserve. To this day, we remain committed to sharing their story with the world. #Tiananmen30 pic.twitter.com/7UqiJVRS3t — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 4, 2019

На протяжении всей своей карьеры в Конгрессе Пелоси активно критикует Пекин. В 1991 году, будучи членом Конгресса от Калифорнии, она посетила КНР вместе с делегацией пижней палаты парламента США и без согласования с местными властями развернула на площади Тяньаньмэнь растяжку с надписью «Памяти погибших за демократию в Китае». Полиция вывела участников акции с площади. По словам Пелоси, с тех пор ситуация в сфере прав человека в Китае лишь усугубилась. Нэнси Пелоси выступала против заявок Китая на проведение Олимпийских игр, а в этом году призвала к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине из-за ситуации с уйгурами.

Визит на Тайвань планировался еще в 2022 году, однако был отложен, так как у Пелоси обнаружился коронавиурс. Теперь же поездка вошла в программу ее Индо-Тихоокеанского турне: 2 августа она посетила Малайзию, также планируются поездки в Южную Корею и Японию. Однако о том, что посещение Тайваня входит в планы спикера, в офисе Пелоси официально не заявляли.

В Тайбэй Пелоси вылетела самолетом ВВС США с Борнео после визита в Малайзию. За перемещением самолета спикера с помощью сервиса Flightradar следили более 300 тысяч человек.

Зачем Пелоси отправилась на Тайвань?

Озвучиваемое официально объяснение — «чтобы продемонстрировать поддержку Тайваню». Отмечается, что посещение Тайваня является частью турне делегации Конгресса по Индо-Тихоокеанскому региону.

Накануне визита в газете The Washington Post была опубликована колонка, в которой Пелоси объясняла, зачем отправляется на Тайвань:

Мы должны поддержать Тайвань, который является островом стойкости. Тайвань — лидер в сфере управления: в настоящее время — в борьбе с пандемией COVID-19, сохранении окружающей среды и защите климата. Он является лидером в области мира, безопасности и экономического динамизма: его дух предпринимательства, культура инноваций и технологическое мастерство вызывают зависть во всем мире. Однако вызывает тревогу то, что эта энергичная, крепкая демократия, признанная Freedom House одной из самых свободных в мире и гордо возглавляемая женщиной, президентом Цай Инг-Вен, находится под угрозой. В последние годы Пекин резко усилил напряженность в отношениях с Тайванем. Китайская Народная Республика (КНР) усилила патрулирование бомбардировщиками, истребителями и разведывательными самолетами вблизи и даже над зоной ПВО Тайваня, что заставило министерство обороны США прийти к выводу, что армия Китая «вероятно, готовится к непредвиденным обстоятельствам, чтобы силой объединить Тайвань и КНР».

В колонке также говорится, что Пекин совершает кибератаки, душит Тайвань экономически и ограничивает туризм из КНР.

После прилета Пелоси на остров на сайте Конгресса появилось официальное заявление, в котором говорится, что «визит делегации Конгресса на Тайвань подтверждает неизменную приверженность Америки поддержке динамично развивающейся демократии Тайваня». В заявлении утверждается, что визит «ни в коей мере не противоречит давней политике Соединенных Штатов, проводимой в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместным коммюнике США и Китая и Шестью заверениями», регламентирующими отношения США и Тайваня.

При этом в документе также подчеркивается, что «солидарность Америки с 23 млн жителей Тайваня сегодня важна как никогда, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией».

На Тайване Нэнси Пелоси встретилась с вице-спикером парламента Цаем Цичаном, а затем отправилась на переговорыс президентом Цай Инвэнь.

Какой позиции придерживается администрация Джо Байдена?

Американские военные визит спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань называли «не очень хорошей идеей» и информировали о том, какая реакция на поездку Пелоси может быть у Пекина.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркивал, что Пелоси, будучи спикером Конгресса, имеет право посещать Тайвань. Он также предупреждал, что КНР может отреагировать военно-морскими маневрами или запуском ракет вблизи острова.

2021年11月15日，美国总统乔-拜登在美国华盛顿的白宫与中国领导人习近平进行了虚拟对话。7月28日，两人进行了拜登入住白宫以来第五次通话。 REUTERS - JONATHAN ERNST

Президент Байден отмечал, что в точности не знает, какого толка визит на Тайвань намечался у спикера.

28 июля Байден провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент заверил китайского лидера, что политика Вашингтона в отношении Тайваня не изменилась и что он выступает за поддержание мира в Таваньском проливе.

Как в КНР отреагировали на визит Пелоси?

В КНР подвергли критике визит, расценив его как наращивание дипломатических контактов между Вашингтоном и Тайбэем. Еще когда о визите Пелоси ходили лишь слухи, в КНР заявляли, что, если подобный визит действительно состоится, он будет расцениваться как покушение на суверенитет страны. Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявлял, что приезд спикера будет расценен как провокация.

Когда стало известно, что визит Пелоси действительно состоится, Пекин пригрозил ответными мерами: на экономическом и торговом уровне, под предлогом непригодности, он приостановил ввоз в материковый Китай продуктов из Тайваня. В военном плане, 21 военный самолет пролетел над зоной противовоздушной обороны Тайваня (но не над воздушным пространством). КНР также анонсировала ряд военных учений с 4 по 7 августа.

Посла США в Пекине вызвали для дачи объяснений в МИД.

С точки зрения КНР, визит Пелоси сейчас выглядит довольно неоднозначно: 1 августа отмечалась годовщина создания Народно-освободительной армии Китая, а осенью должен состояться съезд партии, на котором Си Цзиньпин вероятно будет переизбран на третий пятилетний срок. В случае, если именно так и произойдет, Си Цзиньпин станет настоящим политическим долгожителем: его предшественники Ху Цзиньтао, Цзян Цзэминь, Ян Шанкунь и Ли Сяньнянь оставались на должности Председателя КНР 1-2 срока, то есть от 5 до 10 лет.

Осенью должен состояться съезд партии, на котором Си Цзиньпин вероятно будет переизбран на третий пятилетний срок. AP - Ng Han Guan

Что говорит международное сообщество?

В МИД РФ поддержали Пекин, назвав визит Нэнси Пелоси «явной провокацией в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР».

В Евросоюзе напомнили о своей приверженности политике «одного Китая» и призвали снизить напряженность и продолжать решать спорные вопросы в Тайваньском проливе с помощью диалога.

В Японии выразили беспокойство по поводу объявленных Пекином военных учений, часть из которых, как отмечает AFP, будет затрагивать исключительную экономическую зону Японии. «Морская зона, объявленная Китаем как место проведения военных учений с полудня 4 августа, включает ИЭЗ Японии», — заявил представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Токио выразил свою обеспокоенность Пекину. «Позиция Японии всегда заключалась в том, что вопросы, связанные с Тайванем, должны решаться путем диалога», — напомнил Мацуно.

«Позиция нашего правительства заключается в поддержании тесной связи со всеми заинтересованными сторонами <...>, учитывая важность сохранения мира и стабильности в регионе посредством диалога и сотрудничества», — заявили в канцелярии президента Южной Кореи. Нэнси Пелоси должна после поездки на Тайвань отправилась в Сеул. О программе ее визита известно мало: единственной подтвержденной к 15 часам по парижскому времени была встреча со спикером Национального собрания Ким Чжин Пё в четверг, 4 августа.

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