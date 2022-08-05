Нагорный Карабах: Эмманюэль Макрон провел переговоры с Ильхамом Алиевым

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 4 августа провел телефонные переговоры главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Елисейского дворца. В нем говорится, что накануне беседы с Алиевым французский президент также пообщался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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В пресс-релизе Елисейского дворца говорится, что президент Макрон во время разговора с Ильхамом Алиевым «выразил обеспокоенность серьезными инцидентами, произошедшими в последние несколько дней, в особенности в районе Лачинского коридора».

Он призвал приложить все усилия, чтобы избежать эскалации, и предоставить возможность переговорам с Арменией. Он подчеркнул важность соблюдения обязательств, взятых сторонами в рамках договоренностей о прекращении огня от 9 ноября 2020 года,

— из пресс-редиза Елисейского дворца.

В сообщении подчеркивается, что Франция поддерживает связь со всем сторонами в интересах диалога между Арменией и Азербайджаном и стабильности в регионе.

В администрации президента Алиева о беседе с французским лидером сообщили 5 августа. Президент Азербайджана заявил, что «Армения совершила новую военную провокацию, в результате которой на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, был убит азербайджанский военнослужащий», и «вся ответственность за эскалацию лежит на Армении». Алиев подчеркнул, что «незаконные армянские военные формирования», присутствующие в Карабахском регионе, должны его покинуть. Кроме того, по словам президента Азербайджана, строительство дороги, альтернативной пути через Лачинский коридор, подходит к завершению.

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Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабаха обострилась 1 августа. В Баку обвиняют в эскалации военно-политическое руководство Армении, которое «до сих пор не вывело свои незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства». Азербайджан объявил о начале проведения антитеррористической операции. В свою очередь, армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха обвинила азербайджанских военных в нарушении режима прекращения огня. 3 августа армянская сторона сообщила о двух погибших солдатах, а азербайджанская — об одном. Власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию. Ночью 4 августа оперативная ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе оставалась «относительно стабильной». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В Ереване обвиняют Азербайджан в попытке в «одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре», соединяющем Нагорный Карабах и Армению, в ответ на требования Азербайджана закрыть коридор и перенести движение на новую дорогу. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвиняет Баку в попытке отменить трехстороннее заявление (Путина, Алиева и Пашиняна) от 9 ноября 2020 года. По его словам, Армения выполнила все свои обязательства и на территории Нагорного Карабаха больше не осталось сил армянской армии, а только военнослужащие армии обороны непризнанной НКР. По словам Пашиняна, вопрос Лачинского коридора для Азербайджана — только предлог для эскалации. 4 августа Пашинян также заявил, что «ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе с 2020 года, в том числе и в последние дни, вызывают у армянской общественности вопросы о содержании и характере миротворческой операции в Нагорном Карабахе».

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