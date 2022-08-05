Узбекистан и Таджикистан начали совместные военные учения на границе с Афганистаном

Термез, город на границе Узбекистана и Афганистана.

Учения «Содружество-2022» проходят на военном полигоне в Термезе, на границе с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Узбекистана.

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По сообщению минобороны Узбекистана, на открытии учений 4 августа выступили командующий войсками Юго-западного особого военного округа Узбекистана генерал-майор Зайнобиддин Иминов и заместитель начальника генштаба ВС Таджикистана генерал-майор Эгамзод Шароф Худойберди.

Отмечалось, что во время учений будут отработаны способы ведения ближнего боя, эвакуации раненых и отражение нападения условного противника. Также пройдут спортивные соревнования.

3 августа Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской Республики сообщил об оперативном сборе в Бишкеке сил специального назначения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В нем участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана.

Узбекско-таджикские учения проходят на полигоне в городе Термез на юге Узбекистана, расположенном вблизи с границей Афганистана. Почти год назад, 15 августа прошлого года движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул Кабул.

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