Убит еще один командир «Исламского джихада», обстрелы Израиля из сектора Газы продолжаются

В воскресенье продолжилась эскалация между группировкой «Исламский джихад» и Израилем. Стало известного, что в результате израильских ударов в Газе убит еще один командир боевиков. Впервые с начала израильской операции против «Исламского джихада» сигналы тревоги слышали в Иерусалиме. Большинство ракет, выпущенных из сектора Газы, перехватываются «Железным куполом».

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В пятницу, 5 августа, израильская армия нанесла первые удары по целям в секторе Газы. Как указывают в ЦАХАЛ, цель операции, получившей название «На заре», — уничтожение инфраструктуры «Исламского джихада» в Газе. Группировка признана террористической в Израиле, США, Евросоюзе и не только.

В первый день операции был убит командир северного крыла «Бригад Аль-Кудса» (военизированное крыло «Исламского джихада») Тайсир Джабари. Затем стало известно об гибели еще одного командира «Бригад Аль-Кудса» — Халида Мансура — в результате ударов ЦАХАЛ в секторе Газы. В армии обороны Израиля также говорят об уничтожении пусковых установок, предприятий по производству вооружений и складов с оружием исламистов.

В ответ боевики начали обстрел южных и центральных районов Израиля. В Израиле сообщают, что за первые два дня по израильской территории из сектора Газы выпустили сотни ракет. Погибших нет, но есть легко раненые и травмированные, передают местные СМИ. По информации ЦАХАЛ, большинство ракет (97%) перехватила система ПРО «Железный купол».

На юге Израиля ввели ограничения на передвижение, средиземноморские пляжи в южной части побережья закрыли в связи с угрозой ракетных обстрелов.

Министерство здравоохранения Газы заявляет о 31 погибшем от израильских ударов, среди которых шестеро детей, а также о 265 раненых. В сообщениях из Газы говорят о жертвах среди мирного населения. Власти Израиля утверждают, что большинство убитых и раненых — боевики «Бригад Аль-Кудса».

Власти Газы обвинили Израиль в обстреле Джебалии на севере сектора Газы, в результате которого 6 августа погибли четверо детей. ЦАХАЛ утверждает, что дети погибли от попадания ракеты «Исламского джихада», не перелетевшей границы.

Тем временем утром в воскресенье сирены предупреждения о ракетных обстрелах «Цева Адом» звучали в Иерусалиме, очевидцы слышали эхо взрывов. «7 канал» передает, что, по всей видимости, речь идет о звуке перехвата ракет. Ракеты были выпущены по Иерусалиму в день, когда тысячи израильтян поднялись на Храмовую гору по случаю национального дня траура еврейского народа Тиша бе-Ав.

В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что операция против «Исламского джихада» должна продлиться не менее недели, при этом она может быть свернута раньше или продлена. Премьер-министр Израиля Яир Лапид вскоре после начала операции заявил, что ее цель — «устранение угрозы жителям израильтян, защита юга страны и нейтрализация террористов и их пособников».

Опасения в Израиле по поводу нового витка эскалации возникли в ночь на 2 августа, после задержания израильским спецназа главаря «Исламского джихала» в Самарии Басама ас-Саади. Исламисты тогда пригрозили отомстить.

Сообщается, что Египет — исторический посредник между Израилем и группировками сектора Газы — пытается установить медиацию.

В крупнейшей вооруженной группировке в секторе Газы — ХАМАС — заявили, что «группы сопротивления» едины. При этом пока не было сообщений о вступлении ХАМАС в нынешнее противостояние.

В последний раз эскалация между «Исламским джихадом» и Израилем, сопровождавшаяся многодневными ракетными обстрелами, случилась в 2019 году после убийства одного из лидеров группировки израильскими военными.

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