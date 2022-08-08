Вступило в силу перемирие между Израилем и «Исламским джихадом». В Израиле говорят, что цели операции достигнуты

Ракеты, выпущенные из сектора Газа по Изралю, фото сделано в Ашкелоне, 7 августа 2022 г.

Поздно вечером в воскресенье вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой «Исламский джихад», достигнутое через посредничество Египта после трех дней военного противостояния. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели операции достигнуты.

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Формально соглашение о прекращении огня вступило в силу 7 августа в 23:30 по местному времени. В ЦАХАЛ заявили, что последний израильский удар был нанесен в 23:25. В Израиле сообщают, что обстрелы со стороны боевиков продолжались еще в течение получаса, однако после полуночи сообщений об обстрелах не поступало. Ни одна из сторон к утру понедельника не сообщала о серьезном нарушении перемирия, отмечает France-Presse.

В бюро премьер-министра Израиля отметили, что Израиль оставляет за собой право на ответ на нарушения режима прекращения огня. Такое же заявление сделала группировка «Исламский джихад», признанная террористической в Израиле, США, Евросоюзе и не только.

Группировка заявила, что условия перемирия предусматривают, что Египет будет способствовать освобождению двух высокопоставленных боевиков «Исламского джихада», арестованных Израилем.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд приветствовал прекращение огня после трехдневного конфликта и отметил «решающую роль» Египта, а также поддержку Катара, США и других стран в установлении перемирия. Спецкоординатор ООН подчеркнул, что «ситуация все еще очень хрупкая» и призвал все стороны соблюдать установленный режим.

Президент США Джо Байден приветствовал прекращение огня и поблагодарил египетского президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси и высокопоставленных египетских представителей за то, что они «сыграли центральную роль» в переговорах, а также выразил благодарность катарскому эмиру шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани за содействие в прекращении боевых действий.

Байден подчеркнул, что его «поддержка безопасности Израиля является давней и непоколебимой», и речь идет в том числе о праве Израиля «защищаться от нападений». Президент США также заявил, что его администрация поддерживает расследование сообщений о гибели мирных жителей в ходе трехдневного военного конфликта.

Министерство здравоохранения Газы сообщило о 44 погибших, в результате израильских ударов. Сообщается, что среди погибших 15 детей. В Газе также говорят, что 360 мирных жителей получили ранения. При этом в Газе признавали гибель командиров боевиков.

В Израиле утверждают, что большинство убитых и раненых — боевики «Бригад Аль-Кудса» (военное крыло «Исламского джихада»), пишет Newsru.co.il со ссылкой на ЦАХАЛ. В Израиле подчеркивают, что в ряде случаев люди в секторе Газы гибли от попадания ракет, запущенных самим «Исламским джихадом», но не перелетевших границу.

«Исламский джихад» выпустил по израильской территории сотни ракет. Сирены тревоги, предупреждающие о выпуске ракет, слышали в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. В результсте обстрелов юга и центра Израиля убитых не было. Сообщается, что несколько израильятян получили легкие осколочные ранения, десятки получили легкие травмы по пути в убежище. По данным ЦАХАЛ, система ПРО «Железный купол» перехватила порядка 97% ракет, выпущенных боевиками.

«Цели операции достигнуты»

Израиль начал операцию против позиций группировки «Исламский джихад» 5 августа. Власти заявили, что речь идет о предупреждении угрозы со стороны группировки. Опасения в Израиле по поводу нового витка эскалации возникли в ночь на 2 августа, после задержания израильским спецназа главаря «Исламского джихала» в Самарии Басама ас-Саади. Исламисты тогда пригрозили отомстить.

В результате израильских ударов были убиты два командира «Бригад Аль-Кудса» Тайсир Джабари и Халид Мансур. В ЦАХАЛ также говорят о поражении десятков целей в секторе Газы, в том числе производств оружия, складов, пусковых установок и т. д.

Накануне, 7 августа, Яир Лапид сказал, что «цели операции достигнуты», и она находится «на заключительных этапах». Ранее в Израле говорили, что операция, получившая название «На заре», может продлиться не менее недели, но может быть свернута раньше или продлена.

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