Китай продолжил военные маневры вблизи Тайваня

Китай объявил в понедельник о продолжении военных маневров вблизи Тайваня в ответ на визит в Тайбей спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай объявил в понедельник о продолжении военных маневров вблизи Тайваня в ответ на визит в Тайбей спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Китайская армия начала обширные учения с боевой стрельбой в четверг, на следующий день после отъезда из Тайбэя Нэнси Пелоси, третьего по значимости государственного деятеля в американской политической системе. Эти маневры должны были завершиться в полдень воскресенья. По данным Управления морской безопасности Китая учения имели цель подготовки к возможной «блокаде» Тайваня.

Однкао в понедельник руководство Китая объявило о продолжении учений. «Народно-освободительная армия (...) продолжает проводить практические совместные учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня, уделяя особое внимание совместным противолодочным и морским десантным операциям», — говорится в понедельник в пресс-релизе Восточного командования китайской армии.

В тексте не уточняется, в каких районах проходят эти маневры, сопровождаются ли они «боевыми стрельбами» или нет.

Эти учения стали крупнейшими в истории в этом районе, с использованием истребителей, военных кораблей, беспилотников и баллистических ракет. Из-за своего масштаба они вызвали критику со стороны глав дипломатий стран «большой семерки» (США, Японии, Франции, Германии, Италии, Канады, Великобритании), которые заявили, что этим «агрессивным» маневрам нет «оправдания».

Министерство обороны Тайваня насчитало в воскресенье шестьдесят шесть самолетов и четырнадцать кораблей, действовавших в проливе, отделяющем материковый Китай от Тайваня. Двадцать два корабля пересекли срединную линию, разделяющую это морское пространство на две части.

Чтобы доказать, насколько близко они подошли к берегам Тайваня, китайские военные опубликовали фотографию, сделанную, по их словам, с одного из своих военных кораблей в выходные дни. На снимке видно, как военно-морские силы Тайваня стят всего в нескольких сотнях метров от них. Китай также отправил беспилотник над тайваньским островом Цзиньмэнь, расположенным примерно в десяти километрах от китайского города Сямынь.

Китай также объявил что новые учения с боевой стрельбой продлятся до 15 августа.

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