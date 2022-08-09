Турция отправляет новое судно для разведки месторождений в Средиземноморье

Во вторник, 9 августа, Турция возобновляет разведку газовых месторождений в Средиземном море. В церемонии отправки в первую миссию нового бурового судна принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Эксперты предсказывают, что за возобновлением Турцией разведки месторождений последуют реакции Кипра, Греции и Евросоюза, а некоторые считают миссию судна «Abdülhamid Han» тактическим ходом для улучшения позиций Эрдогана перед выборами в 2023 году.

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«Турция открыто заявляет о своих интересах в энергетической сфере благодаря флоту из четырех буровых и двух сейсморазведочных судов. Мы не претендуем на права других стран, но и не допустим ущемления своих»,

— заявил президент Эрдоган во время церемонии по случаю отправления бурового судна из южного порта Мерсин.

О намерении возобновить 9 августа работы по разведке газовых месторождений в восточном Средиземноморье министерство энергетики Турции заявило 26 июля. Судно «Abdülhamid Han», недавно приобретенное Турцией у Южной Кореи, названо в честь последнего абсолютного монарха Османской империи. Оно является самым мощным из четырех турецких исследовательских судов, работающих в Средиземном и Черном морях. По словам министра энергетики Турции Фатиха Дёнмеза, оно способно бурить на глубине 12 200 метров. Длина «Abdülhamid Han» составляет 238 м, ширина 42 м, в команде судна — 200 человек.

Yarın büyük gün!.. 🗓️



Heyecanlıyız…



Dördüncü sondaj gemimiz #AbdülhamidHan yarın ilk sondajı için demir alıyor.⚓️



Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun. pic.twitter.com/PqxtYI4wbF — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 8, 2022

«Завтра великий день! Мы очень взволнованы этим событием. Наше четвертое буровое судно «Abdülhamid Han» завтра выходит в море для своего первого бурения. Пусть его путь будет легким, ветер — попутным, а стремление — как у Абдулхамид-хана. Желаем удачи «Abdülhamid Han»!», — написал в твиттере Дёнмез 8 августа.

Спорные границы

Согласно заявлениям Эрдогана, судно будет вести работы на участке Yörükler-1 в 55 км от побережья района Гази Паша. Он подчеркнул, что все разведочные и буровые работы Турция проводит в собственных водах.

Вопрос морских границ, установленные после исчезновения Османской империи между Турцией, Грецией и Кипром регулярно становится предметов споров. К примеру, Греции принадлежит несколько островов, прилегающих к турецкому побережью, что мешает конкретизации контуров территориальных вод, исключительных экономических зон и континентального шельфа.

Кроме того, Анкара утверждает, что Кипр не может вести разведку месторождений в предположительно богатом природным газом районе восточного Средиземноморья без согласия турок-киприотов. Турецкая армия вторглась на Кипр в 1974 году в ответ на переворот, совершенный греко-кипрскими националистами, желавшими присоединить остров к Греции. В 1983 году занятая турецкими силами территория объявила о своей «независимости от Кипра» и стала именовать себя Турецкой Республикой Северного Кипра, ее независимость признала лишь Анкара. Эту территорию от остальной части острова отделяет буферная зона, граница охраняется контингентом Вооружённых сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

Рост напряженности в 2020 году

В 2020 году действия Турции по разведке месторождений в морских районах, которые Греция и Кипр относят к своим исключительным экономическим зонам, стали причиной напряженности в отношениях с Евросоюзом. Кризис обострился после того, как в августе Турция направила в спорные районы геологоразведочное судно. Этот шаг возмутил Афины, греческие власти призвали ЕС ввести санкции в отношении Анкары.

12 октября 2020 года, турецкое геологоразведочное судно Oruç Reis в Средиземном море. AP - Burhan Ozbilici

В октябре в Никосии прошла встреча президента Кипра Никоса Анастасиадиса с лидером Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. По итогам переговоров они выпустили совместное заявление, в котором обвинили Анкару в нарушении международного права и «империалистических фантазиях».

Невозможно, чтобы страна-кандидат на вхождение в ЕС была освобождена от таможенных обязательств и пользовалась привилегиями общего рынка, но при этом угрожала восточным границам Европейского союза,

— заявил премьер-министр Мицотакис.

В министерстве иностранных дел Турции отвергли обвинения, предъявленные Кипром, Египтом и Грецией, и заявили, что напряженность в Средиземноморье может быть снижена лишь при условии, что «страны, которых касается этот вопрос, откажутся от своей максималистской и враждебной политики».

Реакция Евросоюза

Лидеры ЕС ответили на действия Анкары санкциями. Их рассмотрение совпало с изучением ограничений в отношении Беларуси, где в это время проходили жестко подавляемые акции протеста. В этом контексте Кипр блокировал принятие европейских санкций в отношении руководителей Беларуси, ответственных за репрессии, требуя от ЕС сперва ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне.

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Франция в момент обострения напряженности решительно поддержала Грецию, в том числе своим военным присутствием в регионе: Париж тогда направил в зону военный корабль в сопровождении звена истребителей, что вызвало протестные реакции Анкары. Президент Макрон также отмечал, что Турция более не является «партнером» ЕС в Средиземном море.

Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, 29 января 2020 REUTERS/Benoit Tessier/Pool

На фоне происходящегоо в Средиземноморье Греция объявила в 2020-21 годах о модернизации своих вооруженных сил. В сентябре 2021 года премьер-министр страны Кириакос Мицотакис подписал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном контракт на покупку трех французских фрегатов класса Belharra для греческих ВМС, а еще ранее Афины закупили у Парижа 24 боевых самолета Rafale.

Нарушения воздушого пространства

Напряженность спала после того, как в 2021 году Анкара и Афины вступили в переговоры, однако весной вновь возросла после того, как стороны обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства.

27 апреля министерство иностранных дел Греции заявило протест послу Турции в Афинах в связи с серией пролетов турецких самолетов в воздушном пространстве Греции в Эгейском море. В греческом МИД их назвали «неприемлемой провокацией». На следующий день премьер-министр Мицотакис заявил, что Турция нарушила принцип единства НАТО, о чем он уведомил главу альянса Йенса Столтенберга.

Я ясно дал понять Генеральному секретарю, что такое поведение союзника по НАТО... неприемлемо. <...> Оно подрывает европейскую безопасность, а также единство <...> НАТО в то время, когда необходимо, чтобы все члены альянса оставались едины перед лицом продолжающейся агрессии России в Украине ,

— цитировало слова греческого премьера агентство Reuters.

В ответном заявлении МИД Турции говорилось, что Афины провоцируют напряженность, а турецкие ВВС отвечали на «провокации» со стороны Греции.

Греческие ВВС совершили провокационные полеты вблизи нашего побережья 26-28 апреля и неоднократно нарушили наше воздушное пространство над Датчей, Даламаном и Дидимом. <...> Греция является стороной, нагнетающей напряженность, необоснованные обвинения и претензии к нашей стране не соответствуют позитивной повестке дня и отношениям добрососедства, которые были установлены в последнее время,

— говорилось в пресс-релизе МИД Турции.

Кириакос Мицотакис в свою очередь подчеркнул, что Анкара не поддерживает санкции, введенные Брюсселем в отношении России на фоне агрессии в Украине, что не соответствует стратегии поведения страны, желающей войти в ЕС. В Анкаре ответили, что Греция и Кипр — единственные западные страны, раскритиковавшие позицию Турции по санкциям в отношении Москвы.

Отвлекающий маневр Анкары?

Некоторые французские эксперты полагают, что новый раунд разведывательной кампании является стратегическим шагом в перспективе выборов в 2023 году и призван в первую очередь отвлечь турецких граждан он сложной экономической ситуации в стране. «Эрдоган надеется отвлечь внимание от катастрофической экономической ситуации и заставить людей поверить, что он предлагает решение проблемы гиперинфляции и стремительного роста цен на газ, отправившись на поиски газа в море», — считает французский политолог Жиль Бертран. Анкара, закупающая часть газа у России, в 2020-2021 годах объявляла об обнаружении двух месторождений в Черном море и пообещала, что газ из них поступит в дома граждан уже в 2023 году.

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