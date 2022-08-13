Белый дом: попытки «узаконить» захват территорий Украины через «референдумы» больно ударят по России

Кремль и назначенные им «власти» оккупированных территорий Украины регулярно заявляют о скором проведении «референдумов» в Херсонской и Запорожской областях, а также в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Цель — «присоединение» украинских земель к России. Этим планам будут всячески мешать Вооруженные силы Украины — при активной поддержке западных союзников. «Любые притворные попытки узаконить незаконный захват украинских земель только ухудшат ситуацию для России», — предупредил высокопоставленный представитель Белого дома.

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Американский чиновник пообщался с прессой в пятницу, 12 августа, и первым делом прокомментировал состоявшийся накануне «визит» зампреда совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и других российских руководителей на оккупированные территории Луганской области (которые в России называют «ЛНР»).

Российские официальные органы информирования сообщили о том, что в Луганске г-н Медведев, в том числе, обсудил с Патрушевым, Колокольцевым и прочими вопрос «гармонизации законодательств республик Донбасса с законами России».

«Вы, вероятно, видели, что бывший президент Медведев был в Луганске, и вы также видите все больше статей в российских СМИ о планах России предпринять этот шаг по аннексии (оккупированных украинских территорий), — начал представитель Белого дома. — Россия планирует провести фиктивные референдумы о присоединении к России в Херсоне и области, Запорожской области, так называемых Донецкой и Луганской „народных республиках“. Российское руководство дало указание чиновникам начать подготовку к проведению "референдумов" еще и в некоторых районах Харьковской области».

«У нас есть информация, что эти шаги могут произойти уже в ближайшие недели», — заявил источник, добавив, что «пока Россия готовится к "референдумам", российские чиновники проверяют кандидатов на должность администраторов этих территорий».

При этом сами российские чиновники прекрасно осведомлены о реальном уровне «поддержки» оккупантов со стороны украинского населения, подчеркнули в Белом доме:

Оккупированный Херсон. 05.03.2022 AP - Olexandr Chornyi

«По нашей информации, российские чиновники обеспокоены тем, что на этих референдумах будет низкая явка: из-за ущерба, который Россия нанесла Украине и широко распространенного местного сопротивления российской оккупации. По данным нашей разведки, российские чиновники сами знают, что то, чем они занимаются, будет лишено легитимности и не будет отражать волю народа. И эти российские чиновники абсолютно правы.

Любые заявления Кремля о том, что украинский народ каким-то образом хочет присоединиться к России, просто не соответствуют действительности...

Существует консенсус среди украинского народа, который выступает против этих шагов России и против российской агрессии.

Позвольте мне зачитать некоторые опросы, которые были проведены в последние месяцы. Согласно июньскому опросу, проведенному Чикагским университетом, 97 процентов украинцев считают, что вторжение России в Украину является ключевой угрозой безопасности Украины, и 97 процентов хотят, чтобы Россия выплатила Украине компенсации за разрушения, сделанные в ходе этой войны. [...] А Национальный демократический институт по результатам майского опроса обнаружил, что только 3 процента украинцев говорят, что хотели бы, чтобы Украина была членом возглавляемого Россией Евразийского таможенного союза, а 90 процентов — хотят, чтобы Украина стала членом ЕС.

Люди в оккупированном и практически стертом с лица земли украинском городе Мариуполе. С мая город находится под российским контролем. AP - Alexei Alexandrov

Данные очевидны. Украинский народ на любом свободном и честном референдуме подавляющим большинством проголосует против присоединения к России, и я хотел бы отметить, что опросы в конкретных регионах, о которых мы говорим, таких как Запорожье и Херсон, отражают более широкие тенденции».

Для Кремля выход из этой ситуации кажется «очевидным»: «Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих "референдумов", чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к РФ».

Но на практике проведение «фарсовых плебисцитов», если этому не помешает украинская армия, будет одной из самых серьезных ошибок российского руководства, предупредили в Белом доме. Во-первых, это ухудшит перспективы переговоров РФ с Украиной: «Очевидно, что перспективы дипломатического исхода серьезно осложнятся, если Россия в одностороннем порядке попытается аннексировать территории. Это еще одна причина, по которой, я думаю, Москве следует воздержаться от "референдумов". Об этом говорил и президент Зеленский…».

Российские захватчики перекрасили вывески оккупированных городов, но они от этого не перестали быть украинскими. AP

«Любая предполагаемая аннексия является незаконной, нелегитимной и, откровенно говоря, нелепой. Это будет грубым нарушением Устава ООН, и мы не позволим этому остаться без ответа»,

— сказал представитель американской администрации, подчеркнув, что репрессивные меры против российского режима будут поддержаны подавляющим большинством стран мира: «Напомню, что когда Россия вторглась в Украину в феврале, только 5 из 192 членов ООН встали на сторону Москвы».

Действующие сейчас санкции и так наносят огромный вред российской экономике, а поставляемые Украине западными союзниками вооружения серьезно подрывают агрессивный потенциал российской армии. «Любые притворные попытки узаконить незаконный захват земель только ухудшат ситуацию для России», — отметили в Белом доме.

Ответные меры США будут заключаться, в том числе, в увеличении военной помощи Украине. Кроме того, если Россия действительно проведет «референдумы» на захваченных ею территориях, «мы ответим быстро и жестко дополнительными санкциями», — пообещал представитель Белого дома.

И рассказал, что некоторые меры были приняты и продолжают приниматься еще до проведения «голосований»: «Мы уже начали вводить экономические санкции в отношении некоторых марионеточных чиновников, которых Россия поставила на должности в этих регионах», «мы также поддерживаем усилия по привлечению к ответственности тех, кто виновен в нарушении прав человека, которые мы уже видели в этих областях, включая принудительные депортации, преследование представителей оппозиции;

грабежи, пытки и изнасилования также хорошо задокументированы в районах, оккупированных Россией».

На вопрос, собираются ли США в случае проведения «референдумов» снять «табу» на поставки Украине некоторых видов вооружений (в частности, дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км), в Белом доме ответили уклончиво: «Наша помощь в этой области осуществляется в тесной координации с украинскими партнерами. Как сказал президент Байден, мы не поощряем Украину в том, чтобы она наносила удары за пределами своих границ (при этом российская авиабаза в Крыму, которая, вероятно была уничтожена именно ракетным ударом, находилась на международно признанной территории Украины; и есть версия, что удар мог быть нанесен именно ракетами ATACMS — Прим. RFI). Это конфликт, который сама Россия начала и ведет на украинской территории, и мы считаем, что дать украинцам возможность продолжать наносить удары по российским целям на юге и востоке Украины — это наилучший для них способ защитить свою страну».

«По мере изменения условий на поле боя мы меняем виды помощи, которую мы им предоставляем. На данный момент, напомню, мы предоставили более $9 млрд. оборонной помощи», — сказал представитель американской администрации.

На прямой вопрос «были ли взрывы на Сакской авиабазе в оккупированном Крыму "несчастным случаем", как утверждает Россия, или результатом какой-либо атаки» представитель Белого дома также дал уклончивый ответ:

«Мы отслеживаем события… И на этой авиабазе тоже. Если это и был несчастный случай, то, безусловно, довольно серьезный, но также есть много сообщений о том, что это было нечто иное, чем несчастный случай.

Что касается позиции США, мы хотим поддержать Украину в ее усилиях по самозащите, и мы продолжаем предоставлять Украине возможность делать это».

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