Белый дом: попытки «узаконить» захват территорий Украины через «референдумы» больно ударят по России
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Кремль и назначенные им «власти» оккупированных территорий Украины регулярно заявляют о скором проведении «референдумов» в Херсонской и Запорожской областях, а также в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Цель — «присоединение» украинских земель к России. Этим планам будут всячески мешать Вооруженные силы Украины — при активной поддержке западных союзников. «Любые притворные попытки узаконить незаконный захват украинских земель только ухудшат ситуацию для России», — предупредил высокопоставленный представитель Белого дома.
Американский чиновник пообщался с прессой в пятницу, 12 августа, и первым делом прокомментировал состоявшийся накануне «визит» зампреда совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и других российских руководителей на оккупированные территории Луганской области (которые в России называют «ЛНР»).
Российские официальные органы информирования сообщили о том, что в Луганске г-н Медведев, в том числе, обсудил с Патрушевым, Колокольцевым и прочими вопрос «гармонизации законодательств республик Донбасса с законами России».
«Вы, вероятно, видели, что бывший президент Медведев был в Луганске, и вы также видите все больше статей в российских СМИ о планах России предпринять этот шаг по аннексии (оккупированных украинских территорий), — начал представитель Белого дома. — Россия планирует провести фиктивные референдумы о присоединении к России в Херсоне и области, Запорожской области, так называемых Донецкой и Луганской „народных республиках“. Российское руководство дало указание чиновникам начать подготовку к проведению "референдумов" еще и в некоторых районах Харьковской области».
«У нас есть информация, что эти шаги могут произойти уже в ближайшие недели», — заявил источник, добавив, что «пока Россия готовится к "референдумам", российские чиновники проверяют кандидатов на должность администраторов этих территорий».
При этом сами российские чиновники прекрасно осведомлены о реальном уровне «поддержки» оккупантов со стороны украинского населения, подчеркнули в Белом доме:
«По нашей информации, российские чиновники обеспокоены тем, что на этих референдумах будет низкая явка: из-за ущерба, который Россия нанесла Украине и широко распространенного местного сопротивления российской оккупации. По данным нашей разведки, российские чиновники сами знают, что то, чем они занимаются, будет лишено легитимности и не будет отражать волю народа. И эти российские чиновники абсолютно правы.
Любые заявления Кремля о том, что украинский народ каким-то образом хочет присоединиться к России, просто не соответствуют действительности...
Существует консенсус среди украинского народа, который выступает против этих шагов России и против российской агрессии.
Позвольте мне зачитать некоторые опросы, которые были проведены в последние месяцы. Согласно июньскому опросу, проведенному Чикагским университетом, 97 процентов украинцев считают, что вторжение России в Украину является ключевой угрозой безопасности Украины, и 97 процентов хотят, чтобы Россия выплатила Украине компенсации за разрушения, сделанные в ходе этой войны. [...] А Национальный демократический институт по результатам майского опроса обнаружил, что только 3 процента украинцев говорят, что хотели бы, чтобы Украина была членом возглавляемого Россией Евразийского таможенного союза, а 90 процентов — хотят, чтобы Украина стала членом ЕС.
Данные очевидны. Украинский народ на любом свободном и честном референдуме подавляющим большинством проголосует против присоединения к России, и я хотел бы отметить, что опросы в конкретных регионах, о которых мы говорим, таких как Запорожье и Херсон, отражают более широкие тенденции».
Для Кремля выход из этой ситуации кажется «очевидным»: «Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих "референдумов", чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к РФ».
Но на практике проведение «фарсовых плебисцитов», если этому не помешает украинская армия, будет одной из самых серьезных ошибок российского руководства, предупредили в Белом доме. Во-первых, это ухудшит перспективы переговоров РФ с Украиной: «Очевидно, что перспективы дипломатического исхода серьезно осложнятся, если Россия в одностороннем порядке попытается аннексировать территории. Это еще одна причина, по которой, я думаю, Москве следует воздержаться от "референдумов". Об этом говорил и президент Зеленский…».
«Любая предполагаемая аннексия является незаконной, нелегитимной и, откровенно говоря, нелепой. Это будет грубым нарушением Устава ООН, и мы не позволим этому остаться без ответа»,
— сказал представитель американской администрации, подчеркнув, что репрессивные меры против российского режима будут поддержаны подавляющим большинством стран мира: «Напомню, что когда Россия вторглась в Украину в феврале, только 5 из 192 членов ООН встали на сторону Москвы».
Действующие сейчас санкции и так наносят огромный вред российской экономике, а поставляемые Украине западными союзниками вооружения серьезно подрывают агрессивный потенциал российской армии. «Любые притворные попытки узаконить незаконный захват земель только ухудшат ситуацию для России», — отметили в Белом доме.
Ответные меры США будут заключаться, в том числе, в увеличении военной помощи Украине. Кроме того, если Россия действительно проведет «референдумы» на захваченных ею территориях, «мы ответим быстро и жестко дополнительными санкциями», — пообещал представитель Белого дома.
И рассказал, что некоторые меры были приняты и продолжают приниматься еще до проведения «голосований»: «Мы уже начали вводить экономические санкции в отношении некоторых марионеточных чиновников, которых Россия поставила на должности в этих регионах», «мы также поддерживаем усилия по привлечению к ответственности тех, кто виновен в нарушении прав человека, которые мы уже видели в этих областях, включая принудительные депортации, преследование представителей оппозиции;
грабежи, пытки и изнасилования также хорошо задокументированы в районах, оккупированных Россией».
На вопрос, собираются ли США в случае проведения «референдумов» снять «табу» на поставки Украине некоторых видов вооружений (в частности, дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км), в Белом доме ответили уклончиво: «Наша помощь в этой области осуществляется в тесной координации с украинскими партнерами. Как сказал президент Байден, мы не поощряем Украину в том, чтобы она наносила удары за пределами своих границ (при этом российская авиабаза в Крыму, которая, вероятно была уничтожена именно ракетным ударом, находилась на международно признанной территории Украины; и есть версия, что удар мог быть нанесен именно ракетами ATACMS — Прим. RFI). Это конфликт, который сама Россия начала и ведет на украинской территории, и мы считаем, что дать украинцам возможность продолжать наносить удары по российским целям на юге и востоке Украины — это наилучший для них способ защитить свою страну».
«По мере изменения условий на поле боя мы меняем виды помощи, которую мы им предоставляем. На данный момент, напомню, мы предоставили более $9 млрд. оборонной помощи», — сказал представитель американской администрации.
На прямой вопрос «были ли взрывы на Сакской авиабазе в оккупированном Крыму "несчастным случаем", как утверждает Россия, или результатом какой-либо атаки» представитель Белого дома также дал уклончивый ответ:
«Мы отслеживаем события… И на этой авиабазе тоже. Если это и был несчастный случай, то, безусловно, довольно серьезный, но также есть много сообщений о том, что это было нечто иное, чем несчастный случай.
Что касается позиции США, мы хотим поддержать Украину в ее усилиях по самозащите, и мы продолжаем предоставлять Украине возможность делать это».
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