В США совершено нападение на писателя Салмана Рушди, к убийству которого призывали в Иране

Британский писатель Салман Рушди, ставший жертвой нападения в США, подключен к аппарату искусственного дыхания. Нападавший помещен под стражу. В отношении Рушди действует изданная в 1989 году фетва верховного руководителя Ирана аятоллы Хомейни, призывающая к его убийству.

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«Новости нехорошие. Салман скорее всего потеряет один глаз. Нервы у него на руке разорваны. Печень повреждена в результате удара ножом», — цитирует «Рейтер» сообщение агента писателя Эндрю Уайли. Он добавил, что Салмана Рушди подключили к аппарату искусственного дыхания.

75-летний британский писатель Салман Рушди готовился выступить с лекцией в культурном центре городка Чаутоква на западе штата Нью-Йорк недалеко от канадской границы. По словам очевидцев, на сцену выскочил человек и напал на писателя и несколько раз ударил его ножом.

Сразу после нападения Салмана Рушди доставили на вертолете в ближайшую больницу, где его экстренно прооперировали, сообщил журналистам майор полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски.

По данным полиции, писатель получил ножевые ранения в области шеи и живота. Легкие ранения в области лица получил также ведущий конференции, 73-летний Ральф Генри Риз.

Нападавший был вскоре задержан и помещен под стражу. Майор Станишевски сообщил, что это 24-летний уроженец штата Нью-Джерси Хади Матар. О мотивах нападавшего пока не сообщалось.

В Иране была издана фетва с призывом убить писателя

Писатель Салман Рушди родился 19 июня в 1947 году в Бомбее (ныне — Мумбае), за два месяца до того, как Индия обрела независимость от Соединенного Королевства. Его художественный метод относят к магическому реализму. Рушди стал лауреатом Букеровской премии 1981 года за роман «Дети полуночи».

Четвертый роман Рушди «Сатанинские стихи» (1988), впервые опубликованный в Великобритании, вызвал протесты со стороны части мусульманского мира, где его сочли богохульным. Как поясняет редактор «Би-би-си» по вопросам религии Алим Макбул, Рушди говорил что роман посвящен жизни в эмиграции, однако некоторые мусульмане оскорбились изображением в книге пророка Мухаммеда.

Писателю стали поступать угрозы, в том числе фетва верховного лидера Ирана аятоллы Хомейни, призывающая к убийству Рушди и всех причастных к изданию его романа, изданная в феврале 1989 года. Один из иранских религиозных фондов предложил около 3 млн. долларов за голову Рушди, и это предложение остается в силе. В определенный период Салман Рушди был вынужден жить в убежищах под защитой полиции, но затем постепенно вернулся к более или менее нормальной жизни в Нью-Йорке, отмечает France-Presse.

Однако фетва с призывом к убийству продолжает действовать, и многие переводчики его книги были ранены в результате нападений и даже убиты, как, например, японец Хитоси Игараси, получивший несколько ножевых ранений в 1991 году.

Почти все иранские органы печати после нападения на Салмана Рушди в США говорят о нападении на «писателя-отступника» и напоминают о фетве 1989 года. Главная ультраконсервативная газета Ирана «Кайхан» открыто приветствовала действия агрессора.

«Ненависть и варварство трусливо нанесли ему удар»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что потрясен нападением на Салмана Рушди, когда тот «пользовался правом, которые мы никогда не должны переставать защищать». «Мои мысли с его близкими, и мы все надеемся, что с ним все будет в порядке», — написал он в твиттере, говоря о свободе слова.

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал, что «на протяжении 33 лет Салман Рушди олицетворял собой свободу и борьбу с обскурантизмом». «Ненависть и варварство трусливо нанесли ему удар. Его борьба — наша борьба, всеобщая. Сегодня мы на его стороне более, чем когда-либо», — подчеркнул президент Франции.

Depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l’obscurantisme. La haine et la barbarie viennent de le frapper, lâchement. Son combat est le nôtre, universel. Nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, à ses côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2022

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил через своего представителя, что он «в ужасе» от нападения, добавив, что насилие никогда не должно становиться ответом на слова.

«Нападение на Салмана Рушди ужасно. Мы все молимся за его скорейшее выздоровление», — написал советник по вопросам безопасности администрации Джо Байдена Джейк Салливан.

На известие о покушении на писателя отозвался шеф-редактор французского еженедельника «Шарли Эбдо» Лоран Суриссо (Рисс). «Ничто, абсолютно ничто не может оправдать фетву, смертный приговор, кому-либо за что-либо», — подчеркнул в авторской колонке Рисс, выживший в теракте 2015 года в редакции французской газеты, опубликовавшей рисунки с пророком Мухаммедом.

Он называет «очень большим извращением» рассуждения некоторых комментаторов о том, что фетва против Салмана Рушди тем более отвратительна оттого, что в романе «Сатанинские стихи» не было признаков неуважения к исламу. «Такое рассуждение — очень большое извращение, потому что из него выходит, что неуважительные замечания по отношению к исламу оправдывают фетву и наказание, даже смертельное», — отмечает шеф-редактор «Шарли Эбдо».

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