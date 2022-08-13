Год под властью талибов: как живет Афганистан после ухода войск США

15 августа исполнится ровно год с момента захвата талибами Кабула и бегства из афганской столицы бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани. Даже спустя год правительство талибов официально не признано ни одним государством мира. Как Талибан выстраивает дипломатические отношения с миром, притесняет женщин, уничтожает гражданское общество и зарабатывает на торговле углем и наркотрафике — в обзоре Русской службы RFI

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Экономическая ситуация

Международная организация труда (МОТ, специализированное учреждение ООН) заявляет, что в Афганистане после прихода к власти группировки «Талибан» начался стремительный рост уровня безработицы, вызванный, с одной стороны, экономическим кризисом, с другой — запретом на работу для женщин. За первые месяцы правления талибов работу потеряли более полумиллиона человек. «Кризис в наибольшей степени затронул женщин. Так, уровень их занятости, и без того крайне низкий по мировым стандартам, в третьем квартале прошлого года снизился на 16%. К середине 2022 года прогнозируется его падение до 28%», — говорится в сообщении на сайте ООН.

Одной из главных статей доходов талибов, с их приходом к власти, снова стало производство и экспорт опиума и, в меньшей степени, героина. При этом, наркобизнес процветал в Афганистане и при прежних властях. По итогам 2021 года, согласно ООН, доходы от экспорта опиума оценивались от 1,8 млрд 2,7 млрд долларов США, что составило примерно от 6 до 11% ВВП страны. Основными каналами поставок наркотиков для талибов традиционно являются Иран и Пакистан. Из этих же стран обратно в Афганистан в обход международных санкций поступает вооружение.

В апреле 2022 года верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада издал фетву о запрете выращивания опийного мака, а также «распространения и употребления» любых видов психоактивных веществ в стране. Однако больших последствий она не имела, пишет Le Monde. Сами талибы также регулярно заявляют о намерении положить конец производству наркотиков в Афганистане, но тут же оговариваются, что если запретить выращивание опиума, то крестьяне, для которых это остается единственным средством к существованию, восстанут против их власти.

Однако «Талибан» существует не только за счет доходов от опиума и его производных. Издание «Медиазона. Центральная Азия» публикует разбор структуры экономики талибов. Первым источником финансовых поступлений для талибов, в процессе захвата власти летом прошлого года, стали транспортные сборы, которые боевики начали собирать с водителей грузовиков, пересекающих государственную границу, а также перемещающихся внутри разных регионов страны. А придя к власти, «Талибан» сосредоточил усилия на добыче природных ископаемых. В феврале 2022 года афганские СМИ писали о переговорах талибов с властями Китая по вопросу разработки китайскими компаниями меди и лития. Однако разработка так пока и не началась.

Более значительных успехов талибы добились в разработке нефтяных месторождений. В апреле талибы открыли добычу нефти на месторождении Кашкари в провинции Сари-Пуль на севере страны. Мощность месторождения составляет 200 тонн нефти ежедневно. Однако, «настоящей золотой жилой» для нового правительства, пишет «Медиазона», стала добыча угля. Из-за войны в Украине и запрета Индонезии на экспорт цены на мировом рынке бьют рекорды. Объем экспорта угля, в первую очередь, в Пакистан, при талибах вырос как минимум на 16%. В целом за первые полгода у власти горнодобывающая отрасль принесла талибам около восьми млрд афгани — почти 90 млн долларов.

Дипломатическая изоляция

Правительство талибов пока официально не признано ни одним государством мира. Однако это не мешает новым властям Афганистана участвовать в международных конференциях и приезжать на переговоры в различные столицы мира. Как, например, в Россию, где «Талибан» до сих пор признан террористической организацией. Однако представителей этого движения лично принимал в Москве министр иностранных дел Сергей Лавров еще в октябре 2021 года. А в конце марта 2022-го российский МИД аккредитовал первого афганского дипломата, назначенного талибами.

В Евросоюзе также с первых дней прихода «Талибана» к власти идут разговоры о необходимости поддержания дипломатических контактов. В сентябре 2021 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о планах открыть в Кабуле представительство Евросоюза. В декабре об этом же говорил президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита в Доху. По его словам, несколько европейских стран намерены открыть в Афганистане совместную дипломатическую миссию. При этом президент Франции подчеркнул, что этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения «Талибан». Однако эти планы так пока и не были реализованы.

Основное взаимодействие талибов с внешним миром происходит в формате регулярных конференций стран-соседей Афганистана. Очередная такая встреча прошла в конце июля в столице Узбекистана. В ней приняли участие представители России, Китая, Ирана, Пакистана, Индии, Туркмении, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана, а также глава МИД непризнанного правительства Талибана Амир Хан Муттаки. В Ташкент в эти дни также прилетали специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст, специальный посланник по делам афганских женщин, девочек и прав человека Рина Амири, заместитель министра финансов США и представитель генерального секретаря ООН в Афганистане.

Совет безопасности ООН в марте утвердил резолюцию об установлении отношений с Афганистаном, контролируемым движением «Талибан». Резолюция, в которой, впрочем, не используется слово «Талибан», детализирует новый мандат Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сроком на один год. За принятие резолюции проголосовало 14 из 15 участников заседания. Россия воздержалась от голосования.

В тексте пересматриваются отношения ООН с Афганистаном, который в настоящее время не имеет представительства в ООН. В резолюции конкретизируются несколько направлений сотрудничества: гуманитарная сфера, политические вопросы, защита прав женщин. «Этот мандат имеет решающее значение не только для реагирования на непосредственный гуманитарный и экономический кризис, но и для достижения нашей всеобъемлющей цели мира и стабильности в Афганистане», — заявила посол Норвегии в ООН Мона Юул, чья страна разработала резолюцию.

Гуманитарный кризис

Необходимость специальной миссии в Афганистане и фактическое сотрудничество с талибами в ООН объясняют риском гуманитарной катастрофы в стране. Помимо проблем с управлением страны, вызванным приходом к власти талибов, еще одной причиной продовольственного кризиса стала засуха, приведшая к неурожаю. Тяжелым испытанием для Афганистана стало также землетрясение на границе с Пакистаном в июне 2022 года. По заявлениям властей, число жертв землетрясения превысило 1,5 тысячи человек, еще не менее двух тысяч получили ранения.

По данным ООН, число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, за восемь месяцев в Афганистане выросло на девять миллионов человек. Если в июле 2021 года от голода страдали 14 млн человек, то к марту 2022 года этот показатель вырос до 23 млн жителей. При этом недоедают почти 95% населения страны. «Это число настолько велико, что почти невообразимо. Тем не менее, это суровая реальность», — заявил автор доклада, координатор гуманитарной помощи ООН в Афганистане доктор Рамиз Алекперов.

Всемирная продовольственная программа и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) выражают обеспокоенность по поводу положения детей в Афганистане, заявляя о высоком уровне острого недоедания среди детей. Более 3,5 миллионов детей нуждаются в лечебном питании, утверждают в международных организациях. «Больничные палаты полны недоедающих детей: многие годовалые дети весят столько, сколько весил бы шестимесячный младенец в развитой стране, а некоторые настолько слабы, что не могут двигаться», — говорится в заявлении на сайте ООН.

Нарушение прав человека

Наконец, еще одним печальным итогом года правления талибов в Афганистане стали репрессии и массовое нарушение прав человека, прежде всего женщин и представителей гражданского общества. Из Афганистана продолжают поступать сообщения о произвольных арестах, задержаниях и пытках, а также о жестоком обращении с активистами гражданского общества, журналистами, представителями СМИ и бывшими сотрудниками сил безопасности Афганистана.

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану заявляет о серьезных нарушениях прав человека, совершаемых новой властью, в том числе практикуются суммарные казни, жестокое обращение и насильственные исчезновения бывших сотрудников сил безопасности и обычных афганских граждан. Больше всего в репрессии вовлечены два ведомства, созданных талибами после захвата власти, — это Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока, а также Главное управление разведки (Истихбарат).

В докладе о ситуации с правами человека за первые десять месяцев правления талибов (с середины августа 2021 года по середину июня 2022 года) МООНСА рассказывает о «произвольных арестах и задержаниях журналистов, правозащитников и протестующих». Эксперты ООН зафиксировали 160 внесудебных казней, 178 произвольных арестов и задержаний, 56 случаев пыток, примененных талибами к бывшим военнослужащим афганских сил и правительству. Эксперты МООНСА также зарегистрировали 2106 жертв (700 убитых, 1406 раненых) среди представителей этнических и религиозных меньшинств.

С установлением власти талибов в стране было ликвидировано министерство по делам женщин и захвачены помещения Афганской независимой комиссии по правам человека. Женщин лишили права на труд, за исключением отдельных профессий и отраслей. Афганские женщины больше не могут появляться на улице с открытым лицом и путешествовать дальше 72 км без сопровождения мужчин. Ответственность за нарушение женщиной этих правил несет ее отец или другой близкий родственник мужского пола. Им грозит наказание вплоть до увольнения с работы или тюремного заключения.

Репрессии самым серьезным образом повлияли на свободу слова. По данным международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF), спустя год после прихода к власти талибов, в стране стало в два раза меньше СМИ. За год закрылись 219 из 547 существовавших до августа 2021 года медиа. Из 11 857 журналистов, числившихся до прихода талибов к власти, сегодня осталось только 4759, то есть меньше половины. Первыми жертвами этой атаки на СМИ стали женщины-журналисты, три четверти из них остались без работы.

В свою очередь, движение «Талибан» назвало доклад Миссии ООН о соблюдении прав человека в Афганистане «пропагандой». «В стране нет произвольных убийств или арестов. Если кто-то убивает или произвольно арестовывает, этот человек считается преступником и предстанет перед законом шариата», — написал 21 июля в социальных сетях официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.

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