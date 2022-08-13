При обыске из дома Трампа изъяли секретные материалы и некую информацию о «президенте Франции»

В ходе обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич 8 августа агенты ФБР изъяли множество секретных файлов, в том числе материалы под грифом «совершенно секретно», а также некую информацию о «президенте Франции». Об этом свидетельствует опубликованный перечень изъятых у Трампа материалов.

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Что изъяли из резиденции Трампа?

Согласно обнародованному списку, из дома Трампа забрали 11 комплектов разнообразных документов под грифами «совершенно секретно», «секретно» и «конфиденциально».

В США информацию помечают грифом «совершенно секретно» (top secret), если ее несанкционированное разглашение может нанести «исключительно тяжкий ущерб национальной безопасности».

Помимо секретных файлов в списке фигурирует некая информация о «президенте Франции». В перечне ФБР эта строка обозначена как «Info re: President of France». Никаких подробностей не приводится.

В списке значатся еще более 20 коробок с различными вещами, фотографии, некая написанная от руки записка, а также документ о помиловании давнего союзника Трампа Роджера Стоуна, осужденного в 2019 году за ложные свидетельства в рамках дела о российском вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Дональд Трамп помиловал Стоуна перед уходом с поста президента, защитив своего соратника от трехлетнего тюремного заключения.

Такого рода документы обычно остаются «под печатью», когда расследование еще не завершено. Но в министерстве юстиции США, похоже, признали, что молчание после обыска создало вакуум для резких словесных нападок со стороны Трампа и его союзников, и что общественность имеет право знать позицию ФБР относительно того, что послужило причиной обыска в резиденции экс-президента, отмечает американская пресса.

Сам Трамп заявил, что хоть и считает обыск политически мотивированным, не имеет ничего против разглашения деталей и даже сам готов настаивать на этом.

По закону о шпионаже

Судя по ордеру, выданному судом во Флориде, расследование ведется на основе закона о шпионаже (Espionage Act). Экс-президента подозревают в незаконном обращении с «оборонной информацией» («сбор, передача или утеря оборонной информации»).

«Голос Америки» поясняет, что действие закона выходит за рамки собственности шпионской деятельности в пользу иностранных разведслужб и включает преступления, связанные с незаконным обращением с секретными материалами.

Кроме того, судя по ордеру, Дональда Трампа подозревают в препятствовании правосудию и незаконном обращении с официальными документами.

Обвинений в рамках этого дела пока никому не предъявили.

Сам рассекретил?

Накануне вечером офис Дональда Трампа выпустил заявление, где говорится, что изъятые документы были рассекречены им самим, когда он был президентом и обладал такими полномочиями. Согласно заявлению, существовал некий «приказ», по которому документы, вывезенные из Овального кабинета в резиденцию Трампа, считаются рассекреченными.

Эксперты по правовым вопросам сомневаются, был бы этот аргумент весомым в суде. Юрист, ранее работавший в министерстве юстиции США Том Дюпри в интервью BBC отметил, что президенты действительно могут рассекречивать информацию, но всегда должны следовать определенной процедуре. «Нужно заполнять формы, давать определенные разрешения. Они не могут просто заявить, что какие-то документы рассекречены. Они обязаны следовать процедуре, и неясно, соблюдалась ли она в данном случае», — отметил эксперт.

Обыск резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго (Флорида) стал первым в истории США обыском в доме экс-президента в рамках уголовного расследования. Действия ФБР вызвали шквал критики со стороны ближайших союзников бывшего президента. Они обвиняют действующую власть в попытках дискредитировать политического соперника в свете возможного участия Трампа в президентских выборах в 2024 году.

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