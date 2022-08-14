Два завета аятоллы Хомейни

Слова с Гасаном Гусейновым

В своей еженедельной колонке доктор филологических наук Гасан Гусейнов рассказывает о цене слова, о расплате за слова и том, как покушение на Салмана Рушди связано с историей заката СССР и Российской Федерации.

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В 1990 году великий диссидент Кронид Любарский предложил мне написать в журнале «Страна и мир», выходившем в Мюнхене, статью о месте исламе в СССР глазами агностика. Это не было тогда совсем уж наглым начинанием: незадолго до этого мы с Денисом Драгунским выпустили книгу о межнациональных и межконфессиональных конфликтах в СССР. Советские войска только-только вышли из Афганистана, Исламская Республика Иран стала другом СССР, на первые страхи перед «исламским фактором» дали первые ответы идеологи «славяно-мусульманского братства».

Года через два в Москве, столице уже Российской Федерации, а не СССР, начнет даже выходить газета «Аль-Кодс». Но газету в 1995 году закроет Роспотребнадзор: по мнению одних наблюдателей, это была победа израильского лобби над иранским, по мнению других, газета могла стать рупором северокавказского сепаратизма под флагом ислама.

Я сейчас так подробно пишу об этом вроде бы не имеющем прямого отношения к нашей теме обстоятельстве. Но тут же тоже в центре — слово, имя. Аль-Кодс — это арабско-персидское имя Иерусалима — священного города евреев, христиан и мусульман, но — имя, которое обнуляет права на свой город первых и закрепляет право на него только за последними, за приверженцами ислама — той самой истинной веры, которая, по мнению ее адептов, превозмогла ошибки иудеев и христиан.

Как бы то ни было, в четвертом номере 58 тома журнала в 1990 году статья моя вышла, но оказалась в густой тени другой публикации — написанного в январе 1989 года послания аятоллы Хомейни президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Это письмо с тех пор много раз перепечатывалось. Но мировое сообщество уделило ему совсем мало внимания, потому что всего месяц спустя, 14 февраля 1989 года Хомейни опубликовал публичный призыв к убийству писателя Салмана Рушди за публикацию книги под названием «Сатанинские стихи». Подборка материалов и на эту тему вышла в том памятном мне 58 томе «Страны и мира».

Тридцать три года Салману Рушди удавалось избежать серьезного покушения. Но 12 августа 2022 года перед началом встречи с читателями в американской глубинке, где писатель живет последние два десятка лет, на Рушди было совершено нападение. Не исключено, что агрессор руководствовался фетвой давно уже покойного Хомейни.

Британский писатель Салман Рушди RFI / France 24

Если Рушди выживет в результате этого покушения, его здоровье будет все-таки серьезно подорвано. То и дело слышишь, иной раз и от вроде бы разумных людей, что, мол, да, такова «кара за богохульство». Но с точки зрения агностика, спор между мертвым имамом и живым писателем идет о словах. Можно ли вообще было выпускать книгу под таким названием? Даже если это название — всего лишь намек на вполне богословский исламский термин «сатанинские аяты»?

Главная претензия светского общества к так называемому духовному и состоит в том, что эта самая духовная власть, или власть людей, облеченных высоким священническим саном, дает религиозным деятелям — и в собственных глазах, и особенно в глазах толпы — право на убийство.

Но с ордером на убийство, выданным огромной мусульманской умме, все вроде бы понятно: Хомейни сам много лет провел в изгнании на западе и, должно быть, гадал, а не станет ли будущим возможным убийцей Рушди уроженец, например, Калифорнии, родившийся после смерти самого Хомейни. Подозреваемый в покушении на писателя Хади Матар по прозвищу Хассан Мугния и родился в семье переселенцев из Ливана всего 24 года назад.

Письмо Хомейни Горбачеву не было фетвой и не проклинало СССР, но проклинало марксизм как идейную основу Союза ССР и западные ценности, от которых в 1979 году развернул иранский народ к исламу аятолла Хомейни. И Горбачеву Хомейни предлагал принять ислам как вероучение, лучше всего обслуживающее власть. Хомейни предлагал Горбачеву союз под знаком крепкого единобожия и отказа от таких западных ценностей как обогащение, как терпимость к меньшинствам, как свобода слова. В последней, ударной части своего письма Хомейни пишет Горбачеву:

Очевидно, что материя и материальный предмет, какими бы они ни были, не осознают сами себя. Каждая сторона каменной скульптуры или материального образа человека не ведает о другой стороне. Однако очевидно и то, что человек или животное осведомлены о своём окружении. Они знают, где находятся и что происходит в окружающем их мире. Следовательно, в человеке и животном заключено нечто более высокое, чем материя, и отличное от неё. Это нечто не исчезает с гибелью материи и продолжает своё существование: плоть, прекратив своё существование, одухотворяется и живёт. Человек по своей природе пытается во всём достичь абсолютного совершенства. Вы хорошо знаете, что человек стремится к абсолютной власти и его не удовлетворяет несовершенная сила. И если он станет властелином мира, то узнает о существовании другого мира и по своей натуре будет стремиться к тому, чтобы завладеть и этим миром. Какой бы учёной степени он ни достиг, всё равно, узнав о существовании других наук, он захочет изучить эти науки. Следовательно, должны существовать абсолютная власть и абсолютное знание, которая притягивает человека. Это и есть Всемогущий Бог, к которому мы все обращаемся, сами того не ведая. Человек стремится к абсолютной истине, чтобы раствориться в ней, в Господе. И вообще стремление к вечной жизни заложено в каждом человеке, и оно свидетельствует о существовании бессмертного мира.

М. С. Горбачев остался равнодушен к посланию иранского лидера, скорее всего, по той причине, что не стремился ни к абсолютной власти, ни к бессмертию. России пришлось дождаться прихода к власти Владимира Путина, чтобы достичь того иранского просветления, к которому сейчас идет под предводительством мечтающего о попадании в «бессмертный мир» обладателя абсолютной власти в РФ. Конечно, какой-нибудь богослов возразит мне, что Хомейни пишет о «Господе», а не о каком-нибудь конкретном государственном деятеле. Но богослову можно возразить: если сам основатель твоего вероучения был вынужден выкинуть из священной книги слова, нашептанные шайтаном, то неужели ты, всего лишь толкователь того, что в этой книге осталось, способен отличить принадлежащее богу от принадлежащего шайтану?

Вот и наш аятолла способен своих подданных заставить жить в суровой бедности, а своих поклонников в разных частях света убедить в необходимости убивать тех, кто отвергает его «абсолютную власть» и не верит в его «абсолютное знание». Ответ на вопрос, является ли «бессмертный мир» предметом «абсолютного знания», аятолла Хомейни унес с собой в могилу в июне того же 1989 года, в январе которого он призвал Михаила Горбачева принять ислам, а в феврале призвал своих единоверцев казнить Салмана Рушди. Что ж, кое-чего покойнику удалось добиться в борьбе за свое абсолютное зло абсолютной власти. Много крови приходится проливать свободным людям, сопротивляющимся этому злу и этой власти.

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