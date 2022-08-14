Слова с Гасаном Гусейновым

Два завета аятоллы Хомейни

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Портрет бывшего верховного руководителя Ирана аятоллы Хомейни на здании в Тегеране, 13 августа 2022 г. В 1989 году аятолла Хомейни издал фетву с призывом убить британского писателя Салмана Рушди
Портрет бывшего верховного руководителя Ирана аятоллы Хомейни на здании в Тегеране, 13 августа 2022 г. В 1989 году аятолла Хомейни издал фетву с призывом убить британского писателя Салмана Рушди AFP - ATTA KENARE
Гасан Гусейнов
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В своей еженедельной колонке доктор филологических наук Гасан Гусейнов рассказывает о цене слова, о расплате за слова и том, как покушение на Салмана Рушди связано с историей заката СССР и Российской Федерации.

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В 1990 году великий диссидент Кронид Любарский предложил мне написать в журнале «Страна и мир», выходившем в Мюнхене, статью о месте исламе в СССР глазами агностика. Это не было тогда совсем уж наглым начинанием: незадолго до этого мы с Денисом Драгунским выпустили книгу о межнациональных и межконфессиональных конфликтах в СССР. Советские войска только-только вышли из Афганистана, Исламская Республика Иран стала другом СССР, на первые страхи перед «исламским фактором» дали первые ответы идеологи «славяно-мусульманского братства».

Года через два в Москве, столице уже Российской Федерации, а не СССР, начнет даже выходить газета «Аль-Кодс». Но газету в 1995 году закроет Роспотребнадзор: по мнению одних наблюдателей, это была победа израильского лобби над иранским, по мнению других, газета могла стать рупором северокавказского сепаратизма под флагом ислама.

Я сейчас так подробно пишу об этом вроде бы не имеющем прямого отношения к нашей теме обстоятельстве. Но тут же тоже в центре — слово, имя. Аль-Кодс — это арабско-персидское имя Иерусалима — священного города евреев, христиан и мусульман, но — имя, которое обнуляет права на свой город первых и закрепляет право на него только за последними, за приверженцами ислама — той самой истинной веры, которая, по мнению ее адептов, превозмогла ошибки иудеев и христиан.

Как бы то ни было, в четвертом номере 58 тома журнала в 1990 году статья моя вышла, но оказалась в густой тени другой публикации — написанного в январе 1989 года послания аятоллы Хомейни президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Это письмо с тех пор много раз перепечатывалось. Но мировое сообщество уделило ему совсем мало внимания, потому что всего месяц спустя, 14 февраля 1989 года Хомейни опубликовал публичный призыв к убийству писателя Салмана Рушди за публикацию книги под названием «Сатанинские стихи». Подборка материалов и на эту тему вышла в том памятном мне 58 томе «Страны и мира».

Тридцать три года Салману Рушди удавалось избежать серьезного покушения. Но 12 августа 2022 года перед началом встречи с читателями в американской глубинке, где писатель живет последние два десятка лет, на Рушди было совершено нападение. Не исключено, что агрессор руководствовался фетвой давно уже покойного Хомейни.

Британский писатель Салман Рушди
Британский писатель Салман Рушди RFI / France 24

Если Рушди выживет в результате этого покушения, его здоровье будет все-таки серьезно подорвано. То и дело слышишь, иной раз и от вроде бы разумных людей, что, мол, да, такова «кара за богохульство». Но с точки зрения агностика, спор между мертвым имамом и живым писателем идет о словах. Можно ли вообще было выпускать книгу под таким названием? Даже если это название — всего лишь намек на вполне богословский исламский термин «сатанинские аяты»?

Главная претензия светского общества к так называемому духовному и состоит в том, что эта самая духовная власть, или власть людей, облеченных высоким священническим саном, дает религиозным деятелям — и в собственных глазах, и особенно в глазах толпы — право на убийство.

Но с ордером на убийство, выданным огромной мусульманской умме, все вроде бы понятно: Хомейни сам много лет провел в изгнании на западе и, должно быть, гадал, а не станет ли будущим возможным убийцей Рушди уроженец, например, Калифорнии, родившийся после смерти самого Хомейни. Подозреваемый в покушении на писателя Хади Матар по прозвищу Хассан Мугния и родился в семье переселенцев из Ливана всего 24 года назад.

Письмо Хомейни Горбачеву не было фетвой и не проклинало СССР, но проклинало марксизм как идейную основу Союза ССР и западные ценности, от которых в 1979 году развернул иранский народ к исламу аятолла Хомейни. И Горбачеву Хомейни предлагал принять ислам как вероучение, лучше всего обслуживающее власть. Хомейни предлагал Горбачеву союз под знаком крепкого единобожия и отказа от таких западных ценностей как обогащение, как терпимость к меньшинствам, как свобода слова. В последней, ударной части своего письма Хомейни пишет Горбачеву:

Очевидно, что материя и материальный предмет, какими бы они ни были, не осознают сами себя. Каждая сторона каменной скульптуры или материального образа человека не ведает о другой стороне. Однако очевидно и то, что человек или животное осведомлены о своём окружении. Они знают, где находятся и что происходит в окружающем их мире. Следовательно, в человеке и животном заключено нечто более высокое, чем материя, и отличное от неё. Это нечто не исчезает с гибелью материи и продолжает своё существование: плоть, прекратив своё существование, одухотворяется и живёт.

Человек по своей природе пытается во всём достичь абсолютного совершенства. Вы хорошо знаете, что человек стремится к абсолютной власти и его не удовлетворяет несовершенная сила. И если он станет властелином мира, то узнает о существовании другого мира и по своей натуре будет стремиться к тому, чтобы завладеть и этим миром. Какой бы учёной степени он ни достиг, всё равно, узнав о существовании других наук, он захочет изучить эти науки. Следовательно, должны существовать абсолютная власть и абсолютное знание, которая притягивает человека. Это и есть Всемогущий Бог, к которому мы все обращаемся, сами того не ведая.

Человек стремится к абсолютной истине, чтобы раствориться в ней, в Господе. И вообще стремление к вечной жизни заложено в каждом человеке, и оно свидетельствует о существовании бессмертного мира.

М. С. Горбачев остался равнодушен к посланию иранского лидера, скорее всего, по той причине, что не стремился ни к абсолютной власти, ни к бессмертию. России пришлось дождаться прихода к власти Владимира Путина, чтобы достичь того иранского просветления, к которому сейчас идет под предводительством мечтающего о попадании в «бессмертный мир» обладателя абсолютной власти в РФ. Конечно, какой-нибудь богослов возразит мне, что Хомейни пишет о «Господе», а не о каком-нибудь конкретном государственном деятеле. Но богослову можно возразить: если сам основатель твоего вероучения был вынужден выкинуть из священной книги слова, нашептанные шайтаном, то неужели ты, всего лишь толкователь того, что в этой книге осталось, способен отличить принадлежащее богу от принадлежащего шайтану?

Вот и наш аятолла способен своих подданных заставить жить в суровой бедности, а своих поклонников в разных частях света убедить в необходимости убивать тех, кто отвергает его «абсолютную власть» и не верит в его «абсолютное знание». Ответ на вопрос, является ли «бессмертный мир» предметом «абсолютного знания», аятолла Хомейни унес с собой в могилу в июне того же 1989 года, в январе которого он призвал Михаила Горбачева принять ислам, а в феврале призвал своих единоверцев казнить Салмана Рушди. Что ж, кое-чего покойнику удалось добиться в борьбе за свое абсолютное зло абсолютной власти. Много крови приходится проливать свободным людям, сопротивляющимся этому злу и этой власти.

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