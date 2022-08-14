Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань

Делегация американского Конгресса прилетела на Тайвань. Как сообщает агентство France-Presse, политики, представляющие как Сенат, так и Палату представителей, прибыли на остров вечером в воскресенье, 14 августа — о их визите ранее не сообщалось. Ожидается, что конгрессмены встретятся с высокопоставленными лидерами Тайваня.

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В делегацию США вошли пять человек — один сенатор и четыре члена Палаты представителей от демократов и республиканцев. Они прибыли на остров всего через несколько дней после окончания китайских учений рядом с Тайванем.

Темой переговоров станут «отношения между США и Тайванем, вопросы региональной безопасности, торговли и инвестиций, изменение климата», утверждает Американский институт на Тайване, фактически исполняющий роль диппредставительства Вашингтона. С кем именно сенатор и конгрессмены проведут встречу, не сообщается. Визит продлится два дня.

Ранее в Вашингтоне объявили, что США укрепит связи с Тайванем в ответ на «провокационные» военные учения Китая. В ходе военных маневров китайская армия репетировала нападение на остров, тогда как в Тайбэе опасаются реального вторжения. Пекин неоднократно подчеркивал, что в КНДР не отказываются от идеи единого Китая и не исключают, что могут взять его под контроль с помощью силы.

Ситуация в регионе обострилась после визита Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа. Несмотря на предупреждения Китая и его резкую реакцию спикер Палаты представителей посетила остров и провела официальные встречи с депутатами местного парламента и главой администрации Цай Ивэнь.

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